ESPUNM: «El Municipio no cometió ningún delito al ocupar esa tierra»

Josefina Díaz Ciarlo, concejal de SOMOS – Barrios de Pie en el Frente de Todos, tiene un papel preponderante en el Concejo Deliberante. Fue ella quien el jueves pasado abrió el ¿debate? sobre la violencia política que, a su entender y análisis, ejecuta el bloque de Juntos por el Cambio. Por el acto en la apertura de sesiones ordinarias, discurso de La Capitana, Díaz Ciarlo aseguró que «si la Presidenta del HCD (Araceli Bellota) no ponía sus manos, el cuadernillo que tiró en la mesa Demian Naya golpeaba a la Intendenta». En esa misma línea expuso el legislador Lucas Franco en el inicio de su intervención oratoria.

Bellota al hacer uso de la palabra, no tuvo dudas en decir «puso sus manos porque de haber ocurrido eso debía ordenar la detención del concejal, algo que no quería hacer».

El video de lo sucedido «demuestra» que las manos de Bellota estaban en su rostro cuando «los dos cuadernillos» fueron dejados tirados en la mesa desde donde hablaba Mariel:

Por qué se sostuvo algo que «tal cual lo expresaron los /as concejales /as del oficialismo no ocurrió». En una entrevista extensa, de interpretación y reflexión, Díaz Ciarlo sostiene los mismos ejes que expresó en la sesión.

También dialogamos acerca del gran lanzamiento del Partido La Patria de los Comunes que tiene como Vicepresidente a Daniel Menéndez, el conductor de SOMOS Barrios de Pie.

Por último y no menos importante, Díaz Ciarlo consideró que «la Municipalidad no cometió ningún delito al momento de ocupar la tierra que reclama la Universidad Nacional de Moreno»: