ESPUNM: las autoridades nacionales, provinciales y municipales, ¿resolverán el conflicto o alimentarán la guerra?

Un conflicto de proporciones con final incierto y, sea cual sea la resolución, dejará secuelas. La política del Frente de Todos institucionalmente, enfrascada en batallas intestinas, huérfana de conducción. Sin capacidad decisoria, teniendo todas la herramientas a su alcance, su sistema vascular se ahoga reduciendo oxígeno en mesas parciales.

La Escuela Secundaria Politécnica y el Instituto Tecnológico son dos proyectos que equipan la educación pública, de calidad. El primero (ESPUNM) nace en el año 2013, a tres años de la puesta en marcha de la Universidad. Se lanza con el Programa de Creación de Nuevas Escuelas Secundarias con Universidades Nacionales de la Nación, el que fuera impulsado, entre otros cometidos, por el Consejo Federal de Educación en su Resolución CFE Nº 188/12. Gobernaba el país Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la Nación.

En un texto de alta precisión descriptiva se puede comprender la naturaleza de la ESPUNM, articulando en aquellos años en sintonía fina los tres niveles de gobierno (ejecutivos): «Si bien la propuesta se apartaba de las premisas originales del Programa (en cuanto a la estrategia de radicar las nuevas escuelas en las zonas donde residen las familias más vulnerables), la firme voluntad de materializar una iniciativa de esta naturaleza y teniendo en cuenta las capacidades en desarrollo de una institución de reciente creación, permitió que los 3 niveles de gobierno y varias jurisdicciones aunaran esfuerzos para lograrlo en el sector elegido. Es entonces que, en el mismo año 2014 se impulsó su construcción en la porción del sector propiciado, por intermedio de la provincia de Buenos Aires y a través de la Unidad Ejecutora Provincial de Programas con Financiamiento Externo. La obra inició en 2015 y en paralelo la Universidad suscribió el Convenio Marco de Cooperación con el Ministerio de Educación de la Nación para sumarse al mencionado Programa, el que fue ratificado por Resolución UNM-CS Nº 193/15, dando comienzo a diferentes acciones tendientes a su creación. Ello dio lugar a que la Secretaría de Políticas Universitarias, conforme lo dispuesto por la Resolución SPU Nº 4.160/15, diera apoyo financiero a la Universidad para la formulación del anteproyecto de la escuela secundaria de la UNM y el compromiso de la asignación de los fondos presupuestarios necesarios que demande su funcionamiento».

El Convenio que ratifica la Escuela Secundaria Politécnica data del año 2015 y fue firmado por el Ministro de Educación Alberto Sileoni y el Rector Hugo Andrade. Otro de los grandes impulsores de un proyecto estratégico, de sobraba territorialidad, fue Jaime Perczyk como Viceministro de Educación.

Ocho años después, esas dos grandes figuras de la política educativa, vuelven a tener responsabilidad directa en el proyecto al que le dieron impulso en 2015. Alberto Sileoni hoy es el actual Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, gobierno de Axel Kicillof que debe hacer cumplir el convenio que se firmó en 2020 con la UNIVERSIDAD en el que reconoce a la ESPUNM en el edificio de la calle Corvalán esquina Merlo y asume la obligación de conseguir tierra y construir la nueva Escuela 37, que funciona en ese inmueble que inició su construcción en 2015 para la ESPUNM»

Jaime Perzcyk, el actual Ministro de Educación de la Nación, dio impulso al proyecto y financiamiento del ITUNM, en la tierra que según la justicia federal sigue siendo PATRIMONIO DEL ESTADO NACIONAL.

Sileoni y Perzcyk convocaron a las partes, Universidad Nacional de Moreno y Municipio de Moreno, a construir una mesa de solución. El 23 de septiembre de 2022 los ministros esperaron a Mariel Fernández que nunca concurrió el encuentro. El Rector Hugo Andrade dijo presente porque como Rector de la UNM sigue bregando por «una salida superadora» que tiene anclaje y aval en los ministros de educación.

El Instituto Tecnológico (ITUNM) arrancó en 2019 según los marcos establecidos por la Ley Nº 26.058 de EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL y por el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, mediante las Resoluciones CFE Nº 229/14 y 295/16, para ofrecer una alternativa de formación para jóvenes de sectores vulnerables, de tal modo de favorecer la continuidad de los estudios, a la vez que constituye un aporte a la construcción de un ámbito de innovación pedagógica, proyecto en forma asociada al desarrollo de la ESPUNM. Finalmente es creado en 2020 por la Resolución UNM-CS N° 651/20, en el contexto de las políticas que impulsaba el MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

Sileoni y Perzcyk tienen competencia directa para resolver el increíble conflicto que se desata cuando la Municipalidad de Moreno, gestión Mariel Fernández, desconoce los convenios existentes, visados y planos, al gobierno nacional y provincial, los dos proyectos estratégicos, a la Universidad Nacional de Moreno, a la comunidad de la ESPUNM, un acción directa plagada de vicios procedimentales que desafían la legalidad o la falta de ella, para construir el Consejo Escolar y otras dependencias provinciales, financiado con recursos del Fondo de Financiamiento Educativo.

