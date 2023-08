ESPUNM recrea el mural, alimenta la memoria, escribe y pinta su historia

Aquella mañana del 25 de octubre de 2022 los pinceles colocaron colores y luz a la concreción de un sueño. El mural de la ESPUNM sobre el portón de ingreso al predio de la UNM (calle Merlo) estaba finalizado y la comunidad marchó feliz en un día feriado:

Tres días después, el 28 de octubre, la intervención de los niños /as, alumnos /as, de los profesores /as junto al equipo directivo de la ESPUNM fue tapado por completo por las manos enviadas que no son anónimas. Como si se tratara un pie de página, mensaje al rector de la UNM:

Si alguien pensó en la existencia de límites, el blanco proyectó oscuridad. La ESPUNM sintió el impacto. Las familias comprendieron una dimensión casi desconocida. El miedo ocupó centralidad pero la palabra no dejó de sembrar una cosecha que es y hará historia.

Esta mañana los turnos de la ESPUNM caminaron por el gran predio de la UNM. Un paño liso esperaba el boceto, pinceles y colores.

La memoria se activa y fluye esa construcción colectiva que recrea el mensaje pero ahora tiene más carga pedagógica, colectiva, educativa y cultural. El mural terminado es un movimiento que se pone por arriba de la ceguera.

Estará de pie cuando la ESPUNM corte sus cintas, recibiendo a los pibes y pibas de todas las localidades de Moreno.

«Aún con todos los contratiempos, ataques recibidos, la ESPUNM sigue su marcha y materializará, más tarde que temprano, de eso no tengo dudas», lo firma Claudio Fardelli, director de la institución:

Valeria Segovia, profesora de Arte en la ESPUNM, sigue portando el barbijo, transmitiendo esos colores que fusionan en símbolos de todas las materias que convocan a «seguir construyendo una gran familia»:

«El mensaje de los /as pibes /as de la ESPUNM es de amor hacia aquellos adultos /as que creen que desde el odio se puede construir algo», declara Romina Altamiranda, abogada, ex funcionaria municipal, cuadro político que está en el Peronismo de Moreno y potencia el sentido y valor de la educación pública, el rol estratégico territorial que ya posee la Universidad Nacional de Moreno:

Y como los lápices y pinceles siguen escribiendo la historia, están las madres de la ESPUNM con la camiseta puesta y el corazón caliente.

Habla Sancho para los que ladran y Angie para quienes quieran oír la voz de la educación que enseña: