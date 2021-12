«Estamos en el camino de la autonomía económica y la justicia tributaria»

El paquete de recursos que administra el gobierno local tiene un asiento, un cálculo, que no es un regalo de Aportes, tanto del Tesoro Nacional o Provincial. Existen leyes, algo que se llama coparticipación y programas que de allí emanan. La Secretaria de Economía municipal explicó a Desalambrar el núcleo y corazón de un plan que apunta a dos grandes metas: autonomía económico, justicia tributaria: «

Tasa por Servicios Generales, ¿cuál es el aumento en 2022?

Tiene un aumento de entre el 35 y el 40 por ciento, pero no tiene variación en las alícuotas. Por ahí cuando uno piensa en los recursos piensa en las políticas públicas que el Municipio necesita para aplicar y es indispensable contar con los recursos municipales y el gran trabajo de la política tributaria que está realizando el municipio. Sin los recursos no se puede pagar deuda, no se puede pagar salario, no se puede contratar un servicio, no se puede alumbrar, pavimentar. Son tantos los servicios que necesita el municipio de Moreno y ha crecido tanto que por eso uno puede salir a la calle, y notar la gran diferencia en la aplicación de los recursos.

¿La Tasa por Servicios Generales tiene una variación del 30 y el 40 por ciento?

Exacto. Lo que sucedió en el recinto a la hora de la votación como los concejales tenían también el presupuesto 2022 es que se confundió en el análisis.

Pasa siempre, hace muchos años que la oposición, no toda, porque Agostinelli hizo un análisis y también Maria Selva Aguilar, sobre las ordenanzas, Fiscal, Tributaria y Tarifaria. Claudia Asseff por experiencia buscó más ese cálculo de recurso y la aplicación de un presupuesto que no se votó todavía

Lo que quiero es llevar tranquilidad y decir que la tasa no se disparó, está en un 35 y un 40 por ciento en TSG. Hubo variación de base imponible, y las alícuotas no se han modificado. Lo que sucede es que han comparado presupuesto, si vamos al presupuesto de libre disponibilidad del Tesoro Municipal llegamos a un incremento del 70 por ciento. Pero no es por un aumento de la tasa sino por aplicación de políticas tributarias.

No es que aumentó mucho la tasa sino que creció el universo de contribuyentes ¿lo puedo pensar así?

Exactamente, el municipio está en continua comunicación con los contribuyentes a través de whatsapp, líneas telefónicas de manera presencial, de manera virtual, a través de redes, ofreciendo bonificaciones, descuentos. Recordándoles y sobre todo detecciones de declaraciones que tienen inconsistencia, de construcciones. En fin, se está trabajando muy fuertemente en la detección de la evasión.

AUDIO 1 MARIEL BIEN

Hablemos de la Base Imponible, recordando que la tasa exige una contraprestación que debe obtener el contribuyente

La Ley de Coparticipación 10.559 en su artículo 10 nos permite tomar los Ingresos Brutos de los locales y los establecimientos. También tenemos el aval del artículo 35 del Convenio Multilateral, es decir, la base imponible es correcta y muchas veces se quiere por ahí direccionar el cobro de la tasa en la prestación del servicio directo. Hoy tenemos servicios indirectos y también tenemos servicios potenciales, por ejemplo, cuando un contribuyente transita por todo el distrito, recorre una avenida que está barrida, que tiene luminaria, que tiene semáforos, demarcaciones lineales, una cantidad de servicios que presta el municipio que son indirectos y que son potenciales. Tiene un accidente y viene una ambulancia, viene la policía, es decir un montón de servicios predispuestos.

El Estado tiene que responder

Exactamente. Entonces es muy difícil poder cobrar una tasa por el servicio directo. Porque son muchos más los indirectos y los potenciales.

Hablemos de lo que para mí es Edenor como agente de recaudación. ¿Cuál es el número de partidas emitidas?

170 mil.

De ese total ¿el 63 por ciento lo captura Edenor a través de la tasa de servicios generales, es decir, Alumbrado Público? En esa boleta, ¿habrá otros dos ítems relacionados con tasas municipales?

No, para nada. También sentí como que esto Edenor cobra, como que es la primera vez que se habla. Se habló de esa manera. Hay un convenio firmado por Edenor desde el año 90 y es para aumentar claramente la contabilidad. El mínimo que se cobra en esa tasa para el 2022, va a ser de 729 pesos para casas de familia, para comercios de 2 mil y para industrias de 4 mil.

Bueno en comercios e industrias el un aumento es del cien por ciento

Así es.

Es lo mínimo, pasa de mil a dos mil

Exacto.

La recaudación municipal de TSG por intermedio de la boleta de EDENOR, ¿es del 63 por ciento?

No, no es correcto. Es mucho menor la tasa que se cobra por alumbrado en la boleta de Edenor. Como bien lo dijiste este convenio existe hace muchos años, el nivel de cobrabilidad que hoy tenemos, no se tenía antes. Hoy estamos hablando de una emisión de más de 170 mil partidas con una cobrabilidad de casi el 70 por ciento. Entonces lo que se está haciendo es ampliar la base tributaria y llegar a todos, para que ese servicio pueda llegar a cada contribuyente, es decir, todos tenemos que participar, los vecinos y vecinas de Moreno. Tenemos que participar en este conjunto de recursos para que el municipio pueda aplicar una muy buena política pública y poder darle el servicio que realmente necesitan.

AUDIO 2 MARIELA BIEN

La Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene ¿a quién alcanza?

Alcanza a todos los comerciantes que tienen locales y establecimientos. Hoy la base imponible son los Ingresos Brutos, tan cuestionado también ¿no? Este cambio. Pero le quiero recordar a la audiencia que nosotros tenemos la ley de Coparticipación la 559, que avala el cobro como te mencioné también la del convenio multilateral. Es una de las posibilidades, por qué no implementarla ¿no? Para poder lograr mayor cobrabildad.

