Tras haber realizado una denuncia por abuso sexual, Alejandra y su familia manifiestan no solo el shock que causó el hecho sino también el miedo constante con el que viven.

«Estamos viviendo a una cuadra y media del hombre que violó a mi sobrina. Él desde el día que se hizo la denuncia que vive como si nada, entra y sale tranquilo, mientras que nosotros somos los que tenemos que estar con miedo y encerrados. Ya vinieron a la puerta de casa a hacer lío, a decir que dejemos de decir pavadas. Él ya amenazó de muerte a mi hermana y a mi sobrina. Todo el tiempo tenemos miedo», aseguró Alejandra, tía de la menor.

El miércoles 7 de Julio, la sobrina de Alejandra, de once años, de quien no daremos nombres para preservar su identidad; logró poner en palabras eso que le estaba haciendo mal. Compartió con su familia materna el calvario que venía viviendo en su casa: «La nena nos contó que el novio de su mamá la tocaba, y que no era la primera vez».

De manera inmediata la familia que reside en Zapiola, radicó la denuncia y presentó todo ante el Departamento Judicial, luego de dar aviso en la escuela a la que asiste la menor, donde rápidamente intervinieron y se pusieron en contacto con el equipo de contención para brindarles el acompañamiento correspondiente. La tía de la víctima afirmó que «a pesar de esta situación que es horrible podemos decir que desde la escuela nos ayudaron mucho, nosotros en el momento no sabíamos qué hacer y ellos estuvieron ahí. Nos asesoraron y la nena ya tiene ayuda psicológica y mi hermana también».

Jorge Damián Ramírez, el acusado por abuso sexual y ex novio de la madre de la menor, convivió con la víctima hasta el momento de la denuncia. «Nosotros en 2019 ya lo habíamos denunciado por maltrato. Mi sobrina dijo que él le pegaba, nosotros le creímos a pesar de que su mamá no, que nos decía que era un mal entendido, que no había sido nada. Nosotros le creímos a la nena, fuimos e hicimos la denuncia en aquel momento, pero nunca imaginamos que llegaría a esto», remarcó Alejandra.

La familia de la menor, luego de hacer las pericias necesarias para confirmar el abuso por parte Jorge Damián Ramírez, las cuales datan de que la nena de 11 años decía la verdad, pidió mayor seguridad, recurriendo a una perimetral tanto para la nena, como para su abuela y su mamá.

«Fuimos a hacer la perimetral y nos dijeron que por el momento solo se la podían hacer a mi hermana, a la nena no porque faltaban papeles. Es una locura porque no podemos esperar. La nena ahora vive en casa con mi mamá, están a una cuadra y media de este tipo que encima ya las amenazó«, agregó la tía de la víctima.

La familia a pesar de las amenazas recibidas asegura que no va a bajar los brazos hasta que la justicia cumpla con su deber: «Queremos verlo encerrado, que se haga justicia por todo lo que pasó mi sobrina».