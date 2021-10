«Estamos con una recaudación municipal récord, un 54 por ciento más que en 2019»

Mariela Bien, actual Secretaria de Economía en la gestión de Mariel Fernández, compartió a Desalambrar un conjunto de datos oficiales que cimentan el modelo local. Aseguró la funcionaria que, aún con pandemia y retracción económica e impacto social, la recaudación propia se duplicó alcanzando a más del 60 por ciento de los /as contribuyentes. Además anunció que en este momento el Municipio tiene un superávit de 80 millones de pesos por mes, lo que representa un avance en la autonomía deseable, que incluye el no tener la necesidad de recurrir a gastos afectados para cubrir la cuenta corriente: «Hoy estamos con un superávit en el recurso y gasto corriente de 80 millones de pesos. No estamos usando fondos afectados para cubrir gastos corrientes de libre disponibilidad, pero cuando asume esta gestión había una deuda de 253 millones de pesos que fueron devueltos entre 2020 y 2021″.



Por ley se pueden utilizar los fondos afectados y devolverlos a la cuenta original a los 24 meses, por ejemplo Fondo Educativo

Así es. Los recursos vienen de Provincia, que son los de coparticipación, bingos y otros fondos de inclusión social y de recursos, más los recursos propios municipales. Eso sería la masa de libre disponibilidad. Estos recursos vienen acompañados por Fondos Afectados que vienen para una función específica. Se firmó un convenio, se firmó un acuerdo y hay que usarlo y gastarlo en ese convenio. La Ley de Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires te permite de manera transitoria poder usar esos fondos afectados para pagar gastos de libre disponibilidad.

Desde el año pasado me decís que eso no ocurre…



No, durante el 2020 no usamos fondos…

En plena pandemia ustedes lograron capturar los recursos, porque esto no es magia, se se trata de sentarse en una mesa y dibujar números en un papel

No, contamos con un gran equipo dentro de la Secretaría de Economía, tenemos el Subsecretario de Ingresos Tributarios, Juan Carlos Mairano, y la subsecretaria de Hacienda y Presupuesto, Melina Borgonovo, ambos licenciados. El equipo trabaja con el alma y la verdad que se ha logrado captar con un gran equipo de fiscalizadores dentro de la Secretaría de Ingresos Tributarios, una recaudación récord que respecto a la de 2019 superó en un 54 por ciento.

Este incremento se debe a que dejaron de pescar en un estanque los tributos que siempre se buscaron

Había muy poca cultura tributaria en el partido de Moreno, entonces estamos recaudando deuda histórica de 10, 7, 6 5 años atrás.

Solo pueden buscar los de los últimos cinco años

De períodos no prescritos. Hemos encontrado de todo, por supuesto. Entonces, en ese buscar por parte de los cuerpos de agentes de fiscalizadores, el contribuyente empezó a tener un poco más de confianza. La administración pública le brindó toda la información, se le explicaron los procesos administrativos a cuales podía recurrir, se hicieron planes de pago, se hicieron exenciones durante la pandemia. Nos pusimos a trabajar básicamente muy fuerte en la recaudación. Creemos que el Municipio tiene que lograr cierta autonomía de sus recursos…

El Presupuesto municipal, en su composición, siempre contó con un porcentaje mayor de ingresos provinciales que los propios

Hoy te digo que los recursos provinciales ocupan un 47 por ciento y los recursos municipales ocupan un 53 por ciento.

¿Eso lo voy a ver en el presupuesto de 2022?

Por supuesto. O más… Estamos en octubre cerrando con números históricos récord. Quería comentar el tema de los fondos afectados…

Perdón, hablaste de superávit, ¿recaudan más de lo que se gasta?

En realidad el municipio tiene que manejarse en un equilibrio fiscal. Este año se dio prioridad a la infraestructura, a la Secretaría de Obras Públicas para poner en funcionamiento a la asfaltera municipal, que es una demanda histórica del municipio de Moreno. Requiere insumos, luminarias.

La asfaltera la compraron con fondos nacionales

Con el fondo del Programa Municipios de Pie, 68 millones, que es un fondo afectado. Entonces necesitamos empezar a trabajar en el recurso para poder cubrir gasto en personal, el servicio de recolección y por supuesto, para que nos quede para el resto de las otras secretarías.

