¿Está bien habilitada la obra de gas? Una pregunta que necesita del apoyo policial

Consejo Escolar: De la calle a puestos de gobiernos significa que el olvido está tutelado, la justificación es silencio y el maltrato tiene valor simbólico ante la memoria negociada. La violencia institucional se escribe con V, y no es de victoria.

Quienes estuvieron en la protesta antes del 2 de agosto de 2018 y luego de los asesinatos laborales de Sandra y Rubén, y hoy gobiernan el Consejo Escolar de Moreno como apéndice de la Intendencia, con suma intención olvidaron aquellas jornadas donde eran protagonistas del afamado Comité de Crisis, mesa un poco más amplia que la UEGD cuando Vidal gobernaba la Provincia.

El 28 de septiembre de 2018, Desalambrar publica una nota precisamente de una reunión en el Comité, ya sin Acampe. Allí se expone la importancia de dotar las madres y padres de un instrumento básico: el Libro de Infraestructura. Eso permitía socializar los trabajos realizados, conocer las características de las intervenciones en infraestructura, todo un derecho que no se puede negar a quienes no negocian proteger la vida de sus hijos /as.

Reproducimos el intercambio de opiniones que dejó una certeza en el año 2018:

Francisco Pigretti, uno de los responsables de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar, hombre de confianza de Sánchez Zinny (Director General de Cultura y Educación), asegura que «en las reuniones del Comité de Crisis nunca se habló de los planos (edilicios) de las escuelas»

Un padre le pregunta,

– ¿Qué tiene de malo que haya un plano? ¿Cuál es el problema de pedir los planos de las escuelas?

Pigretti (funcionario de Vidal): – Escuchame un poquito. No digo que es un problema, es que se preguntó, trajeron los planos cuando nunca se habló de traer los planos.

Padre: – Entonces te tenemos que ir pidiendo cosa por cosa para que vos traigas. Yo no soy de la escuela 49 pero me dijeron que entre el zeppelin y la llave de paso había otro caño, ¿ me podés decir cómo se puede saber que está ahí si no hay un plano?

Pigretti (funcionario de Vidal): – ¿A la vista?

Padre: – Debe ser que a la vista no está… por eso se necesita un plano. Se entiende la gravedad de no tener planos.

Padre: – Eso dice la pericia.

Hernán Pustilnik: – Eso no dicen los resultados de la pericia.

Papá: – Eso está publicado.

Directivo Integrante del Comité: – Bueno, si vamos a creer en todo lo que está publicado.

Pigretti (funcionario de Vidal): – Toda escuela tiene que tener un plano. Si la escuela no tiene su plano archivado lo puede pedir a la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar o al Consejo Escolar, y la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar le provee un plano a la escuela porque tiene que estar en el archivo de la escuela. En el archivo de la escuela tienen que figurar todas las obras que se hicieron en esa escuela. Los planos no los podemos hacer públicos por una cuestión de seguridad de los chicos. Cada escuela tiene su plano. Por eso definimos ahora que haya un acta de infraestructura, que es algo superior a lo que existía, donde quedarán anotadas todas las instancias en las que se interviene de infraestructura. El plano tiene que estar en la escuela.

Padre: – Como papá necesito entender lo que vos me estás explicando, verlo en algún lado y recibir la información porque soy parte de la comunidad educativa. … Incluso ayer cambiaron el horario de esta reunión sin avisarnos a los padres. Entonces, por lo que decís, hablo con la directora y le digo que me explique el tema de los planos.

Pigretti: – La Directora sí lo sabe.

Padre: Entonces por qué no lo hacen.

Pigretti: -Tu representante ante la Dirección Provincial de Cultura y Educación es la directora. La directora pertenece a la DPCyE. Yo no me puedo hacer cargo de las 16 mil directoras que tiene la Provincia de Buenos Aires.

Padres: – Entonces ustedes no saben cuáles escuelas tienen plano y cuáles no.

