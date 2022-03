«Estamos esperando que se acuerden de la Técnica 5 y nos traigan mobiliario»

En la Escuela Técnica N° 5 de Cuartel V los casilleros sin llenar son puntos básicos: falta de mobiliario, las instalaciones de gas presentan fallas o fugas, las viandas que recibe son las del proveedor echado en el anuncio oficial pero en la práctica no hay cambios.

Daniel Chávez, consejero escolar mandato cumplido, es el Director de la institución educativa más grande de esa localidad. Luego de varios planteos, tanto al Consejo Escolar como a la Intendencia, no consiguió respuesta alguna. Aulas con más de cuarenta alumnos /as, la opción es conveniar con una iglesia, el espacio para sostener las clases y lo que no puede llamarse «normalidad»:

¿Qué es lo que no tiene la escuela? ¿Esta escuela tiene gas?

Comenzamos el ciclo un poco para comentar, de la mejor manera posible, tratando de arreglar siempre institucionalmente porque el Consejo Escolar no nos dio respuesta o nos dio mínima respuesta a los pedidos. No tenemos gas hace más de un año, hemos hecho reclamos al Municipio llevándole una nota, pidiéndole con el Fondo educativo que maneja. Pedimos una entrevista pero hace más de dos semanas que no tenemos ninguna respuesta

Se hizo nueva la obra del gas

Y la obra del gas, tan nueva no es, tiene sus años pero bueno cuando fue lo de la Escuela N° 49 después vinieron, había pasado la prueba de hermeticidad. El año pasado cuando vinieron a principio de febrero a hacer la prueba hidráulica, tanto del edificio nuevo como la escuela madre del edificio (la Media N° 9) que tiene gas natural dio negativo. Cerraron, vinieron dos empresas a ver pero ninguna más volvió para solucionar el problema.

¿Tiene fugas? En los dos espacios con provisión de suministro de gas hay pérdidas

Teóricamente, la prueba de hermeticidad dio mala, pero después nunca más vinieron a verlo, tienen que hacer una obra grande para ver eso, arreglarlo, cambiar si hay que cambiar algo y de la escuela nueva podemos decir que tenemos gas envasado en garrafones pero agí también dio mala la prueba de hermeticidad. Cortaron y estamos sin gas. Es más, nosotros para garantizarle el SAE a los chicos que nos están enviando comprábamos garrafas, en enero sufrimos robos, se llevaron las ollas, las garrafas y demás y recién ahora pudimos conseguir como poder brindarles el mate cocido a los chicos porque no teníamos medios para hacerlo. Fui a avisar al Municipio, a pedir, nos dieron una olla, una jarra que con eso estamos trabajando, pero todavía estoy esperando la visita del consejero escolar Miguel Alcain que me ha prometido siete u ocho veces que está viniendo a la escuela, siempre le pasa algo, entiendo que el establecimiento queda lejos pero parece que en colectivo no puede venir, nunca llega porque se le rompe el auto siempre.

Sin gas no hay comedor. En la apertura de sesiones la Intendenta dijo que, si todo sale bien, existirán los comedores por lo tanto no habrá más viandas. Contame un poco de las viandas, qué es lo que están recibiendo hoy los pibes en esa modalidad de vianda comedor mientras sigue la caja mensual

La caja está llegando y la repartimos en horario de clases porque nosotros garantizamos la continuidad de los chicos ahora que hay clases presenciales. Tenemos casi 1200 cajas para entregar, organizamos por días, por curso, horarios determinados para no amontonar gente y cuidarnos entre todos. Con respecto a la vianda que nos están mandando ya es de público conocimiento que el mismo proveedor que el de la Escuela 49.

¿Distribuidora Don Joaquín sigue proveyendo hasta el día de hoy?

Hasta el día de hoy 9 de marzo. Vino la empresa y aparentemente va a continuar. Lo que sí que llega tarde todos los días, porque tardan en Bromatología. Ayer (por el día martes) trae una tarta que decía que era de zapallo que a los chicos no le gusta. La otra semana trajeron esa tarta que salió en los medios. Los chicos no comen porque la calidad no es la mejor. Es lo que reclamamos, lo mismo que los sándwich de jamón y queso que traen de mala calidad, hicimos el reclamo. Esperemos que mejore esto, como dijo la Intendenta en la apertura de las sesiones, ojalá cumpla.

