«Estamos trabajando para que no quede ningún niño y niña fuera del sistema educativo»

Desde el próximo 10 de diciembre el Consejo Escolar de Moreno debe iniciar el tiempo de normalización. Por composición de las fuerzas electas, los números por bloque auguran sesiones, trabajo y proyectos de disposición aprobados en sesiones ordinarias.

Sonia Beltrán, Presidenta del cuerpo colegiado, explicó en la entrevista concedida a Canal 6, los objetivos que se trazan para el año 2022: «Proyectando lo que se sigue haciendo para garantizar las escuelas ya en febrero, con las que nos quedan pendientes de trabajo para el ciclo lectivo 2022 que se aproxima y reviendo todo lo que se hizo este año, paso a paso, fueron 752 intervenciones desde el 2 de enero de este año hasta la fecha del Fondo Compensador en todo lo que es obras, más todas las obras que fueron 56 obras de emergencia edilicia, que se hicieron a través de licitaciones del programa de provincia Escuelas a la Obra, y viendo la continuidad de construcción de plateas para las escuelas donde hay que enviar las escuelas modulares, que hay que garantizar. El exceso de matrículas que sabemos que es de años pero que se acrecienta cada vez más en zonas del distrito. Nosotros seguimos proyectando las obras de ampliaciones que vienen, que no solo es un trabajo del Consejo Escolar sino que se viene trabajando con Nación o Provincia, de hecho tuvimos la semana pasada una reunión de 5 horas con Planeamiento justamente por la demanda y la necesidad de hacer ampliaciones, aulas, ni hablar que hay que hacer edificios escolares.

En otro pasaje de la nota periodística, Beltrán afirmó: «Estamos en condiciones de decir que estamos trabajando para que no quede ningún niño y niña fuera del sistema, por eso se trabajó todo el año lo que es la instalación de las aulas modulares, pero, también es importante decir que hay edificios en donde no entran las aulas modulares, sobre todo en aquellas escuelas donde comparte Primaria y Secundaria, que ya tienen las aulas modulares en los patios, no se pueden agregar más porque no quedan patio, docentes que no tienen sala de docentes, auxiliares que trabajan en los pasillos. En base a eso ya han aprobado la construcción de dos aulas como es por ejemplo donde está la Escuela Primaria 66, que es una escuela que comparte con la secundaria, que es un trabajo importante hasta un baño hemos hecho para discapacitados, pero no tiene más lugar, no tiene más lugar ni para aulas modulares. Ya está el terreno aprobado, hay aprobado una construcción de una escuela a unas cinco cuadras de ahí, pero sabemos que una escuela no se construye de un día a otro. Mientras tanto era garantizar las aulas modulares y que se vayan haciendo lo burocrático para que apruebe Provincia la construcción de una escuela, en un terreno que tenga las condiciones y después la construcción en si con todo el armado de pliego, y lo que conlleva. Se están haciendo dentro del programa de intervenciones entre 3 y 4 aulas por escuelas más de las que ya tienen, siempre y cuando el terreno tenga lugar para esa construcción porque sabemos que no podemos dejar la escuela sin patio, sin SUM, eso no corresponde.

Va a venir un cambio de ciclo, hubo elecciones hace poco, comienzan a trabajar de otra manera. ¿Hay posibilidad de qué la población tenga información a través de la página web oficial del Consejo de las licitaciones o la cantidad de edificios?

Siempre hemos publicado absolutamente todo.

¿Dónde? Porque no se ve

En el Boletín Oficial estaban los 56 pliegos de las obras que van a Provincia y se publican, además si no cumple con los tiempos de publicación, no se puede licitar.

¿Pero el Consejo Escolar no puede informar esto?

¿Qué cosa?

La cantidad de aulas, la cantidad de vacantes

A ver, hay una herramienta que es la UEGD, se viene haciendo en tiempo y forma, en donde todos los actores que participamos actualizamos todo el tiempo lo que se va haciendo, lo que se proyecta y lo que hay que corregir pero sobre todo el trabajo presentado para el ciclo lectivo que viene y los meses que vienen, lo que venimos haciendo. Esa UEGD donde participan Jefatura Distrital, inspectores de las diferentes modalidades, se supone que hay una socialización. Desde el Consejo Escolar socializamos absolutamente todo siempre y no solo en las páginas o las redes, nosotros envIamos los comunicados por las vías que tienen que ir, de hecho, también mandamos todo lo que hacemos al municipio, a nuestra Intendenta se le informa. Como es un trabajo articulado con la Secretaría de Educación y Obras públicas, están al tanto de todo lo que se está haciendo porque sino no se puede articular. No nos podemos pisar en las obras si no hay articulación y una comunicación fluida, cosa que por suerte hay, sino no lo podríamos estar haciendo.

