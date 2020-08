0 shares







AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD DE PRONTA ATENCIÓN EN CUARTEL V-

En el marco de la jornada provincial de reclamo, visibilización y protesta, los hospitales públicos, sus trabajadores /as, respetando distancias y protocolos, darán a conocer los faltantes. Marisa Laurenzo, Junta Interna ATE en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, habló con Desalambrar y dijo que la pretendida valorización del sistema público revaloriza poco al cuerpo de trabajadores /as. En cuanto a las respuestas posibles, camas en Terapia Intensiva, respirados y personal, expresó: «Se amplió la Terapia, actualmente cuenta con 15 camas y supuestamente van a habilitar dos habitaciones más, con cinco respiradores por habitación pero hasta ahora no se concretó. Tenemos la situación del Hospital Modular, la UPA, que tiene 24 camas de terapia intensiva pero no todas están en funcionamiento porque faltan insumos y personal, lo que indica que no se encuentra en su completa capacidad».