LA RADIOGRAFÍA PARA ENCONTRAR LA SALIDA

Sobre la gran mesa de evaluación deben estar los jirones o pedazos de la frazada corta que absorbe la pandemia. Con menos estiramiento, están las planificaciones de la coyuntura y, aún sin precisiones y certezas, el plan que contenga a los caídos del sistema. Mirar con atención el impacto en la clase media asalariada, más en el sector privado, conlleva a redefinir el concepto de trabajo. La diputada provincial por el Frente Renovador, Débora Galán, acude a la propuesta periodística de auscultar los riesgos de la crisis y las necesarias salidas a construir: «El tema sanitario se tuvo que acomodar en las primeras semanas rápidamente porque veníamos de varios años de una salud pública deteriorada, desmantelada en algunos casos, el riesgo alto que en principio se estableció fue el sanitario. La decisión del Presidente de priorizar la vida y la salud de las personas, ese riesgo se fue sorteando con el correr de las semanas. Tenemos que agradecer que tenemos científicos/as que trabajan día y noche para mejorar e innovar en materia de testeos, ensayos, eso de alguna manera se pudo acomodar con el correr del tiempo, llegaron insumos y recursos, se invierte desde el Estado en ese sentido. El gobernador y el Presidente alientan a que nos sigamos quedando en casa, el aislamiento social se va administrando y permitiendo cada vez más actividades pero todavía nos tenemos que seguir cuidando con las precauciones que nos indican. Veníamos de declarar emergencia alimentaria, económica, las primeras medidas fueron el cobro de IFE, ATP a algunos sectores de PyMES, monotributistas, pero el riesgo económico va a perdurar después de la pandemia. La economía que tiene que ver con comercios, PyMES, lo hablamos con algunos dirigentes y lo dijo siempre Sergio Massa, son las actividades que generan la mayor cantidad de empleos dignos, registrados, entonces eso nos sigue preocupando y va a seguir estando el riesgo.

En ese mapa de riesgos, ¿dónde ubica a la inseguridad?

Vemos que hay delitos que han crecido en relación con otros, los que tienen que ver con violencia Familiar y de Género han aumentado exponencialmente, también en la Provincia según el Ministro de Seguridad (Berni) hay delitos cometidos por personas que no tienen antecedentes, estamos ante un panorama difícil, crítico. Si uno pone un poco la lupa en por qué ciertos sectores de la población empiezan a cometer delitos, tiene que contextualizar y rápidamente se da cuenta que es la crisis económica, social, hay mucho de salud mental. Hay gente que ante no tener para comer, no ver a nadie, está expuesta a tener reacciones y conductas que antes no tenía, eso son los riesgos que nos trajo esta pandemia.

En la reactivación, ¿el plan debe tener una acción contundente para con las pequeñas y medianas empresas?

Tenemos que reactivarlos, darles las herramientas para que puedan volver a abrir. ¿Cuánto tiempo más podemos sostener con IFE y ATP? Creo que poco tiempo porque no hay gobierno que pueda sostener la vida de las personas con estas medidas, creo que el Presidente lo tiene claro porque viene de una lógica de pensamiento en este sentido. Es difícil ante una crisis tomar decisiones y poder proteger a todos los sectores de la población, creo que estableció prioridades en cierta etapa, ahora estamos en otra, en la pos pandemia donde para reactivar la economía van a ser necesario medidas que reactiven los comercios, las PyMES, industrias, apuestas a la economía regional. En Moreno tenemos una realidad que es muy distinta a otros distritos de la Provincia porque es lo regional, lo comunitario, las poblaciones se van adaptando a las crisis. Lo regional solamente no alcanza, necesitamos reactivar de la economía de la clase media, de las PyMES, industrias locales del gran Buenos Aires y del Conurbano. Creo que se va poder, no va a ser fácil, vamos a estar terminando el año de una manera crítica pero tenemos experiencias de otras crisis que no tuvieron que ver con pandemias sino con decisiones políticas o consecuencias de crisis económicas mundiales y hemos salido adelante. Creo que vamos a poder hacerlo.