Sin gas no hay comedores, puede volver a aquella normalidad que era preparar un plato nutritivo. Pueden conseguir garrafas pero es un parche, es lo que estoy diciendo

La escuela tiene doble jornada, tenía un proyecto, hacíamos sándwich elaborados por la escuela y demás. Desde que se municipalizó y por la pandemia también, nos cambiaron y no nos dejaron elaborar la comida acá. Hoy no tenemos los medios, por más que nos envíen los productos, porque aparentemente el Consejo Escolar no tienen fondos, no vienen. Por eso digo, si vos mandás a hacer algo tenés que tener un plan B, que si te va mal frenar el problema que causaste a raíz de las pruebas, pero bueno, se ve que en el Consejo Escolar priorizan otras cosas, acá hay escuelas en la zona que tampoco tienen gas. Primarias, Secundarias, jardines que no tienen gas también. El tema del SAE es muy importante, a partir del 21 de marzo en esta escuela comienzan los talleres, los pibes entran a las 7:20 horas y salen a las 17:20, por lo tanto tenés que darles algo nutritivo. Son muchas horas sin poder recibir un alimento.

Mobiliario, tanto el Presidente de la Nación como el gobernador dictaminaron que la presencialidad tiene que ser plena, supongo que se contemplan los espacios, las distancias porque no desapareció la pandemia,¿están todas las meses y sillas?

La escuela ha crecido, venimos con el 2020, 2021 donde todos los chicos pasaron de año. Cambió un poquito el tema de materias, áreas, demás y eso abrió la posibilidad que los chicos pasen de año y nos quedaron los cursos superiores muy cargados. Naturalmente se regulaba el tema de los cursos y demás pero ahora nos quedaron cursos de 50, 55 chicos. Tuvimos que buscar espacios, crear aulas más grandes, tuvimos que reinventar la escuela en algunos espacios para poder garantizarle a todos los chicos que tengan la presencialidad que tan necesaria es. Después de dos años de pandemia que tengan clase y el poco mobiliario que teníamos lo usamos, inclusive el mobiliario de la biblioteca, el auditorio y demás que estaba destinado para otra función, hoy la tenemos para eso, porque queremos priorizar que los chicos tengan clase, que estén cómodos en lugar digno donde estar.

Y el 21 de marzo vuelven los talleres, ¿están las mesas y las sillas?

Y para todo no, es lo que estamos viendo ahora. Ya hicimos el pedido, yo cuando fui a pedir la entrevista con la Intendenta era justamente hablar porque vimos que el municipio a través de la Secretaría de Educación reparte pero parece que a los amigos del poder, los que no son amigos del poder nunca tienen nada, ¿y la escuela qué? Estamos esperando que se acuerden de la Técnica 5 y nos traigan mobiliario. Es más por espacio ya no tenemos el buffett porque lo tuvimos que transformar en aula taller porque sino los chicos no entran. Ayer terminé de hablar con el cura párroco de la capilla Santa Brígida para que nos presten el tinglado para hacer educación física porque a nuestro tinglado lo tenemos ocupado con aulas de taller, para poder ubicar a los chicos en un espacio amplio con la seguridad que conlleva el protocolo que tiene que estar aireado, separado y demás. Tuvimos que improvisar y momentáneamente estamos ahí, cuando tenemos un edificio nuevo en la esquina que hace años estamos pidiendo y algunas aulas que se puedan utilizar. Nosotros tenemos la tecnicatura de Maestro Mayor de Obra donde los chicos tienen que hacer prácticas, es decir que ese edificio abandonado podemos mejorarlo, arreglarlo, tenemos profesores capacitados, gente que puede trabajar y mejorar eso pero bueno no tenemos respuestas. Hasta ahora la veces que pedimos dijeron que no, que no se puede, pero no ven la necesidad que tiene nuestra comunidad. Cuartel V creció muchísimo este último tiempo, nos explota la matrícula, el curso que más tiene son 56 y si vos te ponés a ver es una locura más en este tiempo de pandemia, pero estamos tratando siempre en lo posible, priorizando, cuidando la salud de toda la comunidad, de los alumnos, personal docente, de la familia y gracias a dios acompañado siempre por la comunidad lo podemos hacer y cuidar entre todos. Esperamos que nos escuchen, nos atiendan para charlar y ver como podemos mejorar esto. Que no sea solamente un discurso, un relato en un acto de apertura, sino que sea realidad en una comunidad educativa tan necesitada como la de Cuartel V y la Técnica 5.