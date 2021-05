«Está en juego la salud de la población, los controles son para generar conciencia»

El Secretario de Seguridad de Moreno Juan Manuel Ciucio brindó a Desalambrar todos los detalles y especificaciones que presenta el plan de prevención, control y sanción que impuso el «confinamiento por nueve días» para frenar el avance del coronavirus. Sociólogo, docente universitario en La Matanza, Ciucio era el Director General Operativo y desde mediados del mes de abril es el Secretario de Seguridad (NdR: el Dr. Nahuel Berguier continúa como Secretario de Justicia y Derechos Humanos):

¿Cómo es la planificación que se puso en marcha desde este sábado y por nueve días?

Nosotros vamos a disponer en el distrito de controles de Gendarmería Nacional, hay controles que son de las fuerzas federales como en este caso, que los habrán visto en las entradas o en los accesos al distrito. Después estamos articulando con la policía de la Provincia de Buenos Aires para mayor cantidad de controles en lo que es el ámbito o lo que se circunscribe a otras zonas de Moreno, y también de lo que es la Guardia Urbana en conjunto con Protección Civil, el IMDEL, Comercio, Inspecciones y Tránsito. Vamos a generar todo un esquema de controles, más que nada también para generar una concientización de la sociedad porque cuando está en juego la salud de la población, yo creo que no deberíamos entrar ni en chicanas políticas, ni en discusiones ideológicas. Un amplio espectro de la población y de la política avala éste tipo de medidas, y estamos para eso. Por supuesto que, en primera instancia, se torna difícil, pero veo que un gran margen de la población, recién estuve transitando para ver cómo iba todo, y gran parte de la población está acorde actuando a estas medidas.

Entonces Gendarmería cubre las arterias o trazas nacionales

Gendarmería tiene jurisdicción federal, como las cuatro fuerzas federales, en este caso Gendarmería posee un destacamento ubicado en cercanías al Acceso Oeste, por la Ruta 23, y esto seguramente lo van a encontrar sobre la traza de algunas de las bajadas del Acceso Oeste, no quiere decir, no exime de que pueda realizar algún tipo de control sobre otras zonas de Moreno u otras entradas al distrito. También puede pasar que esté la Policía de la Provincia de Buenos Aires o la Guardia Urbana con personal judicial. Esto es un procedimiento donde, si la persona que está circulando o alguna de las personas no son trabajadores esenciales, no desarrollan alguna actividad caracterizada como esencial, se da la intervención, se le realiza un acta, en base al artículo 205 del Código Penal, reconocido artículo del año pasado, en donde se da intervención a un juzgado federal, también se le puede retener el vehículo. Por eso decimos y tratamos de concientizar a la población de que si no está desarrollando tareas esenciales o está fuera de un horario donde la tarea esencial que ellos desarrollan no está habilitada o no está avalada, que por favor respetemos las normas, son normas de cuidado, no es una cuestión meramente represiva sino que es por la salubridad de la población. Yo venía analizando los números, no sé si molesta entrar un poco en los números de Moreno de cómo íbamos con la situación epidemiológica, pero hay una meseta de 400 casos por día, un poco más, si logramos nosotros adaptar estos procesos de cuidado y en paralelo avanzar con el proceso de vacunación, yo creo que tendremos la posibilidad de salir mucho más rápido de esta pandemia que tanto nos atormenta para volver a esa vieja normalidad que en algunos casos nos molestaba, las rutinas anteriores y volver a esa rutina que ahora tanto añoramos.

Si una persona tiene que ir a buscar un medicamento o un desplazamiento que debe hacer a otro distrito, los controles lo tienen que tener en cuenta para que no sea represivo exclusivamente

Hay una habilitación por fuerza mayor. Uno la puede desarrollar a través de la aplicación si está también al cuidado de personas que son de riesgo o que está involucrada con algún tipo de enfermedad. Eso está habilitado, eso se tiene que tener en cuenta. También las personas que ayudan al merendero, comedores, esos también están habilitados por lo que es el DNU, pueden ellos trasladarse, por supuesto que si no pueden justificar esta tarea que supuestamente van a hacer, ahí si las fuerzas de seguridad tienen una potestad para intervenir, pero está habilitado si hay que ir a comprar medicamentos, si hay que atender a alguna persona de riesgo familiar, eso sí se puede.

