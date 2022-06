«Esta vez vamos a hacer como Mariel, no vamos a aplaudir, vamos a mostrar los dientes»

CON LOS MOVIMIENTOS SOCIALES NO SE JODE –

Es un escrito de alto sentido político, que emerge de la profundidad y desafía a quienes consideran que hay intocables en este país. Más bien se trata de una definición que trasciende al autor y abreva en los canales de economía popular que interpela a quienes califica como hacedores del fracaso político, social y económico que, en tiempos de convulsión interna, se rasgan las vestiduras e investiduras en nombre del trabajo o la esmeralda perdida.

No es el hijo DE el autor del texto, es Juan Francisco Navarro quien propone un PROHIBIDO ENOJARSE y coloca bien alto la real convicción de Mariel Fernández, ante un coro de aplaudidores /as que tiene la Vicepresidenta de la Nación. Dos días después del discurso en la CTA, Navarro escribe en su cuenta de facebook algo para pensar, todo lo que alimenta la batalla de fondo:

No perdamos tiempo en responder a los gritos conservadores. No nos enojemos si cierta dirigencia quiere INVISIBILIZAR EL TRABAJO de la Economía Popular. No la entienden. No escuchan. Piensan que se la saben todas. No podemos enojarnos con esa tía que grita desde la esquina de la mesa puteando a los planeros emulando a una Vivi Canosa progresista. Nuestra responsabilidad es NO ABANDONAR a nuestro pueblo. No gritarles o seguir estigmatizándolos. Nuestra obligación es democratizar nuestra fuerza. ¿Donde están los mecanismos propios para discutir ideas, propuestas o algo tan básico como la corrupción en nuestros gobiernos populares? ¿Qué es la transparencia para nuestros espacios políticos?No nos enojemos si la revolución de Cristina es hablar de Lawfare. El hecho de que todo es lawfare nos deja sin la posibilidad de ver otro horizonte. Nos aleja de quienes laburan. Quienes realmente sufren la falta de justicia La falta de respuesta ante los problemas reales que la justicia no resuelve y dilata (femicidios, trata, narcotráfico, inseguridad) o la distancia sobre temas sociales (adopción, pensiones, herencias) hacen que la sociedad confirme que esa clase política solo está interesada en SUS PROPIOS PROBLEMAS. Sabemos que soñamos con una argentina parecida, pero en nuestro sueño el compañero Máximo se toma un tiempo para ESCUCHAR propuestas. No va más, la de ir gritando y escupiendo en un salón del PJ tomado luego de proscribir a un Intendente compañero como Fernando Gray. Sabemos que hay fuego de supervivencia en el pecho de quienes están PONIENDO DE PIE a nuestra patria, laburando. Esa supervivencia, tenemos que transformarla en ESPERANZA, futuro. Como dijo Charly, ¨…el Cine de mi barrio ya me mostró la escena…¨. Elige CFK a dedo, se enoja con el elegido y luego lo abandona. Filosofía barata. No nos enojemos si la compañera no se hace cargo. El Movimiento Evita no eligió a Cobos, Boudou, Insaurralde o Scioli. Tampoco formamos parte de la derrotada Unidad Ciudadana. Tampoco elegimos a Alberto. Pero tampoco abandonamos. tampoco destruimos o intentamos partir al campo popular. Hay un cambio de época en la región. Un mundo distinto.

En México, Perú, Chile, Colombia, los movimientos populares avanzaron con su agenda. Por afuera, por adentro, por los costados, por abajo, por donde sea. Se tardó más tiempo, pero están llegando al poder, los comunes, mediante el voto popular luego de años de derrotas. Sin abandonar. Sin pedirle permiso a nadie. Como enseñó Néstor.

Lo mismo está pasando en Brasil, Lula COMPARTIENDO agenda con los Sin Tierra. CEDIENDO protagonismo. Democratizando su campo popular. En nuestra patria los movimientos populares venimos construyendo legislaciones, propuestas habitacionales, soluciones ambientales. Economías que no descarten. La economía popular no es un subsidio o poder consumir. Es generar TRABAJO. TECHO TIERRA Y TRABAJO. Necesitamos cuidarnos, como hace Francisco con quienes sufren. Por eso no podemos enojarnos.

Eva VIVE en esas compañeras de Fiorito que pelearon contra el municipio y la empresa contratada en el 2007 para hacer las viviendas del barrio. La empresa dejó todo por la mitad, cobró la plata y se fue, onda el monorriel de Springfield. ¿El municipio? Bien, gracias. Pero, el barrio, se organizó, peleó, y llevó la causa hasta la Defensoría del Pueblo. Hoy una cooperativa de la economía popular realiza las mejoras habitacionales y termina de urbanizar el barrio.

Eva VIVE en Barrio Obrero, en esas casas cuasi prefabricadas que entregó CFK hace 10 años. Las casas se caen abajo, cada tanto llega el patrullero al barrio. Luego el Estado aparece de a cuenta gotas. Seguro para clausurar alguna feria popular. Pero el barrio se organiza, no espera, construye comunidad, postas sanitarias, espacios públicos deportivos, unidades productivas que venden el pan a precio popular. Por eso repito, NO nos enojemos con los compañeros intendentes. Renunciaron a pelear hace más de una década.

Los nuevos barones del conurbano se hacen los GUAPOS, con quienes cobran un Potenciar Trabajo, pero NO ASÍ con la trata, el juego o la construcción cartelizada. No pasa nada, hace 15 años en nuestra provincia nos gobiernan porteños y dos compañeros que descansan en Nordelta (Massa y Scioli), le comieron la agenda municipal a los Barones guapos del Conurbano, con perfiles muchos más genuinos con los sectores que intenta representar.

No hay que enojarse, sino despertarlos, avisparlos. CFK habla en la CTA, pero nadie se mueve. Parecen paralizados por los cargos. La foto lo dice todo. Un ejército derrotado, que no puede hablar. Que no puede disentir ni proponer. Que solo obedece al maltrato de los gritos de la jefa.

Nota aparte. Orgullo ver a nuestra Intendenta Mariel Fernández rodeada de aplaudidores y NO APLAUDIR.

A poner el cuerpo por lo que falta. Por nuestro pueblo. Que el tío pelado gorila siga con el tema del lenguaje inclusivo mientras en las secundarias hablan como les pinta. Que la tía abuela que queremos mucho, siga insultando contra los planeros. Mañana abre La Salada y las compañeras están yendo a comprar la garrafa para ganarle un rato al frío de la feria.

No caigamos en la trampa.

Compañero Presidente. ¡¡Reaccione!! Lo quieren sumiso. Lo quieren obligar a los mismos errores que nos dejaron a Macri de presidente. No abandone a nuestro pueblo como nos abandonaron en el 2015.

Como canta Fito, NO entregue a la militancia popular a esos CUERVOS que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista.

Esta vez vamos a hacer como Mariel, no vamos a aplaudir, vamos a mostrar los dientes.

Pero no para el enojo fácil sino para ver dibujada LA SONRISA del pueblo. Con los movimientos populares no se jode. Con nuestro pueblo tampoco.

¡Vivan las y los trabajadores de mi Patria!