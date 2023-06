ESPUNM: reconocimiento al trabajo colectivo que potencia la educación pública

Viajó a la ciudad de Lima (Perú) a recibir el premio Educa Latinoamérica 2023. Desde marzo, Karina Sarro, docente de la Escuela Secundaria Politécnica,que depende de la Universidad Nacional de Moreno, asiste a convocatorias y llamados en los que certifica que el reconocimiento tiene una raíz colectiva.

Compañeros /as docentes, equipo directivo, alumnos /as, la ESPUNM en la dimensión pública menos conocida. La charla con Desalambrar TV recorre las plataformas del conocimiento y la innovación; los saberes que traen y desarrollan niños /as, adolescentes de todas las localidades del distrito de Moreno que conforman la institución pública, gratuita y de calidad. La colaboración presente, la atención grupal que interviene ante cualquier luz de alarma, el sentido de transformación y la alegría de construir, orgullosamente, una escuela pública que mira el futuro: