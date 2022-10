«Estamos discutiendo la construcción de dos escuelas, la ESPUNM y la Secundaria N° 37»

En plena sesión ordinaria, concejales del Frente de Todos aseguraron el pasado día jueves que «se estaba produciendo una reunión entre las partes para destrabar el conflicto» vinculado con la Universidad de Moreno y la Municipalidad de Moreno. NO hay gacetilla oficial, tampoco fotos o algún resumen en las redes oficiales de la comuna que ratifiquen la presencia de Mariel Fernández en el encuentro convocado por el Ministerio de Educación de la Nación y la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. En ese cónclave si estuvo presente el Rector de la UNM Hugo Andrade.

La Escuela Secundaria Politécnica y su tierra para construir el edificio propio se convirtió en tema central. Esta mañana se realizó una nueva marcha al Municipio. Por el duelo que decretó el Consejo Escolar (fallecimiento de la madre de Sonia Beltrán, Presidenta de ese organismo) la columna no llegó hasta la calle Victorica o el Pasaje Sandra y Rubén.

El frente de Palacio no tuvo presencia policial (ese acceso se encuentra en obra). En diálogo con Desalambrar, dos madres , dos mujeres, ratificaron la insistencia, el plan de lucha y un pedido concreto, que Mariel las reciba: «

Erika: «Nuestros /as hijos /as tendrían que estar en las aulas y no reclamando un derecho que les corresponde. La educación no se le niega a ningún chico. En este conflicto los responsables son todos los organismos, los Estados, nacional, provincial y municipal, pero el conflicto mayor se centra en el Municipio por la discusión de la tierra, sin embargo esto lo tienen que resolver entre todos».

¿La Intendenta no debe hablar con ustedes que son la comunidad?

Creo que el error más grande de este Municipio es no atender a la comunidad. Viven diciendo que las puertas están abiertas pero hace un año que no nos resuelven el problema y no nos atienden como corresponde, tanto acá como en el Consejo Escolar...

¿Consejo Escolar tampoco las atiende?

Solo un Secretario que dijo que iba a pasar la información. Relevó la nota del año anterior y seguimos esperando.

Noelia: «Cada marcha viene más gente, nos apoya el colegio y la Universidad. Si esto no se arregla vamos a ser más».

En CABA los pibes /as pelean por viandas dignas y mejores condiciones de infraestructura, acá en Moreno porque tenga continuidad una escuela y se inicie la obra de la ESPUNM

Bueno, los concejales tocaron el tema de CABA para oponerse a los otros legisladores, pero a nosotros nos importa lo que pasa acá en Moreno, donde estamos discutiendo la construcción de dos escuelas, porque a la Secundaria N° 37 también se le prometió un edificio nuevo hace tres años atrás. Esta lucha no va a terminar.

La columna educativa que, una vez más, realizó una sentada frente al Palacio de Gobierno, cantó «vamos a ver como es el Reino del revés«…