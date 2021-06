“Estás sin respuesta de los dos lados”

Se suma otra problemática que produce Transportes La Perlita. Vecinos de La Reja se encuentran teniendo inconvenientes ya que las líneas no se encuentran cumpliendo el recorrido correspondiente a causa del deterioro de las calles en la zona. La empresa y el Municipio, siguen sin darle respuestas a los vecinos y vecinas de Moreno.

Lucila Pereyra, vecina de La Reja, dialogó con Desalambrar y expresó: “El Recorrido N° 6 nunca más volvió a pasar y vos hacés el reclamo que está rota la calle y te dicen que se tiene que hacer cargo el municipio, y viene y te dice “no se tiene que hacer cargo La Perlita”. Tienen que estar haciéndose cargo de eso, supuestamente el Municipio iba a arreglar la calle lo que fue esta semana, pero no lo arregló y lo mismo pasa del otro lado de La Reja Sur”.

¿Qué problemática se encuentran teniendo con la empresa de transporte La Perlita?

La problemática principal es que los colectivos de La Perlita, de zona La Reja, Cortejarena, dejaron de llegar primero en un principio hasta lo que conocemos el fondo. El colectivo dejó de pasar hasta el fondo del barrio Cortejarena por el tema de las calles, de cómo están las calles. Como están intransitables algunas ya al final del recorrido, ya había cuadras que no las hacían, ponía en los carteles hasta “El Oso” que es el supermercado, no iban más allá de “El Oso” y ahí daban la vuelta el recorrido porque ellos en realidad tenían que hacer unas cuadras más en el recorrido metiéndose adentro del barrio, eso se hace con los recorridos 6 y el 16. El recorrido 6 pasa por las calles Malvinas y el 16 por Sófocles, pero en un momento se unen y van hasta el final juntos, cuestión que desde abril ya no funciona más el colectivo 6 por la calle Malvinas, hace un recorrido similar al 16, va por las mismas calles, son 4, 5 cuadras de diferencias y en el transcurso de parada a parada hay mucha inseguridad y demás.

¿Y a partir de ahí qué hicieron?

Desde ese entonces los vecinos llaman a la empresa de colectivos de Moreno y dijeron que ellos no se podían hacer cargo, que el colectivo no iba a pasar hasta que no se arregle la calle y que eso lo tenía que arreglar la Municipalidad de Moreno, estás sin respuesta de los dos lados.

¿Cómo es la situación de las calles?

Las calles de acá como te digo, están bien algunas zonas y otras rotas, en el barrio de Cortejarena el colectivo dejó de pasar porque, por ejemplo, la calle Cabrera está muy mal, los vecinos cerraron una calle que también está rota y se inunda, hay muchas que aparecen en el Municipio como qué están hechas, y nunca las hicieron, son de barro y cosas así. Incluso, en el barrio La Reja la infraestructura que se hizo enorme en Avenida Storni, que empezó con la intendencia de Festa y ahora con la de Mariel Fernández, está toda rota e hicieron un boulevar, pero se inunda peor o está todo más roto que antes, no hubo ninguna mejoría”.

¿Cómo hacen para movilizarse si no pasa el colectivo?

Se caminan las cinco cuadras que son oscuras y peligrosas, en estos meses ya denunciaron hasta en los grupos de Facebook de los vecinos que sufrieron robos. A mi tía que sale a trabajar a las 5 de la mañana hace unas semanas le quisieron robar, no correría tanto peligro si el 6 pasara por Islas Malvinas.