ESTACIONAMIENTO MEDIDO, UN PROYECTO PECULIAR

¿La negativa o rechazo de una parte del oficialismo termina en un decreto sin otras consecuencias internas? Tallion era la empresa adjudicataria del Estacionamiento Medido concesionado. La Intendenta ordenó revisar ese proceso y, tras el análisis, concluye que la rescisión era necesaria para preservar los recursos públicos y afirmar el orden. Pero la intención ejecutiva agrega, anexa, un nuevo pliego donde el capital privado está pero con un menor porcentaje en la ganancia. Está en el convencimiento de Mariel Fernández que eso tiene que salir, entienda el Concejo Deliberante su voluntad o no. Pero ya no es solo la oposición que expone la diferencia respecto al plan, es un número significativo de concejales del Frente de Todos que vuelven a colocar en agenda el CONCEPTO: municipalización.

Gisele Agostinelli, la legisladora que sentada en su banca fue la única que se opuso a la adjudicación a la empresa Tallion en los dos actos que produjo el HCD (gestión Festa), produce una síntesis: «Están haciendo lo mismo que hizo Festa»:

¿Qué aspectos no conocidos hasta aquí podrían explicar el deseo de votar un nuevo pliego de Estacionamiento Medido con o sin acompañamiento del Concejo Deliberante?

La verdad nosotros tenemos una postura muy clara y ponemos como prioridad el proceso administrativo y la legalidad, cuidando el patrimonio y las arcas Municipales. Cuando nos llegó el nuevo pliego nos manifestamos al respecto, creíamos que están acelerando los tiempos y cometiendo el mismo error que cometió Festa en su momento cuando vos hacés una rescisión a través de un decreto. Es fundamental que sobre el mal proceso administrativo lo primero que tenés que hacer es un proceso administrativo impecable y creemos que no se está haciendo. Tuvimos una reunión con la Intendenta y desde nuestro bloque le manifestamos que esa es nuestra preocupación, lo hiciera el Concejo Deliberante o ella misma creíamos que se estaban equivocando en cuanto al proceso administrativo. Tenemos normativas y leyes que establecen tiempos, procesos y como se hacen. La ley de Procesos Administrativos establece cual es el tiempo que tiene la empresa para poder pedir un amparo o cautelar, no se entiende por qué teniendo la posibilidad de tener las cosas bien las hacen tan mal, porque querer hacer un contrato con una empresa que no se va a poder ejecutar por largo tiempo o porque faltando tres días de que pueda existir una cautelar que haga esta empresa a la que se le rescindió el contrato nosotros como Municipio nos encontremos con dos empresas operando el servicio de estacionamiento medido en Moreno.

La manifestación de la Intendenta en la reunión del día miércoles fue tajante y dijo “Si no lo sacan ustedes desde el Concejo Deliberante lo hago yo por decreto?

Si, básicamente esa fue la (postura). Desde el Concejo se venía planteando la idea de querer sacarlo inmediatamente, lo que nos planteaban es que era en la sesión que tendríamos que haber tenido ayer (jueves) o en una extraordinaria, que no se vaya muy lejos. El día miércoles cuando terminó la promoción de la Campaña Pirotecnia Cero nos encontramos con la postura, la verdad es que nosotros lo planteamos en todo momento, creemos que es un error, que se están equivocando y que no se entiende, no hay una explicación clara de por qué acelerar los tiempos. Podés encontrar otras formas, existen municipios como Berazategui que tiene un sistema de estacionamiento medido que no implica tener una empresa y en él mientras tanto vas resolviendo la situación que tenés con Tallion, pero no te podés encontrar con dos empresas operando, tener que indemnizar a dos o encontrarte con que la Justicia dice que Tallion tiene que volver y tenés que indemnizar a otra empresa.

¿No tiene usted la lectura política de que esto está hecho como traje a medida de una empresa y por eso la rapidez?