Acá aparece también la cuestión de crítica que algunos lo sostienen con argumentos, otros con comentarios. Presión tributaria al sector que genera trabajo, ya sea comerciantes o industriales. ¿Sobre eso qué respondés?

¿Por qué no lo pensamos al revés? Del lado del buen contribuyente. ¿por qué no tener en cuenta al contribuyente que declara lo que corresponde, que paga sus impuestos al día, que paga sus tasas, que no busca ninguna artimaña para tener esa evasión? Veámoslo desde ese lado, ir en contra de la evasión, en busca de la justicia tributaria, estamos en ese camino. Muchas veces se los culpa a los municipios de poner mucha carga tributaria al comerciante. Y quiero recordarles que tenemos, en proporción de la distribución de los recursos de la coparticipación federal, provincial, que la bajada a los municipios es muy desproporcionada. Entonces lo que el municipio de Moreno está buscando es autonomía municipal.

Así como las provincias contribuyen al Estado federal, nacional, los municipios a las provincias, después lo que baje en concepto de coparticipación es menor al esfuerzo que se hace entonces las respuestas que pueden dar los municipios son exiguas.

Totalmente. Entonces creemos que la llave de esto para poder aplicar todas éstas políticas, es la autonomía municipal, creo que tenemos que ir en busca de eso, y estamos lográndolo. Pongamosnos del lado del buen contribuyente, a veces pienso que no creen que estamos haciendo las cosas bien, nada, nos ponemos a disposición siempre para explicar, para contar. Seguimos una ley de procedimiento, el contribuyente tiene las garantías, no se hace nada que no corresponda, tenemos todos los portales abiertos, mejoramos los canales de comunicación. Hicimos un portal de autogestión mucho más amigable, abrimos centros tributarios, llamadas, whatsapp, un monton de trabajo para que el contribuyente esté a derecho.

AUDIO 3 MARIELA BIEN

El procedimiento, y vamos al articulo 13 bis de la ordenanza. Un trabajador se presenta en el comercio, ¿tiene que estar identificado o no? Puede ingresar, comprar algo y si no le emiten ticket ahí se inicia un procedimiento que después deriva en la AFIP. ¿Yo supongo que es así?

No, en realidad es como vos contaste, se presenta, se notifica, se hace conocer que es personal del municipio. Es solamente una herramienta, un recurso para constatar la evasión del contribuyente. De ahí arranca un procedimiento administrativo, es solamente eso.

¿Cómo es el procedimiento?

Como también existe la obligación del funcionario público de denunciar. La falta de factura…

Es un gran tema el que estás diciendo, porque ojalá los funcionarios entendieran la obligación ante casos como este y otros de denunciar, porque es una obligación, pero no ocurre.

Se abrirá un expediente donde se empieza a requerir al contribuyente una serie de presentaciones para constatar que lo que declara es correcto. Es solamente eso, una herramienta de constatación y más o menos, no es una persecución, no se va a estar atrás, ni se va a salir ahora a todos los comercios buscando, es solamente una herramienta y por supuesto que claramente que vamos a ir contra los grandes contribuyentes.

Yo estoy tratando de comprender que el procedimiento sería: se va, se tiene que presentar como empleado municipal o trabajador municipal. Si emite factura o no hay una prueba, entonces el Municipio busca lo que tiene el contribuyente declarado. Si los ingresos están tocados, esa persona paga menos de lo que corresponde la Tasa por Inspección Seguridad e Higiene, ¿ese es el plan?

Así es.

No es que sea en la AFIP, si vos sobre la base imponible que es ingresos brutos, si los ingresos brutos declarados no son los adecuados y vos estás evadiendo después la AFIP hará lo que tenga que hacer pero el municipio aplicará ésta ejecución sobre la base imponible de ingresos brutos.

Y ajustará la Tasa por Inspección, Seguridad e Higiene.

AUDIO 4 MARIELA BIEN

Juicios de apremio ¿se hicieron muchos?

Estamos con seis grandes juicios de apremio. Ha pasado que hasta estamos embargando algunas cuentas, y los contribuyentes se están presentando a regularizar esta situación.

Esos embargos, que es muy importante, ya que estamos a 20 años del 2001…

Tenemos muchos, tenemos seis de los más grandes.

¿La instancia final puede ser ejecución hipotecaria?

Generalmente llegamos a un arreglo. El contribuyente viene y regulariza y se le ofrece un plan de pago.

Entenderá que ésta pregunta es importante aparte del plan. Si no se llega a la instancia del remate de la vivienda ¿es que se comprende precisamente la realidad económica de aquellos que no pudieron pagar?

Por supuesto.

¿Cuándo hablás de embargos o acciones de este tipo, es sobre grandes propiedades?

Exactamente, grandes propiedades. Se está haciendo un gran trabajo de detección de propiedades, que están muy mal valuadas.

El Departamento Ejecutivo tiene la posibilidad a lo largo del año de ajustar un 25% más en las Tasas ¿es correcto? ¿Este año se aplicó?

Exacto, pero para disminuir un 25 por ciento. En el mes de octubre, si no me equivoco el 4 de octubre se sancionó un decreto reglamentario bajando un 25 por ciento a diferentes establecimientos en la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene.

¿En algunos bajás y en otros podés subir?

Tranquilamente. Pensando en una aplicación del 35 por ciento que tuvo la tasa en el 2021 comparado con una inflación, tranquilamente se podría haber aplicado. Pero se aplicó para favorecer algunos sectores y poder ayudarlos al pago de la tasa.

AUDIO 5 MARIELA BIEN