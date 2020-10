0 shares







LA OPOSICIÓN LEGISLATIVA EN PUNTO DE DEBATE –

Como Presidente de una estructura de ocho concejales /as, Claudia Asseff asume el momento político interno y las definiciones que están en discusión sobre métodos y formas de trabajo, mirando el desenvolvimiento del oficialismo. Asseff no ahorró críticas a lo que llama «uso político de la pandemia por parte del gobierno de Mariel Fernández»:

¿Tienen reuniones de bloque? ¿Hay posiciones que son negociables? ¿Existe la posibilidad de ruptura?

Son tres preguntas con tres variables. Nos reunimos (NdR: salvo Mirko García, participan el resto del bloque) si no es forma presencial lo hacemos de manera virtual. Hay libertades y posiciones individuales, que algunas veces no fueron compartidas por la mayoría del bloque, se estuvo camino a una expulsión o sanción pero después de habló y lo pasamos para más adelante. En cuanto al trabajo se hace de forma conjunta o individual pero se comenta al resto de los integrantes, no solo para notificarlos sobre los temas sino también para conocer sus opiniones. De esa manera funcionamos porque tenemos criterios muy similares.

El bloque de Juntos por el Cambio, ¿no se parte de ninguna manera?

Yo siempre puse a disposición el criterio de dialogar, es más yo iba a ser la Vicepresidenta Primera del Cuerpo (HCD), que no pasa por una cuestión de estar figurando sino para tomar un poco más de protagonismo, pero seguimos la posibilidad que sea otro (García). De hecho también planteé cambiar la conducción pero no fue así. Tengo muchos años en esto, a mí me encanta la política, la llevo en la sangre, me encantaría que fuese diferente, que los temas se pudiesen abordar de otra forma no solo a nivel local sino interdistrital, también la parte política provincial y nacional. Creo que en el Concejo Deliberante hay una escasez de debate político, somos pocos los que hablamos y a veces la contundencia de los temas da para mucho más y no se dialoga ni se habla, sucede que la pandemia nos ha hecho priorizar otras cuestiones. Es la primera que me pasa como concejal que pidiendo recursos alimentarios o recursos que se compran, por ejemplo para el Día del Niño o colaborar con algunas instituciones barriales, no tuve respuesta, no fui escuchada. Se lo dije públicamente al Ejecutivo, hablan de que gobiernan para todos y todas y es mentira; no han atendido a muchas personas que toda la vida ayudaron solidariamente en sus barrios. Yo les pasé un listado y no tuve respuesta cuando las cosas no son para mí sino para la gente. Se manejan con sus propios grupos, como lo hacen con el DETECTAR, porque van solos y no lo abren al resto. Hay mucha gente que ayuda de forma silenciosa y no publica lo que hace pero que está con un alto grado de solidaridad. No hay que rasgarse las vestiduras y decir que solo son los movimientos sociales que están alineados con el gobierno actual, me parece muy doloroso utilizar la pandemia con fines políticos.