ACCIÓN ARTÍSTICA QUE VINCULA DOS BARRIOS –

Por Brenda Giménez –

El sol acompaña la semana (institucional) que nace sin lluvia. En el barrio La Bibiana II quedan casillas diseminadas en el extenso predio privado. En Manantiales los que se fueron de la Ruta 23 rearman las pocas pertenencias tras cinco días de condiciones climáticas adversas.

El Palacio Municipal no presenta efectivos policiales (visibles) en el ingreso más cercano a la calle (Asconapé). Rodeando el mástil de la Mariano Moreno la «intervención artística» demuestra el poder de lo simbólico, acompañado por una palabra que denuncia el proceso habitacional.

Lisandro explica la actividad que conecta dos puntos cardinales: «Llevamos adelante una actividad cultural tratando de hacer visible a todas las familias que están en Manantiales y la Bibiana II, que todavía quedan cerca de 20 familias. En Manantiales, en el mientras tanto, las casillas se inundaron, llegaron a tener 10 centímetros de agua en todo el barrio. Evidentemente estaban mucho mejor en La Bibiana II por lo que no se entiende el apuro que tuvieron para desalojar pacíficamente pero con toda la fuerza policial alrededor en una manera de extorsionar y no comprometerse en nada, no dieron cuenta cuales eran los terrenos, no ofrecieron ningún tipo de respuesta a las pruebas de habitabilidad, en relación a la posibilidad de inundación. Esos terrenos están a la vera de un arroyo, todos estos reclamos son los que los vecinos de La Bibiana II y de Manantiales están queriendo hacer llegar al Municipio que hasta ahora respondió con funcionarios haciendo zanjas

Los trasladaron de La Bibiana II como ofreciéndoles una solución a las familias y fue un descarte lo que hicieron en Manantiales, donde llevaron 60 familias donde hubo niños durmiendo bajo un nylon, una madera, donde en las casillas llovía mas adentro que afuera y donde también perdieron muchas de las cosas que ya tenían por la mudanza

Todo fue un gran manoseo, la necesidad política de esta gente y deshacerse de las familias y de esa toma cuanto antes, en el calor de lo que estaba pasando en Guernica de algún modo para darle fortaleza al Movimiento Evita al cual pertenece Mariel Fernández que se ha intentado posicionar como del lado de las familias sin poder hacerlo y negando el hecho de que están apoyando a un gobierno que se está encargando de desalojar y liberar tomas en toda la Provincia, lo vemos en La Matanza, en Guernica y acá en Moreno. Y en ese contexto político, rápidamente en dos días han llevado a estas familias ahí sin las condiciones necesarias, siendo que podrían haber permanecido ahí mientras se elevaba el terreno

O que tuvieran las cosas básicas, tienen un solo baño químico para 60 familias, los vestuarios para poder ducharse provienen de la buena voluntad de ATE y una canilla comunitaria que hicieron la perforación el mismo día que se mudaron, estas no son condiciones dadas

Y es tal cual vos decís, la cuestión que tiene que ver con lo sanitario, cae por su propio peso, desde ya no tienen las condiciones sanitarias para poder ir al baño, ducharse, ni hablar de lavarse las manos en momentos de cuidarse del Covid 19, pareciera que en Manantiales no tuviera ningún tipo de injerencia

La gestión local se quiere caracterizar por un Moreno Libre de tomas ¿creés que es la forma de solucionar, siendo que van a trasladar en algún momento esas 20 familias, todavía no se sabe si a Manantiales, Cuartel V, Trujui y ese espacio va a quedar nuevamente ocioso como hace 20 años que lo está?

Esto desnuda la imprevisión que tiene este gobierno y el anterior y todos en relación a la vivienda. Esto no es desde ahora, obviamente el macrismo profundizó lo que ya se venía haciendo. El gobierno de Néstor Kirchner y Cristina hicieron menos viviendas de las que hizo el menemismo, todos los planes habitacionales han sido un fiasco y este es el resultado que tenemos, una gran cantidad de tomas y déficit habitacional que es absolutamente real, responsabilidad de toda esta gente.