Pigretti: – Cuándo se hace la obra se le deja un plano a la escuela.

Padre: – Hay escuelas que no tienen planos. La 42 no tiene planos.

En ese momento del respetuoso cruce de palabras, algunos integrantes del Comité de Crisis, sugieren a madres y padres que interpelaban con firmeza al funcionario, que comprendan la larga jornada de trabajo del Comité de Crisis y que dejen de hablar con los funcionarios. La respuesta de madres y padres fue, «si estás cansado podés irte, nadie te está reteniendo a vos».

El funcionario de Vidal subrayó el 28 de septiembre de 2018 que acordaron el Acta de Infraestructura, que de acceso directo a madres, padres y/o tutores en cada escuela. Este derecho fue a exigir un grupo de madres de la Escuela N° 39 de Cuatro Vientos el pasado día viernes, a más de tres años de las muertes de Sandra y Rubén.

Solo querían ver y leer los detalles de la obra de gas, demorada durante años, pero la Directora no solo negó el Acta o Libro de Infraestructura sino que llamó a la policía y una efectivo ingresó armada al establecimiento.

Por sugerencia de la directora, visiblemente acompañada por la fuerza azul y al pedido de no filmes, las madres se presentaron en el Consejo Escolar y allí obtener la información en papel documentado de las obras, especialmente de gas. Las autoridades centrales, quienes batallaron por escuelas dignas y seguras, Sonia Beltrán, ex delegada de SUTEBA, actual presidenta del cuerpo, y María González, histórica dirigente de la CCC, hoy Secretaría de Infraestructura, leyeron la copia de un papel, sin privarse de remarcarle a las madres que «no tienen entidad para exigir lo que ellas (Beltrán y González) reclamaban a Pigretti y compañía en el período 2018 – 2019.

«El viernes a la tarde nos presentamos en la escuela para pedir a la directora el certificado de habilitación de la obra de gas», describe María Rosa, que acaba de salir de la reunión en el Consejo Escolar de Moreno:

¿Por qué piden el certificado?

Porque cuando se habilitó la obra de gas hubo muchas irregularidades. Había manchas en la pared, después no hubo clases varios días por reparación de artefactos, pero nunca vimos el certificado de habilitación de ENARGAS. Por eso nos presentamos en la escuela el día viernes y por nuestra insistencia la directora llamó a la policía.

Qué ocurrió en la escuela

Nos dijeron que teníamos que venir al Consejo Escolar, hablar con María González (Secretaria de Infraestructura) y que ella nos mostraba el certificado. Recién salimos de la reunión con María González y Sonia Beltrán donde nos leyeron un acta donde están los datos del inspector de ENARGAS, de la empresa y de quien intervino por parte del Consejo Escolar, pero nunca quisieron entregarnos una copia de ese certificado.

¿Hubo pérdidas de gas en la escuela?

Los chicos nos comentaron que hubo estufas que se prendieron fuego. Hoy nos avisaron que no pudieron prender las estufas, sacaron a los chicos al patio y manipularon los artefactos. Nosotros entendemos a la Directora porque recibe presión del Consejo Escolar, de Inspección, pero nosotras defendemos a nuestros hijos /as porque somos sus únicos representantes legales. En el Consejo Escolar no nos dan el certificado. Lo que más me ofendió de la Secretaria de Infraestructura María Gónzalez (Corriente Clasista y Combativa) que en el tiempo del Morenazo estaba de este lado, luchaba por lo que seguimos luchando, pero hoy me dice que yo soy cualquiera. En la Escuela 39 tengo a mi hijo que va a 6° grado, ella no puede decirme que soy cualquiera. Empecé esta lucha en 2018 y sigo del mismo lado en 2022.

Como representante del Frente de Izquierda en el Concejo Deliberante, la concejala Lorena Pereira acompañó a las madres de la Primaria N° 39 de Cuatro Vientos.