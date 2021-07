«Estamos pensando justamente una cuestión de ruptura, se puede pensar otras formas de vivir»

No hay horizonte si miramos al piso. La asistencia directa es hoy, en este país, una estructura vital que debió profundizarse cuando la pandemia visibilizó a los nadie. El hambre y la indigencia golpean a los /as más vulnerables, entonces siete de cada diez niños /as que viven en el Conurbano son pobres. Esta es la coyuntura que tiene rostro de estructural, entonces se lucha o se pelea por los derechos pero el horizonte es la promoción de los mismos. Este objeto no puede desaparecer, más aún, debe tomar fuerza en nuestro lenguaje porque, como expresa Cristian Cónsoli de la Asociación Civil El Arca, tiene que producir nuevas humanidades.

Decisión Niñez es la aplicación del Presupuesto Participativo en dirección a promover derechos en acción directa. Surge de propuestas trabajadas por organizaciones y entidades que desde el barrio y la comunidad, proyectan el «buen o mejor vivir».

«Concretamente lo que se está proponiendo es un programa que se llama “Decisión niñez”. Que básicamente es un presupuesto participativo que tiene la particularidad de que los recursos puestos para ese presupuesto, los van a direccionar chicos y chicas entre 8 y 17 años», arranca con la explicación Cristian Cónsoli de la Asociación Civil El Arca.

Es un programa oficial de la Provincia de Buenos Aires que toma la herramienta del Presupuesto Participativo

Así es, y puedan participar en dos categorías distintas: de 8 a 12 y de 13 a 17. Es a nivel provincial, porque hay algunos municipios que tienen presupuestos participativos, que están descentralizados en donde pueden participar chicos y chicas. No de tan chicos de los que yo conozco, desde los 8 no, pero si de los 12, los 13 y ni hablar de los 16. Aunque no está diferenciado ese presupuesto participativo para la comunidad y no está diferenciado que sea específicamente para una aplicación que quieran en los chicos, dentro de los que yo conozco. Y éste es un recurso que pone Provincia, por lo cual afecta a todo el territorio bonaerense, cualquier chico o chica de la provincia de Buenos Aires puede presentar un proyecto, que será seleccionado entre todos los proyectos que se presenten de una determinada región. Las regiones más o menos que son a nivel municipal, porque digo más o menos, porque en realidad se va a participar de acuerdo a como están distribuidos los servicios locales, en nuestro caso es Moreno – General Rodríguez.

¿Cuál es la masa de recursos destinados a Decisión Niñez?

Por zonal son 350 mil pesos. La masa entera de recursos no recuerdo cuánto era, pero eran unos millones de pesos que para un presupuesto participativo de niñez a nivel provincial es un recurso interesante, al menos para iniciar. Justamente cuando vos me mencionabas cómo salió este proyecto, me nombraste organizaciones, me nombraste el zonal. Se dio como una conjunción de cosas ahí en la que el zonal está interesado en promover más el tema de la participación de chicos y chicas. El que más o menos escucha y alguna idea tiene de lo que es política en niñeces, ahora que estos servicios que están en territorio a veces están muy abocados no tanto a la promoción sino a la defensa, digamos a las situaciones más urgentes. Entonces como una línea de promoción fue el tema de la participación. Nosotros y nosotras en El Arca impulsamos mucho este proyecto, impulsamos mucho con la experiencia de muchas organizaciones. Presentamos alguna propuesta que Provincia tomó y adaptó para que tenga territorialidad. Y no te digo que es la misma pero el espíritu es el mismo. Por lo cual la autoría de esto ya es difícil seguirla, hubo muchas manos que dieron como resultado esto.

Esto es promoción. Y lo anterior que es lo que abunda, asistencia directa que trata de defender los derechos. La promoción es un salto superior, se da cuando los derechos básicos están cubiertos, ¿coincidís con esto?

Más o menos. Lo que dice la ley desde una perspectiva de derecho, la asistencia y la promoción van juntas. Porque la asistencia es más de coyuntura, estamos en un momento igual muy delicado. Y la promoción debería tender a resolver problemas a mediano plazo para que la asistencia sea cada vez menor. Eso es el espíritu de lo que fue la Ley de Protección Integral. No abandonemos lo que es inmediato, un niño, una niña que está pasando por una situación de vulneración de derechos muy grave, el Estado debe actuar ya, no tiene tiempo. De hecho, eso está reglamentado, tiene que actuar de manera casi inmediata. Lo otro que dice la ley es, lo voy a decir muy sencillo, no podemos estar todo el tiempo atrás de ciertas situaciones, en algún momento hay que trabajar sobre la promoción para que haya situaciones de vulneración de derechos que no se den o que se den de manera cada vez más esporádica y que realmente sea una situación excepcional. No es en un punto que realmente estemos, nos falta muchísimo en ese sentido.

Nos falta mucho para que esos derechos ni siquiera estén hablados, estén garantizados. Falta mucho…

Exactamente. Porque hay mucho, sobre todo en países como el nuestro, pero en Latinoamérica en general, también nos han precarizado las ilusiones. Hay mucho para pensar que no tiene que haber hambre, de que los chicos tienen que asistir a la escuela. Eso debería ser el piso para empezar a pensar una sociedad distinta, pensar cómo seriamos más felices, como usamos nuestro tiempo para cosas más humanas, más productivas. No en el sentido de producción de bienes sino más productivas en el sentido de producir humanidad. Entonces las discusiones a veces nos quedan muy cerca del lado de la subsistencia y tendríamos que avanzar cada vez más para tener discusiones que nos queden más cerca del lado de pensar nuevas formas de vivir. Es un problema que se está dando a escala planetaria, si ajustamos nuestras discusiones políticas a tan poco, corremos el riesgo de transformarnos en especie de administrativos, de gestores, de hacer administración de lo que ya hay y no de lo que no podemos imaginar que cambie. La verdad que cuando nosotros trabajamos en niñeces estamos pensando justamente una cuestión de ruptura. O sea que se puede pensar otras formas de vivir.

¿Cuándo se iniciaría esto, es decir, cuándo se llevaría a la práctica este presupuesto participativo de niñeces?

Tienen todos los chicos y las chicas, todes, todo el mes de julio para anotarse. No importa si no tienen el proyecto escrito, se pueden anotar en el mes de julio y las condiciones son que pertenezca a algún grupo, o sea que sean 4 o 5 niños o niñas, de mínima y que tengan alguna referencia comunitaria, barrial, algún referente que lo pueda acompañar en esto. El club de mi barrio, el comedor, por ejemplo. Hay tiempo hasta mediados de septiembre para presentar el proyecto. En este caso, pueden entrar a la página de El Arca y tomar nuestros contactos y si necesitan una mano, nos llaman, se pone en contacto con nosotros y le damos una mano para que sumen.

