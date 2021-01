0 shares







ENTREVISTA EN EL PUNTO DE CONFLICTO –

Cruce de las calles Atahualpa y Don Bosco. Un murallón (construcción en seco) separa a la barriada del parque industrial. El vértice cedido por el privado (una hectárea) está a menos de diez metros de la primer línea urbana de construcción.

Clarisa sale de la vivienda de un familiar donde la economía popular está atada al alambre: helados artesanales.

Conoce el conflicto y expone los argumentos del NO: «Nos enteramos hace dos semanas atrás cuando se publica en el boletín oficial de Moreno que acá se iba a hacer un basural acá en medio del barrio. Pero antes de esto dijeron mil cosas que iban a pasar, como un parador de colectivos e incluso trasladar el Parador Las Piedras (larga distancia) e incluso un barrio cerrado pero nunca un basural, todo se hizo a escondidas. Cuando nos enteramos la cosa reventó porque acá hay muchas familias viviendo cerca del lugar, no es como se dijo que no afectaría a nadie».

¿Qué pensás de la Intendenta que siempre plantea su rol como mujer en diálogo con todas las mujeres del territorio y las comunidades?

Tengo 26 años y siempre viví en Moreno, pero en este último tiempo es tierra de nadie en todos los aspectos. La Intendenta nunca apareció, podés venir acá y preguntar si recibieron ayuda. La verdad que esto de la planta demuestra que no nos tienen en cuenta, somos los más perjudicados porque vivimos cerca de esto. Sentimos impotencia, a la deriva, como que no tenemos apoyo de nadie.

¿Ustedes consideran que una planta de transferencia de basura impactará en el vivir bien o buen vivir?

Sí, por supuesto. Cuando vinieron a dar la charla con los vecinos dijeron que no se preocuparan porque iban a entrar cuatro camiones por día, que hasta que no se reciclara toda la basura no entraban los camiones. El reciclado en origen no es posible porque si te fijás por acá está lleno de basura. Acá pueden hacer muchas cosas, un jardín por ejemplo, pero no un basural en la puerta de tu casa. Le decimos NO al basural, por nosotros, por la comunidad, por los barrios, queremos que esto se use para otra cosa.

Pregunta final, ¿pasa el camión de la basura por esta zona?

No, no pasan los camiones de la basura.