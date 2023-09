“Estamos convencidos de que el camino de la Argentina es con producción y trabajo, defendiendo nuestra soberanía»

El ministro de Economía y candidato a Presidente, Sergio Massa, entregó viviendas en Misiones junto al gobernador Oscar Herrera Ahuad.

✅ Quiero abrazar a cada misionero, a cada misionera. Agradecerle muy especialmente a mi amigo, el gobernador de la provincia, Oscarcito, y al próximo gobernador de la provincia, el que ya eligieron los misioneros y con el que vamos a trabajar juntos desde el 10 de diciembre, el querido amigo Hugo Passalacqua.

✅ Esta decisión de llevar adelante esta enorme urbanización a partir de la inversión del Estado Nacional, de la inversión del Estado Provincial, pero sobre todo del esfuerzo y del trabajo de todos y todas las misioneras y los misioneros, de alguna manera es un reflejo de que esta Argentina que necesita de la inversión pública tiene de la mano de las gestiones que se hacen de manera eficiente, de manera inteligente, la oportunidad de construir seguro y futuro para nuestros hijos.

✅ Misiones es el brazo de la Argentina que nos une con los hermanos paraguayos, que nos une con los hermanos brasileros, pero que por ser la provincia que tiene 90% de su frontera con otros países, necesita de una mirada inteligente, atenta, desprendida a la hora de la inversión de recursos del Estado Nacional.

✅ Se discute también la coparticipación en estos días. Cuidado, porque que les saquen la posibilidad de invertir, que les saquen transferencias de recursos nacionales, es entregarlos a la buena de Dios, y no a lo mejor a aquellos que tienen la capacidad de autofinanciarse, sino a aquellos que necesitan de la inversión del Estado Nacional, de la inversión provincial, para poder seguir adelante.

✅ Vamos a seguir invirtiendo en el sistema educativo misionero, en la innovación tecnológica.

✅ Venimos a contarle a nuestros productores, a nuestros colonos, de la yerba mate, del té, de la industria forestal, que hemos tomado la decisión de avanzar en cero retenciones para las economías regionales, cero retenciones a las exportaciones, porque sabemos el trabajo que generan y sabemos además que cuanto más capacidad de competencia tengan nuestros productores y nuestros colonos, mayor trabajo misionero, mayor trabajo argentino, vamos a estar vendiendo al mundo.

✅ También decirles que no vamos centímetro para atrás en materia de inversión energética. Estamos además avanzando y firmando dentro de un rato las dos obras, una de 120 y otra de 500, que cambian definitivamente la matriz energética para la inversión industrial de la provincia de Misiones. Lo hacemos entendiendo que cuanto mayor capacidad instalada energética tenga esta provincia, mayor capacidad industrial y generación de empleo va a tener esta provincia.

✅ Seguramente podamos en la primera semana de noviembre terminar un sueño por el que los misioneros pelean hace años y podamos firmar para dejarle para siempre a esta provincia la posibilidad de competir de igual a igual con los estados de Brasil, con las provincias de Paraguay, a través de la zona aduanera especial extendida que es una pelea histórica de todos los misioneros.

✅ A la hora de mirar nuestra nación, tenemos que entender que cuanto más fuerza tengamos en ese brazo de la Argentina que entra al MERCOSUR, mayor capacidad de insertar a la Argentina en el mundo vamos a tener.

✅ Sé que hay muchos hermanos y hermanas de misiones que tenían otra expectativa respecto de este tiempo. Veníamos de cuatro años de un fracaso y un dolor que queríamos superar rápido. La pandemia, la sequía, pero también el no haber establecido las prioridades como correspondían nos llevaron a que muchos sintieran dolor, frustración y hasta enojo. No está mal que tengamos la grandeza de saber que no todo lo que nos habíamos propuesto a lo largo de estos años lo conseguimos. Pero también decirles que somos los únicos que podemos mirar para adelante, dándole a la Argentina un proyecto de desarrollo donde la educación pública gratuita, de calidad e inclusiva, sea financiada desde el Estado.

✅ Somos los únicos que podemos garantizar un Estado que se haga cargo de la seguridad y no que condene a su sociedad a ir a comprar armas para autodefenderse; los únicos que tendemos a la inversión pública y al federalismo como mirada central del proyecto de desarrollo.

✅ Estamos convencidos de que el camino de la Argentina es con producción y trabajo, defendiendo nuestra soberanía, no rifando nuestra moneda, no poniendo la bandera de otro país en nuestro Banco Central.

✅ Somos nosotros, somos los que amamos esta patria, somos los que si mañana muriéramos y volviéramos a nacer, volveríamos a elegir la Argentina como lugar.

✅ Necesitamos a los misioneros de pie, necesitamos a la renovación caminando. Cada intendente, cada militante, casa por casa, pueblo por pueblo, colono por colono, vayan a buscarlos y díganles seguros, *lo que viene es mejor que lo que termina. Tengo el coraje para hacer los cambios que Argentina necesita. Tengo la firmeza y la mirada federal que Misiones necesita para ser parte de ese cambio.