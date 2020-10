0 shares







ADRIANA PALACIO DESDE EL PERONISMO DE TODOS –

Camina los pasillos y las salas del Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Ella decidió su lugar rechazando propuestas de acercamiento con el gobierno de Mariel Fernández, lo que no significa ruptura sino determinación política que se traduce en un reconocimiento explícito a una figura central en el Ejecutivo: Ernesto «Coco» Lombardi.

Adriana Palacio así lo define o califica al ex intendente, actual Secretario General: «Para mí la llegada de Ernesto ‘Coco’ Lombardi al Estado municipal y al ámbito político significó una pequeña apertura, que habría que seguir trabajándola y ampliándola. Muchos peronistas sentimos al inicio de gestión de Mariel Fernández, no sé si decir cerrada las puertas porque si unos peronistas estuvieron acompañando su gestión, pero la gran mayoría nos sentimos por fuera de esta gestión siendo que es una gestión del Frente de Todos. Me parece que la Intendenta al ver esta situación y comprendiendo que se necesitaba como un puente, como un mediador, a veces hay que buscar la figura del mediador para unir puntas, sabiamente me parece que lo eligió a Coco y él fue el que un poco comienza a hacer llegar a nuestra Intendenta y el otro espectro político que es el Movimiento Evita las intenciones del peronismo y en esto creo que nos embarcamos todos y más en un contexto como el que estamos viviendo, la necesidad de la unidad del Peronismo que lo vamos haciendo de a poquito, generando encuentros, tampoco se puede muchos encuentros porque es casi todo virtual. Espero que este camino se profundice porque sino va a ser un como sí y no le sirve a la gente, no le sirve al peronismo y la verdad que si a Mariel Fernández le va bien le va bien a nuestro pueblo

Es lo que siempre se dice, pero el o la que llega siempre plantea un ansia fundacional y se desconoce lo poco, bueno, regular, no lo malo porque hay que sacarlo, se desconoce todo lo hecho anteriormente ¿vos coincidís con eso?

Si totalmente, pareciera que todo y no lo digo por la gestión que a mí me tocó estar sino por todas las gestiones, pareciera que no se puede rescatar ni lo bueno del accionar del Ejecutivo ni rescatar compañeros que pueden haber servido para ese accionar y poder continuar, o no, y modificar lo que estaba bien y había que profundizar, me parece que eso es un mal de todos los que gobiernan, no solo del peronismo sino de todo el espectro político que parece que todo lo que se hizo antes está mal y no es así, con nuestras fallas y nuestros errores hemos dejado cuestiones planteadas en el municipio; vos me decís un 10%, bueno un 90% habría que resolverlo, pero tomá aunque sea ese 10% por lo menos ya tenés una base y me parece que en ese sentido esto lo aporta Coco, en rescatar aquellas cosas que pudieran servir a la gestión de Mariel y que obviamente vuelvo a decir, si a ella le va bien le va bien a nuestra gente

Si se entiende que un gobierno es algo colectivo de figuras individuales pero que persiguen un mismo fin, tal vez no tendríamos el problema que el mundo acarrea más allá de la pandemia

Dirían los griegos, si priorizamos el bien común estaríamos en otro barco

Exactamente, hay mucho que entender que la conspiración no es algo que construye, el egoísmo. Si bien Coco Lombardi viene por lo que decís vos, ofrecer una apertura al gobierno de Mariel, en una nota que le pude hacer a Emmanuel Fernández fue categórico y muy claro, la centralidad es Mariel Fernández, que el peronismo se alejó de los territorios y que esos espacios fueron ocupados por los movimientos sociales. Ahora surge la agrupación Reconquista Peronismo que vuelve a enamorar, ¿no es un desafío para ustedes todo eso?

A mí no me parece mal que la intendenta tenga su propia agrupación política porque de hecho no la tenía, era un movimiento, entonces desde el contexto de poder conducir el peronismo está muy bien que arranque con una agrupación y me parece muy bien que la lidere. Emmanuel que es uno de los compañeros que tiende o intentó tender puentes hacia el peronismo, es un compañero que me parece que tiene una mirada más política, entonces no me parece mal que ella tenga una agrupación en el marco de que quiere estar inserta en el peronismo, tiene que ser partícipe del Consejo del Partido y es lo que debería hacer, porque no se puede ser parte del Consejo del PJ como movimiento, así que celebro esta agrupación. No coincido con Emmanuel de que el peronismo se alejó del territorio el tema es qué peronismo estamos mirando porque hay muchos compañeros que están sosteniendo ollas populares, la siguen sosteniendo y la van a seguir sosteniendo y está bueno ampliar la visión y no solamente ver el peronismo que habla con el Evita que es muy acotado en el distrito de Moreno, vuelvo a decir se abrió la puerta y estamos hablando todos con el Ejecutivo y poder sumar a todo el peronismo, hay un peronismo activo de todos lados que está en el territorio con distintas acciones pero está.