Una persona que vive en Francisco Álvarez y tiene que ir a Trujui, ahí cuando se cruza con algún control policial tiene que explicar todo esto que tratamos de analizar en esta nota, ¿es correcto?

Si justifica su traslado en base a las habilitaciones que hay, como las que plantee recién, esa persona se puede trasladar. También comprar en el lugar de cercanía, también lo puede hacer.

Sí se pueden movilizar los habitantes en lugares de cercanía para adquirir los productos básicos, si de Álvarez se cruzan a Trujui porque está el Chango Más, ahí puede tener una dificultad

Y ahí puede tener una dificultad si no justifica porque no compró en lugares cercanos. Hay cuestiones que están habilitadas pero nosotros actuamos más en conjunto, supermercados, almacenes, ferretería, farmacia, artículos de limpieza, higiene personal, veterinarias, provisión de garrafas, eso está habilitado de 8 a 18 horas.

¿Cuál es el despliegue de fuerzas, de recursos humanos, que tiene Moreno para afrontar este confinamiento? Ya sea fuerzas federales, Bonaerense y Patrulla Urbana. Cantidad de hombres y mujeres.

Por supuesto que en medida mayoritario lo tiene la policía de la Provincia de Buenos Aires, en este momento con los recursos logísticos provistos por el Fondo de Fortalecimiento también ayuda que recursos humanos se pueda desplegar en el distrito; tenemos alrededor de 1200 efectivos de la policía de la Provincia de Buenos Aires, más de 100 de Gendarmería Nacional, después unos 40, 50 según los turnos de la Guardia Urbana y nos apoyamos mucho también en otras áreas como también las que nombré antes, Protección Civil, Comercio, IMDEL, Tránsito, con todos esos agentes, nosotros desarrollamos los operativos, digamos operatividad al cumplimiento de este DNU en el distrito.

¿Observás algún tipo de ocupación y preocupación que se deba tener? No en las zonas donde participa Gendarmería, hablo en los barrios. Digo preocupación social de encuentros masivos, agrupamientos en la esquina, donde la intervención tiene que ser muy profesional para evitar consecuencias

Nosotros siempre planteamos que la seguridad tiene que ser un abordaje integral porque no sólo refiere a una intervención en el plano de lo delictivo, sino que, hay que, en ese tipo de situaciones, el abordaje que uno tiene que realizar no debe generar mayor violencia de la que ya existe. Hay que ser muy cuidadoso, nosotros ahora estamos formando la Guardia Urbana, están los mediadores vecinales para bajar los índices de violencia porque uno de los temas a desarrollar, más allá del contexto de la pandemia, es la violencia.

En la mesa de análisis para la intervención, para cualquier gobierno, debe estar presente lo que impone el encierro, el cansancio y crisis social

También hay que entender el hartazgo de gran parte de la población a lo que es la pandemia, a lo que es este contexto de mucho encierro. Los planteos que nosotros tenemos que dar, tanto cuando hay reuniones sociales que no están habilitadas, las fiestas clandestinas o hay torneos de fútbol, deportes, cuando hay prácticas en conjunto, uno tiene que ser muy cuidadoso en cómo aborda esas situaciones, eso hay que ponerlo en tiempo y espacio, contextualizarlo. Nosotros tenemos un abordaje de no generar mayor cantidad de violencia, no podemos ser propagadores de esa violencia, de la creación de esa violencia.

“El gobierno no puede propagar una violencia que existe”, la tiene que mitigar, me parece que eso es central. En términos territoriales, la feria Las Flores es un punto para atender, espero que todos comprendan que no se puede abrir eso que está a cielo abierto. Supongo que en el mapa de actuación, ustedes tienen una política preventiva, ¿o me equivoco?

Nosotros estamos en estos días empezando a darle un entorno más fuerte entre las áreas que nos involucran que no es solo la mía, a lo que es la feria. Hay ahí cuestiones que saldar, entendiendo a los trabajadores de la economía popular que están en la feria, entendiendo la situación de los morenenses que están en la feria también, estamos en un análisis de situación, ese lugar específico que es la feria Las Flores.