La tasa municipal obliga al gobierno a una contraprestación, no es un impuesto. Alguien me dijo es el huevo o la gallina. ¿Qué hacemos?

Totalmente. El vecino tiene que ver pasar todos los días el servicio de recolección, tienen que tener las luminarias encendidas, tiene que tener obras, tiene que tener luminarias, seguridad, educación. El municipio dejó de ser alumbrado, barrido y limpieza. Hoy está prestando cualquier cantidad de servicios que no van de la mano con los recursos. Entonces cada vez las demandas son históricas.

¿Estás hablando de demandas sociales?

Sí, por supuesto. Hoy el municipio se hace cargo de la educación, de la seguridad, de política, de género y diversidades. De obras…

Hay un Tasa que financia el combustible, por ejemplo.

El combustible de las patrullas y las demarcaciones. Entonces estamos trabajando fuertemente para que estos efectos multiplicadores se logren ver y el vecino pueda pagar esa tasa a gusto, y por eso las delegaciones municipales están haciendo un gran esfuerzo.

¿De cuánto es la cobrabilidad?

Estamos en un 65 % de cobrabilidad.

¿Ustedes duplicaron?

Y vamos por más, claramente.

¿En dónde estaba ese universo de contribuyentes que no pagaban, diversificado en capas sociales? Explícame eso

Hoy la Tasa por Servicios Generales ocupa en el nivel de recaudación un 31% y en el de TISH. Esas son las 2 principales tasas.



Son las tasas dominantes…

Exactamente. Yo lo que te puedo decir desde esta gestión, es que tenemos el acompañamiento de Mariel Fernández en todos los programas de trabajo, estamos saliendo a fiscalizar. Se está informando, se está comunicando.

¿Intimaciones no?

No, se está comunicando a todos los vecinos y a todos los comerciantes. Se está haciendo un trabajo muy fuerte con el equipo de fiscalizadores, con la dirección de Fiscalización tributaria. Nos sentamos a trabajar, es lo que te puedo decir.

Veo que hablas emocionadamente.

Me encanta, soy una apasionada de la administración pública.

Pero antes estabas en la administración pública, en la gestión de Festa, pero hoy es como si te hubiesen empoderado en el cargo

Sí, yo en la gestión de Walter Festa me convocó el equipo técnico, arranqué como Subcontadora. No tenía toma de decisiones, no ocupaba un puesto en la toma de decisiones, hoy sí. Entonces yo considero que el Estado tiene un rol fundamental en la transformación de la comunidad y yo hoy estoy viviendo después de 24 años de experiencia municipal, algo inédito. La aplicación de los recursos en la comunidad, en los vecinos, la verdad que lo he visto muy pocas veces.

Todo lo que se lleva el gasto en personal, más el servicio más importante, que sigue siendo la mano de obra y la recolección de residuos, ¿qué porcentaje alcanza en el total del Presupuesto?

Hoy el porcentaje del gasto en personal está en el 54 por ciento, y el de recolección en un 12.

Ahí me da 66, y el resto se distribuye en las secretarías. El Presupuesto marca las prioridades de un gobierno

Por supuesto, una herramienta de gestión. El presupuesto, el día a día y sobre todo, una pandemia en el medio se desvirtúa todo, pero el presupuesto es una herramienta fundamental y ahora estamos trabajando a full con las secretarías para el Presupuesto 2022. Tenemos pocas variables. No tenemos mucha información de Provincia, pero la idea es presentar cuanto antes los expedientes para que los concejales lo puedan estudiar.

Y por lo que vos señalaste en esta charla, la recaudación se enfoca a llevar parte de los recursos a la obra pública

Te digo más, hoy estamos hasta solventando algunos fondos afectados. La burocracia del Estado alcanza el municipal, el provincial y el nacional. Entonces esperar que llegue un anticipo de una obra afectada para el vecino, por ejemplo la obra de la calle Storni. Tuvimos que sacarlo con fondos ordinarios hasta que llegue el dinero. Hoy estamos en esa situación.

