0 shares







MATERNIDAD ESTELA DE CARLOTTO –

Cada día martes el camión debe llegar a la institución. El puente aéreo Argentina – China ayuda en la garantía de lo esencial. La Maternidad Estela de Carlotto cuenta con la provisión COVID -19. Los detalles son compartidos por su Director Eduardo Fernández: «La distribución de elementos de protección personal que fueron distribuidos por el Ministerio fue en tres (3) etapas, todo de acuerdo a los diferentes protocolos que se fueron cambiando sobre la marcha de la pandemia. La primera hasta el 23 de abril, la segunda entre el 23 y 30 de abril y la tercer entrega fue después del 30 de abril a la fecha. Todos los martes la región Sanitaria VII, ahí estamos nosotros, recibimos insumos del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en cuanto a barbijos quirúrgicos, barbijos N95, máscaras, antiparras que se fueron distribuyendo. Tengo registrado las entregas de elementos de protección personal y a la fecha cinco mil cuatrocientos (5400) barbijos para todas las áreas, setecientos diez (710) tapabocas, se le entregaron también a los usuarios, doscientas diez (210) máscaras, esas son cantidades que se fueron distribuyendo de acuerdo a como iban manejándose los protocolos de Provincia».

De los elementos que se entregan ¿cuáles son reutilizables?

Los barbijos N95, que son los que se utilizan para tener una alta protección en caso de casos positivos y cuando se hace manipulación de secreciones o alguna situación en la que haya pulverización, eso se entrega de forma individual. Las máscaras también son individuales, se pueden higienizar y reutilizar. Los barbijos quirúrgicos no, son desechables. Las antiparras son personales y son reutilizables.

Entonces, en la cadencia de entrada de insumos, cada una semana van recibiendo

Estamos recibiendo y son todos los elementos de seguridad personal que recibimos los trabajadores de salud, que son los que han venido en los aviones con insumos de China, que se están distribuyendo día a día con un cronograma respecto a la región sanitaria

AUDIO 1

¿Cómo y qué se analiza para entregar barbijos quirúrgicos N95 u otros? ¿Por especialidad, intervención, contacto con la población?

SÍ, es de acuerdo a distintos ítems como por ejemplo la posibilidad o no de tener distanciamiento social, el tipo de pacientes que estamos atendiendo, si son sospechosos, si son pacientes positivos o no. La Maternidad desde que empezó la pandemia ha tenido solamente un caso sospechoso de una mujer embarazada de quince (15) semanas que fue aislada y trasladada por el SAME al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde se hizo el hisopado correspondiente y que dio negativo.

Es decir que hoy la cobertura de insumos que recibe la maternidad esta garantizada

Si, está garantizada.

AUDIO 2

El registro o toma de temperatura, ¿es practica en la Maternidad?

Se está haciendo el triage en las dos entradas de la Maternidad, en la guardia y en la parte ambulatoria para toda persona que va a ingresar, esto significa los usuarios que vienen a la guardia y a todo el personal de salud que ingresa. Solo hay un acompañante para las personas que quedan internadas y está restringida la presencia de visitas.

¿Desde qué fecha se hace el triage?

Desde que se empezó a recibir la información del Ministerio de Salud. Nosotros empezamos la semana pasada aproximadamente, demoramos siete (7) días en comenzar con el triage, fue el tiempo en el que tuvimos que conseguir los insumos para poder realizarlo, porque se hace fuera de la Maternidad. Tuvimos que comprar estructuras especiales para poder tener al personal calificado para realizar el triage, los elementos para poder realizarlo y además de poder conseguir el personal calificado que nos estaba siendo un poco escaso para poder tenerlo en la puerta ya que hay licencias que se van adjudicando por el tema del COVID -19 para las personas de riesgo que trabajan en la Maternidad. Eso ya está funcionando, hoy ya llevamos ocho (8) días de triage completo y hasta ahora el resultado ha sido bien recibido por parte de la población y trabajadores de salud.