Si yo me pongo a pensar en el pliego me generan muchas dudas, me encantaría que sea un 80-20, que era la propuesta que más o menos manejaba la Universidad de La Plata. Me genera dudas cuando digo en dos años se termina el contrato y vos sin tener que pagar te quedás con el software sin ni siquiera a posterior un mantenimiento por parte de la empresa. La verdad es que si me pongo en el lugar de empresa o desarrollador digo ¿Por qué terminar regalando? Si vos sacás las cuentas, al menos lo que nos dijeron que sale hoy un software, no llega ni siquiera a pagarse. ¿Por qué una empresa te lo regalaría si es su conocimiento y su trabajo? Es raro y difícil de entender, si le sumás la premura por querer sacarlo, genera dudas.

¿Se habló de algún monto? ¿Cuánto vale un software?

Pablo Pereyra (bloque Pueblo Libre – Frente de Todos) planteó el tema de la municipalización, habló sobre los montos de software, estuvo averiguando en varias empresas, habló que valía entre 4 y 7 millones, según el mantenimiento y demás.

Si salimos de la órbita del proceso administrativo un segundo, ¿Por qué no es posible la municipalización? El pliego convoca al capital privado.

Hay muchas formas que no se evaluaron, no se discutieron y no se analizaron, donde vos podés llegar a una municipalización. A principio de año cuando hablamos de este tema había uno de los concejales del oficialismo que me dijo que el Municipio de Moreno tenía la capacidad para poder desarrollarlo, hoy no dice lo mismo. Si hablás con otras personas que son desarrolladores, lo planteo también el concejal Cosme, dijo que hablo con Daniel Paredes que estuvo en la gestión anterior y comentó que en 180 días se podía generar un software. Más allá de que pueda o no desarrollarse, existen otras posibilidades que se pueden trabajar, en Berazategui tienen un sistema de tickets que lo entregan personas mayores y ahí estás ayudando a un sector que no solo se ve perjudicado en general por la situación económica sino que también es difícil que ingrese a un sistema Municipal o privado de empleo y me parece interesante generar esa posibilidad. Hay otros municipios que lo trabajan de una manera distinta donde no necesitan un software o algo tan complejo y se puede generar sistemas de ticketeadoras por ejemplo.

Usted fue en su momento la única en oponerse la adjudicación a Talión, en la primer aprobación en el recinto. Festa lo vetó y después volvió al Concejo, tampoco se puede desconocer que hubo personas que estuvieron, votaron y que están a favor del proceso de nulidad absoluta ¿eso lo leen?

Totalmente, creo que hay personas que formaron parte, votaron, estuvieron a favor de la empresa y hoy hablan de una mala empresa, creo que hay personas que estuvieron, se callaron y en cierta manera son funcionales a esta situación, dicen ahora que votaron en contra, que se oponen y que es una mala empresa. Muchas veces seguimos en la misma situación donde planteas una circunstancia y después no la acompañan en actos, el ejemplo, Gestionar fue también la misma circunstancia, el gobierno acá está cerrando un mal proceso administrativo, pero Gestionar (recolección de residuos) no fue el proceso más transparente que podríamos haber tenido. Antes que esa empresa gane la licitación ya lo sabíamos porque estaba hecho a medida y es algo que tenemos que empezar a romper, muchas veces te encontrás con esto en el Concejo: muchos opinan, dicen y después no sostienen los archivos.

¿Hay dictamen de Comisión para que esto se trate el lunes?

No, nosotros tuvimos una sola reunión que fue el viernes pasado donde nos enteramos que la empresa estaba presentando un recurso (Tallion) y no se dictaminó nada. Después nos reunimos para debatir pero no fue una Comisión y tampoco se citó como para armar un dictamen o algo por el estilo. Si se decidiera tratar el lunes sobre tablas se necesitarían 16 manos como se necesitaban el día de ayer (jueves) para poder ser tratado.