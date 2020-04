0 shares







COMUNICADO DEL PERONISMO DE TODOS –

Desde el Peronismo de Todos, creemos firmemente que los femicidios y transfemicidios son también una pandemia que mata; y así y todo,no termina de visibilizarse la violencia que existe hacia las mujeres.

Mientras que en lo que va del año, se registran 90 femicidios, el período de aislamiento social,preventivo y obligatorio invisibilizó el asesinato de 25 mujeres, las horas del día quedan cortas y las matan más y más: hermanas, hijas. madres,amigas, niñas.

Al amanecer, día tras otro recibimos las tristes noticias de una mujer de nuestras comunidades asesinadas; Sus vidas arrebatadas por un modelo machista, violento y desigual que nos atraviesa.

En Moreno, esta semana nos arrebataron a Camila y a Olga. Como dicen algunas organizaciones : «ESTAMOS HARTAS DE CONTAR MUERTAS, nos matan por Ser mujeres. por ser travestis, por ser lesbianas, por ser trans».

Queremos otra sociedad, libre de violencias, más igualitaria y libre de estereotipos, de identidades diversas

Debemos caminar con empatía y poniéndonos en los zapatos de quienes nos necesitan: debemos entender de una vez por todas que las mujeres nos necesitan ahí en los barrios,acompañando,conteniendo,poniendo palabras y el cuerpo para que sepan que no están solas.

Alzamos la voz, luchamos y damos todas las batallas necesarias para caminar a la par ; debemos seguir organizándonos para llegar a tiempo.

Repudiamos cada uno de los asesinatos. Se trata de una batalla contra el modelo machista bajo el cual fuimos criadxs y el que debemos deconstruir colectivamente.

Pedimos JUSTICIA pero sabernos que también debemos exigir que se revise el enfoque judicial al momento de actuar cuando una mujer necesita ayuda y protección: basta de ojos judiciales patriarcales, de revictimización y medidas que, muchas veces, la desampara, Entendemos que no se puede tener como única visión para resolver los femicidios, el castigo a los asesinos y un intento evidentemente errado de «protección de la mujer», cuando sabemos que las «hienas» siguen rondando. Consideramos que esa mirada contempla y permite el «llegar tarde». De la misma forma en la que hemos sido formados en una cultura machista y violenta, necesitamos promover la NO VIOLENCIA en TODOS LOS ÁMBITOS como verdadera respuesta de raíz a este flagelo, promoviendo políticas de Estado en esa dirección, comprendiendo que se debe actuar del minuto O, es decir, desde nuestro mismo nacimiento con la finalidad de reeducarnos y de no repetir patrones fuertemente marcados en nuestra sociedad y nuestra cultura. Las mujeres no aparecen muertas, LAS MATAN.

El femicidio, Nuestra Pandemia. Estamos en Emergencia de Género