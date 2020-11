0 shares







CONSEJERA ESCOLAR LORENA CÁCERES –

En julio publicó una carta abierta. En ese mismo mes dijo a este medio: «La verdad que tenemos para pintar todas las escuelas de Moreno ida y vuelta, más de dos veces, más las que se pintaron en la Intervención o en la gestión anterior porque la verdad que nosotros tenemos información de las escuelas que ya se han pintado en el último periodo de la Intervención pero bueno, si yo no puedo ver lo que otro me dice, me cuesta mucho entender y poder darle claridad».

Los millones utilizados en embellecer los edificios que hoy no se podrían abrir por la «pandemia», para ubicar el problema en algún lugar. Lorena Cáceres consejera de Juntos por el Cambio, reitera los mismos conceptos de hace cuatro meses atrás sobre el oficialismo o una parte de éste que conduce y gobierna el cuerpo llamado Consejo Escolar: «Documentación no recibimos nada, todo lo que preguntamos a través de notas tiene respuestas positivas y verbales de lo que no podemos constatar nada, no tenemos demasiada información. Al principio nos habían dado un listadito con algunas obras que querían hacer pero al día de hoy no tenemos información absolutamente de nada«.

¿A quién reclaman? Hablando de la base fundamental para poder hacer un trabajo en un cuerpo colegiado, que es la información, sin ella no se puede ir a una sesión. ¿Cuál es el argumento de la presidenta Beltrán?

La verdad es que no hay argumento ni respuesta, todo queda en la nada, como una zona gris. Todo aquel que ha trabajado en la administración pública sabe que todo lo que no está escrito no está hecho, así que nosotros solicitamos informes, información, todo por escrito y presentado por Mesa de Entrada pero respuestas no obtuvimos ninguna. Esas reuniones que no son de comisión sino de trabajo, donde íbamos a recibir información de lo que se trabaja en el Consejo antes de las sesiones, tuvimos solo una, las otras las suspendieron media hora antes. El miércoles fuimos a una reunión de trabajo donde solo estaba la Presidenta del Consejo y donde solo nos pudo informar sobre lo que tiene que ver con auxiliares, los otros consejeros no asistieron.

Era la primer sesión del mes

Si, en lo personal no pude asistir, envié mi certificado médico porque tuve que estar aislada al igual que mi compañera Cristina, fueron a hacerme el hisopado. Entiendo que no se dio la sesión.

En la nota anterior manifestaste la necesidad de tener documentación respaldatoria sobre la utilización de pintura por un monto muy importante, pasaron más de tres meses. ¿Qué hay ahora?

Lo mismo que hace tres meses, nada absolutamente, en silencio ante esta situación y también respecto de otras. En lo personal firmé con mis compañeros de bloque solicitando información del dinero que se destina desde el Fondo Educativo respecto al SAE, hicimos un montón de planteamientos, hemos consultado muchas veces sobre un montón de temas que desconocemos y al día de hoy seguimos igual, con el agravante de que estamos cerca de diciembre y esta irregularidad ya va a llevar un año. No hay respuesta ni por parte de las personas dentro del Consejo, de nuestros pares, ni por parte de quienes son responsables nivel Provincial, hay una nueva directora (Consejos Escolares) y no pudimos acceder a ninguna respuesta.

AUDIO 1

Acá te réferis al caso de Cecilia Parenti.

Exactamente, es la situación irregular que desencadenó todo, después de la reunión previa a la constitución del armado del cuerpo tiene que ver con eso. Para nosotros, en lo personal para mí, todo lo que sucedió después del 8 de diciembre es irregular, no es legal, así no se puede trabajar.

AUDIO 2

Refacción de escuelas, programa Escuelas a la Obra

No hay un canal de dialogo donde recibimos información, el único que hay es cuando nos invitan a una reunión que luego nos suspenden o cuando es solo para criticar nuestra inasistencia o decisión de dar o no quórum para algunas sesiones que son de público conocimiento. No sé si están pagando o no a los proveedores, que es lo que se está ejecutando, de qué manera, cómo se selecciona a los proveedores, si están dentro de la normativa para poder serlo, si pueden cobrar lo que cobran. Ningún tipo de información se comparte con los 5 consejeros que no forman parte de los cargos preponderantes dentro del Consejo. Por lo que hemos podido interpretar o lo que nos mencionó Sonia Beltrán es que todavía seguimos con algo de 26 escuelas que tienen riesgo de inicio. De lo mucho o poco que se ha resuelto reparar en estos seis meses todavía seguimos en la misma situación, si las escuelas tuvieran que tener actividad presencial habría 26 escuelas que estarían con ese problema edilicio por el que no podría asistir ningún chico ni ahora ni en marzo, porque no se los puede resolver. El Fondo Compensador ya no tiene goteo y no está ingresando el dinero que en otro contexto y momento hubiera ingresado.