«Este gobierno (local) marca mucho más la diferencia entre la gestión política y los intereses de los trabajadores /as municipales»

Analiza desde el conocimiento cada paso que despliegan los gobiernos comunales. Recuerda la lay 11.757 y la conquista que significó para la familia municipal alcanzar la Ley 14.656 que instituyó el Convenio Colectivo de Trabajo y las herramientas que hacen que todo logro sea un derecho y no un dar por parte del Departamento Ejecutivo. Ariel González, Secretario Gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno (SITRAM), acerca una mirada con opinión fundada desde una perspectiva: el desenvolvimiento de un representante gremial municipal sentado en la banca del HCD. A partir del próximo mes de diciembre ese cuerpo colegiado (después de 16 años) no tendrá una figura sindical en el recinto:

Sin el lugar en el HCD, ¿se libera la fuerza gremial para conquistar nuevos derechos y hacer cumplir más la ley vigente para los /as municipales?

Fueron 4 años de una experiencia muy rica la que tuvo Marcelo (Cosme), donde nosotros como institución lo supimos hacer, lo supimos aprovechar, pero quizás, en un conjunto a veces no se ve bien que un compañero que viene de los gremios pasa a ocupar un lugar en este caso en el legislativo, cuando en realidad, la gente o los representantes legislativos representan al pueblo y que mejor que sea un trabajador. Yo creo que claramente queda visto, y no lo digo porque Marcelo sea, no creo que estaba en sus planes, pero creo que ver hoy en la lista, no ver compañeros que representen sindicatos a los gremios, deja bien en claro cuál es la postura por ahí de esta gestión. Vos lo dijiste muy bien, vos hablaste de precarización y uno ve como muchas áreas que deberían realizar tareas por parte de compañeros y compañeras municipales, fueran realizadas por cooperativas, en muchos ámbitos, no solo del ámbito municipal. Y eso vuelvo a decir, da una idea de a donde apunta la gestión. Nosotros como SITRAM vamos a defender siempre los derechos de las compañeras y los compañeros como lo hemos hecho y venimos haciendo, cuesta, los tiempos de ellos no son los nuestros y cuesta estar atrás, cuesta seguir, cuesta mantener el diálogo para que estas cosas se logren, pero tenemos bien en claro cuál es nuestro objetivo. Creo que a lo largo de nuestras gestiones que han ido pasando, es algo que siempre digo, siempre dice Marcelo también, tuvimos coherencia. Nos han posicionado en distintos lugares, pero creo que lo que siempre tuvimos fue coherencia y eso que hoy en día sigamos consiguiendo y conquistando derechos para las compañeras y los compañeros.

¿Hay un avance claro de cooperativistas, planes sociales, en áreas que antes eran de trabajo municipal, sin desconocer la precarización que eso significa?

Hoy en día por ahí no hay todavía un lugar directamente remplazado por las cooperativas sino que van realizando tareas que habitualmente realizan los compañeros y compañeras municipales, sin ir más lejos el barrido. Es real que con el equipo de barrido que tiene el Municipio quizás no se puede llegar a todos lados, pero creo que igual no es el mismo funcionamiento que tiene la cooperativa que los compañeros y compañeras del municipio. Vos tenés un compañero que barre muchas cuadras y vos acá tenés un equipo de trabajo, un equipo de gente, y no es en contra de los compañeros y compañeras que forman las cooperativas, para nada, al contrario, yo quisiera que estén aún mejor todavía. Pero bueno, la tarea no se hace de la misma manera. Es verdad que a la vista se resuelve, pero no se entiende por ahí el trasfondo o como se maneja, después por ejemplo tenés las unidades sanitarias, cooperativas que están realizando la limpieza, en el hospital mismo que es provincial tenés gente que está realizando la limpieza. Está bueno porque se van resolviendo quizás problemas, no estamos en contra de resolver o de mejorar el funcionamiento del municipio o las obras en la calle, la limpieza de las zanjas, con el mismo asfaltado o con el bacheo al menos, lo que se cuestiona es el trasfondo, las formas, si eso es realmente es dar dignidad a las personas o simplemente precarizar.

Después de cuatro representantes gremiales, consecutivos, el HCD no tendrá desde diciembre alguien que porte y defienda los intereses reales de la familia municipal o gremial

En representación de Marcelo Cosme, a diferencia de los otros compañeros que nombraste, porque bueno venían de otro palo, el Tano Crespo sí, pero tanto Lombardi y Walter Correa, venían por ahí del sector industrial o venían fuera de lo que es el ámbito estatal. A diferencia de eso, Marcelo es uno de los que nos conduce como gremio y por ahí, no lo supimos aprovechar, no lo supimos ver, en lo general, las compañeras y compañeros municipales. Repito, hicimos como un salto negativo que pase a la política, cuando fue todo lo contrario, entonces, por ahí no tuvo el acompañamiento que debería haber tenido. Pero creo que eso lo asocio a que hoy mismo vos ves muchísimos compañeros y compañeras municipales en distintas agrupaciones, acompañan una u otra gestión, una u otra lista, a los que hoy están en la gestión y los que no. Y eso tiene que ver con que estamos atravesados obviamente por la política, la planta municipal está politizada, eso viene de manera intencional hace muchísimos años. Vos bien mencionaste al principio el tema de la ley, el convenio, la carrera, yo creo que esos documentos, porque no son más que eso, papeles, tratan de hacer que el compañero se identifique, como trabajador y trabajadora, y bueno, creo que lo genera eso, no digo división pero si hace que todos juguemos y que todos esperemos algo de un sector de la política que dudo que venga. Con Marcelo dentro del Concejo creo que tuvimos la posibilidad, los trabajadores y las trabajadoras de dar nuestro punto de vista. No solo de nuestras necesidades, Marcelo las planteó y vos bien sabés, no ha tenido el acompañamiento de su bloque generalmente si ha presentado algo para sus compañeras y compañeros. Marcelo siempre define al trabajador /a como la columna vertebral del Municipio, entonces que mejor que escuchar a los compañeros y compañeras municipales. Bueno, teníamos la voz de Marcelo ahí y yo creo que no se supo escuchar del todo, se lo vió más como una competencia, como un problema de parte de la política que como una solución y eso tiene que ver en la división que hay, y creo que esta gestión lo marca más aún, la división que hay en la política, o las políticas que quiere llevar las gestiones y los intereses de las trabajadoras y los trabajadores en este caso de los municipales.

