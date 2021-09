«Este es el gobierno del Evita y este es un costo que Mariel tiene que saber asumir»

P.A.S.O Y LOS 73 MIL VOTOS QUE PERDIÓ EL OFICIALISMO –

Los resultados electorales no están bajo análisis para Pueblo Libre y Patricia Rosemberg, actual funcionaria nacional y concejala en uso de licencia con un mandato que culmina en DICIEMBRE de 2023. Lo que existe es una clara definición que se cimenta un poco más en las urnas del pasado día domingo donde, ganó el oficialismo de Mariel Fernández pero perdió más de 73 mil votos con relación a lo obtenido por el Frente de Todos en octubre de 2019.

Sostiene Patricia Rosemberg (adelanto de la nota completa que sale esta noche a las 21 horas en el programa Quórum por Desalambrar y Canal 6): «Mariel (Fernández) no demostró tener capacidad de escucha. Tanto en lo nacional como en lo local el problema no es hacer una estrategia electoral sino un proyecto de gobierno. Creo que hay que escuchar que hay 70 mil votos menos en Moreno con lo que esto representa, que es distinto a lo que pasó en Merlo, La Matanza o José C. Paz. Esa pérdida de votos me parece que habla que el peronismo no es un sector solo y este es el gobierno del Evita, y eso se puede escuchar o no. Repito lo que dije siempre, Mariel tiene el derecho porque es la Intendenta para hacer lo que a ella le parece mejor, pero en eso deja afuera no solo de la campaña electoral sino a discutir un proyecto de gobierno, y este es un costo que Mariel tiene que saber asumir. Entiendo que debió haber Primarias en todos los niveles porque esa instancia por la que peleamos en 2017 y 2019, permiten fortalecer la unidad y discutir proyectos colectivos porque la construcción es de abajo hacia arriba y no al revés, no es la Capitanía, no es el Coronel o General. Hay que tener valores que valen y el primero es cumplir con la palabra, discutir ideas y proyectos. En el 2023 tiene que haber Primarias en los tres niveles para dirimir las cosas sino no se puede construir un proyecto común. Bueno, Mariel Fernández demostró que eso es imposible fuera del Evita«.

