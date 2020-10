0 shares







Al frente de la Secretaría de Desarrollo Comunitario Noelía Saavedra es quien explica el procedimiento que sigue su curso.

El Barrio La Bibiana II está desmantelándose. Cerca de 40 familias ya viven en la zona Sur (Los Manantiales). En el tercer día del lanzamiento llamado voluntario permanecen a la vera de la Ruta 23 otras cuarenta familias que aguardan destino, que están en la calle: «Esto es un retiro pacífico y voluntario con las familias que están habitando el predio. Fuimos entrevistando, el 19 de septiembre hicimos un relevamiento y comenzamos a trabajar con entrevistas en profundidad. Seguimos con el proceso, ésta última etapa la arrancamos el martes junto a los defensores oficiales y el Ministerio de Justicia que estuvo en el operativo. Articulamos con otras áreas del Municipio, como la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, el IDUAR, Protección Civil, y en este proceso reubicamos a 40 familias en Moreno Sur y seguimos trabajando con el resto de las familias para encontrar una solución habitacional para cada una de ellas».

Entonces, para las 40 familias que están en La Bibiana II, ¿no hay tierra asignada o designada?

No, no, nosotros empezamos una última etapa de trabajo que tiene que ver con una evaluación y una solución para cada grupo familiar. Hasta aquí llegamos a reubicar a 40 familias con el resto venimos trabajando. También por una cuestión de logística no contamos con los camiones, el desarme de casillas. Podemos hacer 20 traslados por día, el Municipio acompaña en el traslado, la recepción y que esas familias puedan asentarse en los nuevos territorios, proveyendo distintos elementos que tiene que ver con esta mudanza.

De nuevo, ¿está la tierra para esas 40 familias que permanecen frente al CIC La Bibiana?

Estamos trabajando en eso

No hay destino aún

Estamos trabajando para darle la mejor solución habitacional a esas familias.

Pregunto, dentro de esas soluciones, ¿ofrecen un subsidio para que puedan alquilar?

Estamos trabajando con los Ministerios, de Desarrollo Social de la Nación y de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Entendemos las distintas vulnerabilidades y por eso elegimos trabajar con cada grupo para brindar la mejor solución.En ese conjunto de opciones es posible que a algunas familias se les otorgue un subsidio vinculado a un alquiler. Ese subsidio debe venir del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

En Manantiales, donde están las 40 familias, ¿el Municipio entrego casillas o ayudó a armarlas?

Acompañamos con el traslado, con personal para el armado y proveyendo recursos, chapas y tirantes…

¿Tienen acceso al agua potable?

Se hizo una perforación para una canilla comunitaria, estamos trabajando con las empresas privadas para que todos los servicios lleguen lo más pronto posible.

Mujeres y hombres, que están dentro de las 40 familias que están reubicadas, que permanecen en el predio de la Bibiana II denuncian que personas que no vivieron en la toma fueron ubicadas en Manantiales

No me detendría en las particularidades de situaciones específicas que te puedo llegar a nombrar, puedo dar cuenta del trabajo que está haciendo el Estado municipal por decisión política de nuestra Intendenta, que tiene que ver con retiro pacífico, voluntario, atendiendo las necesidades de las personas que permanecen en la Bibiana, respetando los derechos de cada una de las partes, tanto el privado que ganó un juicio como las personas que están en situación de vulnerabilidad y no tiene donde vivir. Nosotros pudimos identificar grupos familiares que estuvieron habitando en la Bibiana y con ellos emprender un proceso de articulación y de una respuesta real a una problemática real…

Por eso la pregunta, ¿no fueron llevadas a Manantiales familias que nunca estuvieron habitando en La Bibiana II?

Yo puedo dar cuenta del trabajo que venimos realizando, que fue hecho de manera responsable con todas las áreas municipales. No puedo dar cuenta de otra cosa, no sé cuáles serían esas familias específicamente.