Los barrios son pulmones en donde, además de las necesidades y urgencias están las salidas para sortear un poco el encierro. Entonces en cualquier lugar se monta un potrero y juegan. Está bueno que podamos -esto no me parece menor- comprender ¿cuál sería el abordaje y la intervención? ¿Quién lo hace? ¿Lo tiene que hacer la policía o mediadores comunitarios?

Yo soy más partidario muchas veces de no pedirle solución a las fuerzas de seguridad que tienen que desarrollar las políticas comunitarias. Hay otra instancia comunitaria, hay otra instancia en la política y hay otra instancia en el Estado que pueden sortear y sin generar, perdón si soy repetitivo con esto de la violencia, sin generar acciones de violencia. Nosotros tenemos cierto estadio con el tema de las canchas de fútbol, de lo partidos que es una gran discusión. Discusión en términos que tenemos dentro de la Secretaría o con las otras áreas, buena en términos de cómo construimos una política pública respecto a eso porque son los dilemas y las contradicciones de lo que trajo la pandemia. Porque muchas veces yo como militante interpretaba el deporte como una salida a los esquemas de violencia, y ahora el deporte pasó a ser una complicación. No sé si se entiende la contradicción y cómo debemos actuar como Estado. Mariel nos puso muy en claro como debemos actuar los funcionarios y en lo que refiere a mi área tengo esa noción muy clara de como debemos actuar.

La contradicción que puede aparecer en vos o en otras personas que hoy son funcionarios y antes estaban del otro lado. Entonces veían naturalmente que el deporte era una salida a las crisis sociales. Hoy el cargo público tiene que mirar todo en las mejores perspectivas posibles y entonces ahí aparece la fuerza, lo represivo, lo punitivo, porque a veces el orden no se cumple solamente como una propuesta de mediación sino que hay violencia que merecen abordajes más integrales.

Yo siempre creí que mi accionar político, mi tarea como funcionario tiene que estar plagada de autocrítica y muchas veces plagada de contradicciones. No está nada mal si uno puede saltar esas contradicciones y si las puede saltar con una política pública mejor todavía. Nosotros somos algunos compañeros que veníamos discutiendo la Seguridad desde el campo popular, desde el peronismo. Y creemos también que los espacios, la política muchas veces como la física, los espacios que no ocupás vos los ocupa otro y da la discusión desde otro lugar, entonces tenemos esas nociones claras. Y la sociedad siempre nos va a plagar de contradicciones, está en uno como funcionario, como militante, como político, si nos quedamos en esas contradicciones o las salta…

O las resuelve…

El concepto saltar en mí está muy involucrado con resolverlas, como decís vos, las resolvés….

Retomando una respuesta que me diste, los retenes de Gendarmería, de Policía Bonaerense o Urbana si no puede acreditar una persona o las personas que van en un vehículo la esencialidad o la premura de alcanzar el objetivo geográfico se notifica a un juez federal, supongo que es Morón. ¿Cuándo le retirarían el vehículo? ¿Puede quedar detenida esa persona o se le abre un acta nada más? ¿Quién la acompaña hasta su domicilio?

Lo del acompañamiento lo debe solucionar el ciudadano que esté involucrado, en ese accionar. Pero como bien lo establece el artículo 205 del Código Penal, será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años. Sabemos que si no hay una pena mayor a tres años es excarcelable. No va a quedar detenido en torno a un control vehicular. Pero el vehículo sí puede ser detenido. Por eso nosotros aconsejamos a las vecinas, los vecinos de Moreno que intenten si no tienen que trasladarse por cuestiones consideradas esencial o cuestiones de fuerza mayor o traspasar a otro distrito, cruzar los límites, que tratemos de evadir este tipo de situaciones porque son muy duras las medidas en cuanto a la retención de un vehículo. Gendarmería lo va a mandar seguramente a Campo de Mayo, le va dar intervención a un juez federal y, ahí no es como la Policía Bonaerense que te hacen un acta también y va a dar intervención de la misma manera. Volviendo al principio de la entrevista, las medidas es por el cuidado de la seguridad, para que podamos salir de esto lo más rápido posible. A nosotros como funcionarios, a la sociedad en su conjunto, a mi familia, a la gente que me rodea, a la gente que quiero, les digo que yo quiero que se termine ya, han muerto familiares de cada uno de nosotros, conocidos. Entonces tratemos de tener un pensamiento colectivo.