Está cerca la «Carrera por la Salud» 5 KM

GACETILLA OFICIAL –

Este 18 de marzo en Moreno Centro, como parte de una jornada integral de salud que se realiza por el mes internacional de las mujeres

El Municipio de Moreno, a través de la Secretaría de Salud y Ambiente, realiza este 18 de marzo la “Carrera por la Salud” de 5 km. La convocatoria es a las 7 de la mañana y largarán a las 9 de la mañana desde las calles Molina Campos y Nemesio Álvarez con llegada al Polo Sanitario, en Moreno Centro.

Esta iniciativa se lleva adelante en el marco de una jornada integral de la salud que se realiza por mes internacional de las mujeres, en el Polo Sanitario, ubicado en Avenida del Libertador al 750.

Durante la jornada se podrán realizar testeos de VPH, ecografías mamarias, TV, pap y colposcopias, testeo de VIH y Sífilis de forma gratuita y con turnos programados que deben solicitarse al WhatsApp 1140338270.

El test de VPH es un examen que sirve para detectar el Virus del Papiloma Humano, algunos de los cuales aumentan el riesgo de padecer cáncer de cuello del útero. Cabe mencionar que las personas que pueden realizarse el test de VPH tienen que tener entre 30 y 64 años de edad y no estar embarazadas. Asimismo, durante las 72 horas previas al estudio médico no tener relaciones sexuales, no colocarse óvulo ni hacerse duchas vaginales.

Además, se brindarán talleres sobre nutrición, diversidad corporal, la importancia de la salud sexual, métodos ACO PREVI y un espacio de recreación para niñeces y de responsabilidad igualitaria en el deporte.

Habrá puestos de hidratación, feria de artesanas y artesanos y la presencia de integrantes de los Puntos Violeta que brindarán acompañamiento y asesoramiento en materia de género.