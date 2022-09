¿Estado Bobo o Estado corrupto? El Polideportivo en Cuartel V

Tal vez, es probable, que la nueva semana de septiembre tenga un espacio en la Comisión de Legales del HCD para modificar, reacondicionar o construir otro expediente vinculado al extraordinario Polideportivo en Cuartel V, obra que comenzó, financiada por el gobierno nacional de Alberto Fernández, en una tierra que es propiedad privada.

Juan Cíccolo, hombre de Pueblo Libre en el Frente de Todos, señaló en el recinto de sesiones no solo las inconsistencias sino lo que llamó falsedad ideológica grave. Consultado por Desalambrar sobre el proyecto, la tierra, el terrateniente y los millones de dólares en danza, Cíccolo reafirmó sus conceptos:

¿Detectaron los faltantes y falsedades antes de la sesión donde se vota la vuelta a comisión?

Ya sabíamos desde el año pasado, el convenio se firmó en diciembre del año pasado, nosotros ya habíamos tenido alguna reunión con algún integrante del IDUAR que nos había comentado del proyecto y bueno, nosotros ya lo veníamos laburando. Nos llamó la atención, digo ¿desde diciembre del año pasado está firmado el convenio por qué dilatar su llegada al Concejo Deliberante hasya agosto de este año? Si había una premura para empezar a construir aparentemente porque de hecho hoy se está construyendo y sin haber homologado este convenio en una tierra que hoy no sería el municipio.

Bien, vamos a ese punto: la tierra hoy, donde se construye ¿es municipal?

Yo estimo que no, salvo que haya pasado algo que nosotros desconocemos, hoy no es del municipio

Por eso, el convenio se firma creo que el 7 de diciembre y 22 de diciembre envía una nota en carácter de declaración jurada Mariel Fernández al ministerio de Katopodis confirmándole que la tierra es municipal, yo escribí un artículo preguntándome cómo se escrituró tan rápido ¿no?

Si, ahí es donde nosotros planteamos que es una falsedad ideología grave, vos presentás un papel, un documento público diciendo algo que no es, es una falsedad ideológica. Me parece que eso es como el inicio de algo que después está todo mal también, no sé, digo, hay varias cuestiones.

Vos apuntás en tu discurso de la semana pasada en dos falsedades ideológicas, una es la de la tasación y la otra es que la tierra no es municipal, las 8 hectáreas que se está construyendo el polideportivo.

La tierra no es municipal y si fuera municipal, digo, debería estar en el expediente pero como decís vos, sería muy extraño que pueda ser municipal, pero si lo fuera, ¿en función de qué? ¿se la regalaron, se la vendieron, se la donaron?

Bellsola Ferrer es un mecenas, regala la tierra, es el gran terrateniente de Moreno ¿vos pensas que es posible?

Yo no lo creo, no lo creo. Cuando vos no tenés la documentación necesaria debés especular, pero en este caso creo que es más que una especulación, entendemos que es una realidad. Después está la tasación, digo, el Colegio de Martilleros plantea también una postura firme de no acompañar esa tasación o por lo menos decirles que ellos no avalan desde lo técnico, me parece que por la magnitud de esto la tasación debería ser como un poco más amplia, con una mirada más amplia, que participen otros estamentos, digo, como mínimo el Banco Provincia y algunos técnicos municipales o alguna mesa conformada especialmente.

Hay una Comisión de Tasación Municipal que es la convalida legalmente lo que hace el Colegio Martillero que tiene un convenio firmado con la Municipalidad, ¿por qué es un negocio millonario, porque hacés esa denuncia?

Bueno, ahí entendemos, digo, hoy la tierra tiene un valor que es rural, la tierra pasa a industrial sabemos que tiene otro valor pero digo ese valor en este momento es la tasación de Di Pascuale, el martillero, que es bastante floja. Estamos hablando de 23 dólares el metro cuadrado si no me equivoco, nosotros consideramos, en primer lugar que se debería tomar la tasación como parque industrial, como tierra de parque industrial para eso deberías tener un proyecto de parque industrial y digo, de acuerdo a lo que después se plantee hacer una comparación de los gastos, lo que hayan gastado para hacer eso, descontarle y ahí recién, tener un valor de lo que sería para obtener la plusvalía. Si vos me decís hoy 23 dólares el metro cuadrado y vos sabes que ahí cercano hay parques privados que ya se han vendido tierras a 120 dólares, sin ir más lejos los parques nuestros, municipales se han vendido 50/60/70 dólares el metro cuadrado y sin gas y digo, por qué si querés, le podemos mezclar ahí que en ese momento de la venta en los parques industriales no tenían gas y se han vendido 60 a 70 dólares.

Cuando se haga el gasoducto que financia el pueblo de Moreno.

Eso iba a decir, cuando se haga el gasoducto, con un crédito que pagamos todos evidentemente va a beneficiar a ese privado, así que, si hacemos esa cuenta como mínimo debería ser 50 dólares, me parece que ahí ya nos vamos al doble, bueno habría que descontarle.

Vos tiraste una cifra en la lectura, 48 millones de dólares a favor del terrateniente Bellsola Ferrer

Como mínimo, sacando la cuenta con 50 dólares, cosa que no creo que sea eso, creo que es mucho más. Por eso decimos que es un convenio que no se puede acomodar, ya hay documentos que están cuestionados, digo, partiendo de esa base ese convenio me parece que ya está.

Está caído

Para mi está caído, digo, después ese convenio, condiciona al Estado a qué si no le cambia el zonificación o no le vende la calle, ese convenio con cualquiera de esas cuestiones se cae. Vos sabés que para vender una calle hay que hacer un estudio de impacto ambiental, hay que ver si está calle creo que son 3 kilómetros, paralelo a la Ruta 24, esa calle que no va a estar si el día de mañana con una visión estratégica otro destino. Me parece como que se han adelantado varios procesos, en ese contexto me parece que hoy la alternativa con el grado de desarrollo y con el grado de evolución que tuvo, porque hoy tampoco podemos no darnos cuenta que están construyendo, entonces creo que la alternativa debería ser comprar esas tierras al valor que dicen ellos, ahora, hay que ver si el valor que dicen ellos te lo venden después, porque una cosa es si los beneficia a ellos y otra cosa es si lo beneficia al Estado. Nuestra propuesta es comprar la tierra y hacer el polideportivo municipal con el cual estamos totalmente de acuerdo, es fundamental para el desarrollo de la comunidad y un lugar, un polideportivo de calidad, lo acompañamos plenamente, lo que no acompañamos es quizá todo lo que hay atrás que podría teñir algo tan lindo y algo tan valedero.

La última, ¿cuán teñido está todo?

Nosotros tenemos una visión, cuando decís que tan teñido, la pregunta es ¿Estado bobo o Estado corrupto? Digo, no nos damos cuenta de esto, hay cantidad de técnicos, cantidad de expertos en tierras, nosotros, bueno, yo no soy un profesional pero bueno, hay dentro de nuestro equipo gente que sabe, digo, no sé estarían dando cuenta de esta situación y en el caso de que se estén dando cuenta y continúe ¿Por qué benefician a un privado en detrimento del Estado? Bueno.

Este es un Ejecutivo que planta la bandera contra los grandes concentradores de tierra y riqueza.

¿Planta la bandera de dónde? Desde la práctica no lo veo.

Y no, si me estás diciendo Estado bobo no creo porque tienen técnicos, ¿Estado corrupto?

Yo planteo la pregunta, después en la evolución nos daremos cuenta.