0 shares







SOBRE LA DENUNCIA POR ASOCIACIÓN ILÍCITA, MALVERSACIÓN DE FONDOS Y LAVADO DE ACTIVOS –

El Secretario General de la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales está decidido a llevar todo hasta las consecuencias que tal vez no sean las últimas. Acompañado por su abogado, el Dr. Walter Bonavera, respondió las preguntas que surgen de la denuncia en su contra y el violento desenlace que tuvo impacto físico:

¿Es un problema de caja? ¿Ustedes pueden explicar de qué caja hablamos para que se desarrolle un acto de extrema violencia? Previo a esto hay una denuncia penal hacia usted y toda la cúpula directiva por malversación de fondos, lavado de activos

BONAVERA: Entiendo que es un problema político, quien hoy es el Secretario General es un hombre independiente y no responde a ciertos mandos naturales que deberían responder hacia el Municipio. Siendo claros, no está alineado con la Intendenta Fernández y eso no quiere decir que no pueda manejar el gremio como lo está haciendo y llevando como lo lleva. El problema es que se inventa una serie de actos delictivos, se hace una denuncia que es muy contradictoria.

Si usted me dice que es un problema político, ¿qué sería? ¿Que la Asociación Sindical no responde a Fernández y ella armó una patota para frenar la Asociación Sindical? Es grave el planteo que se hace, pero es interesante desarrollarlo.

Hay otros secretarios que si responden y quieren poner el gremio a disposición porque políticamente eso después les da más cargos.

Bueno está el Secretario General que puede responder esto

ESPINDOLA: Con respecto a tu pregunta no sé si detrás de esto está la intendenta, no puedo asegurarlo y sería una aberración decir semejante locura. Lo que nosotros decimos es que hay un director de Alumbrado que viene hace días, se paró enfrente con Oscar Marrelli y Sergio Cóppola y después trajeron un montón de compañeros que no son Municipales, no sabemos de dónde vinieron directamente a generar violencia. Acá no hay caja, se junta 1.400.000 pesos por mes, con eso estamos generando un edificio nuevo y la compra de un terreno. Hemos comprado el famoso terreno de San Luis, está el acta donde firma consensuando esa compra el Tesorero y todos los Secretarios Adjuntos que estaban de acuerdo con eso.

En esa compra aparece el nombre de Roldán, que según la denuncia está construyendo una casa para usted. ¿No es así?

No, no es así.

Comprenderá que hago preguntas respecto a la denuncia, que es anterior al hecho de violencia.

Nosotros tenemos que hacer la transferencia al dueño del terreno, pago lo que corresponde en cuotas, es más, hubo algunas cuotas adelantadas. No sé qué hace con la plata después, eso es su vida privada, lo que dicen ellos de que estamos haciendo una casa a él para nada, lo que él hace con su dinero es su vida privada.

Dicen que con la plata del Sindicato está haciendo una casa para usted.

Totalmente erróneo, es una barbaridad. Nosotros o yo daremos testimonios ante la Justicia cuando lo requiera, estoy a disposición.

AUDIO 1

¿El terreno esta comprado a nombre del Sindicato?

Por supuesto, es una manzana completa de 80×70. Se firmó el acta en abril/mayo autorizando la compra y las transferencias están hechas como corresponde.

¿Con que fin se compró el terreno?

Dejamos constancia en el acta de que se compró para construir cabañas para que en un futuro los afiliados puedan disfrutar y tener algo exclusivo en San Luis, que es algo inédito para un gremio de base comprar y tener para los trabajadores hacia delante. Lo que veo es que algunos muchachos que dicen que nunca di explicaciones, creo que tienen que darlas ellos de por qué nunca vinieron al Sindicato, nunca las pidieron o no vinieron. Ese acta que habla de la compra del terreno está firmada, está llevada la copia al Banco y al Ministerio de trabajo, está todo hecho como corresponde.

¿La venta de micro?

Eso también está en acta y es más, está todo firmado. El anticipo lo deposita en el cajero el Tesorero, el señor Cóppola.

¿Quién hace la denuncia?

