ESPUNM: Benjamín y Juana, con 13 años de edad luchan por su escuela pública

Cada palabra y frase están cargadas de un sentido tan diáfano que hace más oscura la No resolución de un conflicto que tendrá salidas provisorias, pero ellos /as en representación de sus compañeros /as descartan los parches, las peleas del poder. Interpelan a quienes subestiman la causa de la Secundaria Politécnica, a aquellos /as que expresan que una pequeña porción de tierra resuelve todo.

Benjamín y Juana: quienes quieran oír que oigan… aún si no entienden las razones de una causa pública, por el derecho a la educación: