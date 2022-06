«Está demostrado que el gobierno local no quiere al peronismo»

Ernesto «Coco» Lombardi, ex Intendente de Moreno, quien fue durante algunos meses Secretario General en la gestión de Mariel Fernández, milita con fuerza en el Peronismo de Moreno. El sábado pasado entregó una serie de definiciones políticas que hacen al análisis presente y la construcción de una alternativa que le dispute el poder a La Capitana:

El pueblo de Moreno ¿cómo está de acuerdo a tu visión y con los resultados que produce un gobierno local de marca peronista, con las comunidades?

La marca no hace a la esencia, la marca es una cuestión de marketing. Si un gobierno se dice peronista no basta con las palabras, tiene que demostrarlo. Yo no veo peronismo en una represión a mansalva, a sangre de fuego sin control judicial como fue en la Feria Las Flores, por ejemplo. Eso repugna la conciencia del peronismo, es decir, de ninguna manera un peronista puede por los motivos que sea y las razones que quiera argumentar masacrar de esa manera como se hizo, con balas, con golpes, eso es algo que realmente debe ser repudiado. Yo aprovecho esta oportunidad porque es la primera que se me brinda para decir que el gobierno está equivocado si va por ese camino, no es la primera vez. A mí me tocó también con mucho sufrimiento ser parte de este gobierno cuando se reprimía de la misma manera a los intentos de copamiento de tierra, tuve algunas dificultades ahí adentro. No fue mucho el tiempo que estuve.

¿No es algo que te sorprenda lo de la feria de Las Flores? ¿Lo veías adentro?

Exactamente. Ahí hay una conducción de seguridad y de derechos humanos que están en una teoría del manejo de la fuerza, que no tiene nada que ver con la seguridad democrática. De cualquier manera, es un detalle, aprovecho para decirlo en este momento. Creo que el peronismo siempre está tratando de alcanzar la felicidad del pueblo, la grandeza de la patria. Y eso que implica que seamos un poquito más iguales, que seamos un poquito más felices, que el sueldo nos alcance, que podamos tener vacaciones, que podamos llevar nuestros hijos a la escuela y que no sea para que coman sino para que se formen. Eso es lo que no abandonamos nunca. En este momento con este gobierno y con esas cosas, como que está un poquito más lejos, es un gobierno que no quiere al peronismo evidentemente ya lo tiene demostrado y el peronismo se organiza de alguna forma para recuperar la conducción del estado municipal, para de alguna manera poder estar en todos los barrios y poder unir a todo el pueblo en la búsqueda de ese objetivo.

¿Viene creciendo el peronismo de Moreno? ¿En qué crece? ¿En agrupaciones, en sellos, en militancia, en poner el cuerpo de verdad, en dar el debate, en ir a los barrios?

El peronismo de Moreno se está organizando. Yo creo que ha dado un paso fundamental, en el encuentro de los dirigentes en el cual vos fuiste testigo hace un año, un poco más de un año. A partir de ahí poder zanjar las diferencias que son secundarias frente a la contradicción principal de haber llevado al gobierno alguien que desconoce al peronismo. Ir a cada lugar, ir a cada rincón, encontrarse con todos los peronistas de todas las épocas y tratar de organizarnos y tratar de encolumnarnos en un proyecto común que tiene ese objetivo.