El mismo va a depositar el dinero que le deposita el comprador para que entre a las arcas del Sindicato. Hay un ticket de eso.

AUDIO 2

Por donde va la presentación penal de ustedes

BONAVERA: Nosotros le hicimos una aclaración, después cuando nos citen desde la UFI ampliaremos todo lo necesario pero en principio todo lo que es documentación se le envió escaneado, sobre estas actas de supuestas irregularidades de las compras de los terrenos, como se paga, se le envió un resumen de cuenta, o de los viernes que se retiraba dinero en efectivo y no sabían cual era el destino, bueno va a tener que explicarlo porque él (Cóppola) iba a sacar el dinero. La plata salía con firma conjunta de Espindola y Cóppola, que él explique porque sacaba esa plata y a quien se la daba. Marcelo acaba de explicar que el pago sobre los lotes de esa manzana que se compró en San Luis, que él iba a hacer el depósito en la cuenta del Superville. El mismo viernes por la tarde, le dejamos al Jefe de la Comisaría Moreno 1ª de Moreno le dejemos una copia del video y le dejamos un listado de personas que se reconocían en el video y del entorno que en el video no se veían pero que Marcelo pudo reconocerlos y el lunes le pedimos una audiencia a la fiscal Pontecorvo, nos recibió, le explicamos lo que había sucedido y le pedí el número de IPP para poder presentarnos porque sabíamos que había una denuncia, pero en esta misma denuncia se agregó todos estos hechos de violencia. Por la tarde presentamos un escrito aclarando toda la situación y acompañando lo que digo.

¿Hubo tiros?

ESPINDOLA: Mirá cuando yo siento ruido, fue así la secuencia, se acercan al portón, me empiezan a pegar, una golpiza terrible, después me sacan hacia afuera me acercan hasta la plazoleta diciéndome ‘que me iban a matar y me iban a tirar a un zanjón’ así que en ese momento veo si puedo zafar porque me estaban llevando hacia una camioneta

¿Quién le decía que lo llevaban a la camioneta y lo tiraban al zanjón?

Juan Domingo Lopez es el que daba las ordenes con Marrelli. Entonces cuando me llevan secuestrado a la plazoleta, ahí es cuando se siente un ruido como un cohete porque yo estaba asustado, estas personas que me llevan como que me sueltan, ahí es que salgo y entro que ahí en el video se me ve como desesperado y ahí siento como el disparo, como que tiran, las vainas están identificadas del lado de afuera

AUDIO 3

¿Alguien de la municipalidad se comunicó con usted? ¿La Intendenta, el Secretario de Gobierno, el Secretario de Asuntos Gremiales, alguien?

Si, el que vino fue Adrián Márquez, la verdad que vino tres veces acá a preocuparse, con él hablamos permanentemente, si ha ido hasta el hospital

Hay denuncias, insisto, sobre malversación de fondos, asociación ilícita, es pesada la denuncia lo cual tiene que demostrarlo. Se habla de cuatro vehículos que usted compró ¿tiene 4 vehículos?

No, es mentira eso. Tengo uno que terminé de pagar en estos días igual eso lo voy a aclarar todo en la justicia pero es mentira

Hay cuestiones muy particulares, muy personales

Yo veo como una cuestión personal no tan sindical político porque sindicalmente estamos haciendo un trabajo, ¿qué sindicato de base está construyendo semejante edificio acá a dos cuadras? Todos con fondos propios, sin pedir préstamos a nadie y hay un pequeño porcentaje de gente que no paga las cuentas. El sindicato está desfasado en dos millones de pesos porque la gente te bloquea las cuentas, que no podemos cubrir las deudas, nosotros sacamos de la cuota sindical para cubrir toda la gente que hace causa y daño de patrimonio al sindicato, entre ellos esta López, la mujer de López

¿Cómo es eso?

Ellos por ejemplo sacan un préstamo, sacan remedios o tal cosa y llega un momento donde te bloquean la cuenta entonces, vos ya no podés cobrar más entonces se crea un desfasaje económico al sindicato, ahí que pagarle a los comercios, a la farmacia Odeón, sino cómo hacemos para darle beneficios al afiliado.

AUDIO 4

¿Qué pruebas llevaron a la fiscal Pontecorvo?

Nosotros acompañamos los elementos de prueba de lo que ocurrió. Vos pudiste ver la denuncia completa, nosotros vimos nada más un resumen tres hojas que andaban dando vueltas por ahí, en función de eso hicimos un listado de quienes eran las personas y sus funciones, entonces si estaban denunciando van a tener que dar explicaciones porque eran ellos quien manejaba toda esta cuestión. Tienen firma para sacar la plata del banco o para pagar a los proveedores y ahora dicen que no estaba aprobado ¿y por qué firmó? Entonces son todas contradicciones que van a tener que aclararlas, ahora nosotros acompañamos ese video, hicimos un silencio prudencial porque necesitábamos que la fiscalía actué no solo con la verdad sino con la libertad de la prensa, que nadie esté presionando, nadie sabía del video excepto el Comisario (Valdés) aparentemente lo ha mantenido en secreto, hasta que apareció esta mañana que no sabemos por dónde pero se filtró el video que apareció en una página de Internet. Habíamos dado un tiempo prudencial y por eso yo me comuniqué con ustedes para entregarles una copia porque entendemos que más allá de que pasaron todos las grabaciones por lo que han dicho parecieran que fueran carmelitas descalzas y venían con Heidi, Marcelo no los saludo y eso desató toda la ira. La justicia designará cuales son los delitos que se cometieron en ese acto de vandalismo

Usted es abogado y vio el video ¿qué delito se cometió?

Son muchos pero yo voy a esperar con respeto a que la justicia determine cuales son y si estamos de acuerdo seguiremos para adelante sino lo peticionaremos. Me presenté como patrocinante y como defensor, en realidad no sé si lo van a imputar porque todo esta dentro de la misma causa. En principio quiero que los imputen, están reconocidos. De los tres abogados que estuvieron con ellos hay uno solo que está matriculado que es Calvo Juan Manuel que le voy a dar copia para que vean quien es, de las otras dos personas sabemos que Lara Prinotti es abogada porque la conocemos y sabemos que se recibió pero no aparece matriculada, por ahí esta en trámite no sé. El otro es Britez, en realidad Geréz, pero no aparece matriculado.

AUDIO 5

Muchos de los que ustedes denuncian integran la Comisión Directiva del gremio, ¿qué hará usted, los tiene que expulsar, como se sustancia el trámite? Porque del otro lado están diciendo que Espíndola no es más Secretario General, una asamblea que eligió a Oscar Marrelli

En principio, convocar a una reunión de la comisión directiva y tratar la expulsión de toda esta gente que estaba detrás de esto, está claro que ellos vinieron a matar gente. Vos imagínate que nosotros entramos a trabajar acá 7:30 horas, acá hay muchas mujeres, hay una trabajadora que esta acá que viene con la hija a trabajar ¿ustedes se imaginan si la nena estaba acá adentro?

No pudieron ingresar

No, ¿se imaginan ustedes, los vecinos, los trabajadores lo que hubiera pasado? Acá hay una chica que tiene problema de hipertensión se hubiera muerto de un infarto, esta gente que organizó todo este vandalismo para mi fue de una gravedad absoluta que no pasa hace años en Moreno, la verdad que no tenemos evidencias, menos los trabajadores, no puede pasar en Argentina estas cosas. La verdad que como morenense que soy me da una vergüenza que las cosas se diriman de esta forma, internamente tenemos esta diferencia, ellos jamás lo plantearon, Oscar Marrelli hace mas de un mes que no viene a trabajar como le voy a dar las indicaciones si nunca vino, está claro que era funcionario de la patronal, después hay chicos que firman ese acta que no vienen nunca al sindicato. Marrelli venía poco y nada, pero nunca le pedí explicaciones, la verdad, es el Adjunto, él tiene la responsabilidad. La denuncia esa es muy ridícula, pero Cóppola no puede decir que yo lo apretaba, yo creo que en mi vida no apreté nada, soy más pacifico, él que me conoce de muchos años sabe que soy una persona de bien. Nosotros nos vamos a poner a disposición de la justicia como corresponde.