La Universidad Nacional de Moreno agotó todas las vías administrativas (con el gobierno de Mariel Fernández) y ante un riesgo irreparable llevó las cautelares a la justicia federal que, en primera instancia, no hizo lugar. Pero en el fallo expuso «que la cuestión de fondo no está resuelta», es decir, la titularidad de la tierra, desconociendo el magistrado subrogante todos los convenios existentes. Aún así, el juez considera que el disputado terreno «es propiedad del Estado nacional» y aboga a que todas las partes resuelvan políticamente lo que nunca debió transformarse en un PROBLEMA político. La conclusión es que con los elementos de juicio aportados “las certezas de los derechos esgrimidos no son a primera vista apreciables” y que sería necesaria la intervención de los sujetos intervinientes en el proceso y los menciona (v.gr.: AABE, SENAF, Ministerio de Educación de la Nación y provincia de Buenos Aires, etc.).

La Universidad obtuvo lugar a la apelación para insistir con los recursos judiciales porque hay condiciones objetivas, mucho más que supuestos, de sufrir un daño irreparable.

La ESPUNM, pensada por Sileoni, Perzcyk, gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, proyecto que colgó el macrismo durante cuatro años, herramienta que revivió con la vuelta de Cristina en 2019, podría reducirse a la PROVISORIO para siempre si Mariel Fernández, del Frente de Todos, toma posesión de la tierra e ingrese la empresa preferida, DIPRONOR, conocer por primera vez el terreno e iniciar el replanteo del Consejo Escolar, teniendo ese privado un premio: desde agosto del año pasado posee un 30 por ciento de la obra. Con la inflación y redeterminación de precios, Mariel en alianza con la firma constructora, le dan dinámica a la bicicleta financiera.

La Municipalidad de Moreno logró que ARBA, gestión Kicillof, anule el plano que la actual gestión de Mariel Fernández había visado oficialmente, dos meses después de ya haber adjudicado la obra del Polo Educativo a DIPRONOR. Sin ser propietario de la tierra, el gobierno municipal avanzó y pagó.

Un descubrimiento del Administrador General del IDUAR, el Dr. Aliaga, algo que nunca vieron sus antecesores, Carolina Amaya y Carlos Benítez, iluminó el camino de La Capitana. La gema, concebida así por la cúpula jerárquica, se llama EQUIPAMIENTO COMUNITARIO. Consideran que el «terreno» le pertenece a la Municipalidad luego de concluir el proceso que consolidó las instituciones que estaban en el ex Instituto Lasala y Riglos. Todo lo que existe o existirá en la lonja es MUNICIPAL. Para dar el PASO, la gestión municipal habría obtenido la inscripción en el Registro de la Propiedad, lo que abre otro frente de guerra para la Universidad de Moreno que, seguramente, envió cartas documentos a ARBA, gobierno de Axel Kicillof que, una vez más, en el año 2020 firmó el Convenio (también Nación) que reconoce a la ESPUNM en su tierra y edificio, teniendo cuatro años para reubicar a la Escuela N° 37.

Nadie que lea las diatribas montadas, puede desconocer que el proyecto de Mariel «ubica como adversario a la conducción de la Universidad Nacional de Moreno y ataca los proyectos que no son del «rectorado» sino de la mismísima Cristina, Sileoni, Perzcyk y toda una compañía.

Puede ocurrir que el portón que tenía un mural de la comunidad de la ESPUNM, destruido por «desconocidos» a menos de 24 horas de realizado, ¿caiga por imperio de la fuerza política de Mariel y las máquinas de DIPRONOR? ¿Podría ser convocada la comunidad de la Escuela 37 para acompañar la construcción del Consejo Escolar bajo promesa que del edificio conquistado no se van más?

La Universidad, la comunidad de la ESPUNM, no son invitados a ese banquete porque a la casa propia «hay comensales que no entran».

El título de este informe pregunta si las autoridades políticas, todas /as de la misma coalición gobernante, resolverán el conflicto o en la inacción alimentan una guerra bochornosa. Si Mariel conduce y embiste, ¿qué papel tendrá el Concejo Deliberante? ¿Pedirá el expediente de la licitación? ¿Analizará con responsabilidad institucional todo el proceso y las consecuencias, actuales y ulteriores? En particular, ¿qué hará el representante legislativo de Pueblo Libre, Osvaldo Cíccolo, en representación de su conductor Mariano West? El Peronismo de Moreno que plantea en la figura de Damián Contreras, representado en el HCD por Andrés Destéfano, ¿que acción tomará en este 2023, ahora? No menor, siendo un proyecto el de la ESPUNM que nació con Cristina Fernández de Kirchner, en su presidencia, ¿qué hará Walter Correa, el Ateneo Néstor Kirchner con su concejala Marisol Gallardo?

El desenlace está a la vuelta de la esquina… de Corvalán y Merlo.