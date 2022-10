ESPUNM: en el Concejo Deliberante el oficialismo cerró filas y apunta los cañones a la Universidad

El jueves pasado en la sesión ordinaria, con presencia de madres y alumnos /as de la Escuela Secundaria Politécnica, el Frente de Todos mostró sus recursos discursivos, perfectamente alineados a la versión de la Intendencia. Primer eje: la comuna no tiene nada que ver en el conflicto. Segundo tópico: la Universidad tiene tierras para construir dos aulas nuevas. Tercer punto: la Provincia desaprobó un plano confeccionado por la UNM y entonces la tierra es municipal. Cuarto eslabón: el Rector Hugo Andrade MIENTE, las marchas deben hacerse a la casa de altos estudios y no al Municipio. NO está de más señalar que el o los documentos que esgrime la Intendencia CARECEN DE VISIBILIDAD.

En orden y en línea, las intervenciones de las figuras principales del oficialismo marielista:

Araceli Bellota, presidenta del HCD, Instituto Patria: «Me llama mucho la atención buscando una solución a esta cuestión, que se le exige a la Intendenta y no se le exige nada a la universidad. La universidad de Moreno tiene 20 hectáreas, terrenos enormes, y muchos sin uso. Para resolver esta cuestión de esta escuela en principio deberían hacer dos o tres aulas con lo que llevaría el 0,1% de su territorio».

Josefina Díaz Ciarlo, SOMOS en el Frente de Todos: «El plano que planteaba que ese terreno era nacional no es más de esa manera porque se expresó la provincia de Buenos Aires, en relación a eso, y le dio al Municipio la derecha en función de la propiedad de ese terreno o de la nulidad del plano (sic)».

En este tiempo de su carrera política, tras pasar por las gestiones de Mariano West y Walter Festa, el «Caballero Legislativo, Gastón Fraga«, Agrupación 125, muestra organicidad con La Capitana Mariel: «¿Quién realmente es el encargado de la construcción de la Politécnica? Y eso ha sido una promesa de la Uuniversidad de Moreno, no ha sido una promesa de la intendenta Mariel Fernández y, dicho sea de paso, en este recinto ha votado la cesión de 12 terrenos para la construcción de escuelas públicas. Hace días atrás funcionarios del área del IDUAR entregaron terrenos para la construcción de una escuela en Cuartel V. Que han sido convocadas las partes al municipio para ver la documentación, que ha se verificado que el Master Plan de la propia Universidad no está ese terreno para construcción alguna. Que en la ley nacional por la cual se le da el terreno a la universidad de Moreno, no figuran los terrenos que estamos discutiendo en este momento (sic). Que como bien dijo la concejal (Díaz Ciarlo) ha sido rechazado el plano presentado por la Universidad de Moreno, que ha sido licitado correctamente un polo educativo que va a liberar un montón de aulas para que los estudiantes puedan tener y no sean ocupadas por otros ámbitos administrativos que requiere la educación pública en nuestro distrito».

Emmanuel Fernández, concejal del Movimiento Evita, ratificó lo que había expresado en el recinto tres semanas atrás pero fue más duro contra la figura del Rector: «Es el responsable político de la construcción de la Escuela Politécnica. Que ponga los terrenos, tiene 20 hectáreas, están proponiendo un escenario político de conflicto en donde la Municipalidad, no está metida, en donde la Municipalidad no tiene nada que ver. La municipalidad tiene tierras, si ha hecho cesión de tierras para la construcción de un montón de escuelas, lo hemos votado acá. ¿Cuál sería el rédito político de la Municipalidad con respecto a esta situación? Funcionarios de la Universidad movilizando a la Municipalidad. Movilicen a la Universidad de Moreno que es quien tiene que resolver este conflicto. Y que por favor el Rector deje de mentir, que el Rector de la Universidad Nacional de Moreno, Hugo Andrade deje de mentir y resuelva el problema de la Politécnica«.

Lucas Franco, concejal de SOMOS Moreno, presidente del bloque oficialista, planteó la búsqueda de soluciones, que llegarán, sin dejar de lado la racionalidad, reconociendo en su intervención el legítimo reclamo de la COMUNIDAD: «Primero debemos ser absolutamente prudentes y responsables para cuidar las expectativas sobre una preocupación legitima que tienen las comunidades educativas, eso es lo que hay que acompañar. Lejos de nosotros ES estar en contra de procesos de lucha por reivindicación de derechos, porque asistimos, somos parte de una fuerza política, que en todas las instancias históricas de este país ha acompañado y ha sido parte de los procesos de lucha por reivindicación de derechos».