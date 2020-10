0 shares







UN DIRIGENTE DE BASE DEFINE EL ROL DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL EN MANOS DE PÉRSICO –

Volvieron a la 9 de Julio porque el «acuerdo no fue respetado». Pero ese regreso de las organizaciones sociales que no integran el universo de las estructuras oficiales, permite conocer el comportamiento de funcionarios que viven y potencian el hábitat en los dos lados del mostrador. El N° 2 de la Secretaría de Economía Popular, Sebastián Díaz (Movimiento Evita), les habría planteado a los dirigentes que reclaman una mejor distribución y hasta democratización del Potenciar Trabajo que «no tendrían respuesta ya que no acompañan la economía popular».



Juan Ruedy, histórico dirigente de base, hombre de izquierda, figura de Confluencia Política y Social 29 de Mayo, fue vocero de la protesta en la 9 de Julio. En diálogo con Desalambrar brindó aportes elocuentes del modelo asistencial que no guarda las formas sino que las explicita: «En primer lugar lo que vemos es que hay una hegemonización de los recursos del Estado en manos de un grupo de organizaciones que comparten el proyecto de Alberto Fernández. Desde hace veinte años a esta parte, el Movimiento Nacional Piquetero, la Asamblea de Trabajadores, Bloque Piquetero Nacional, espacios donde estuvimos presentes, siempre planteamos la universalización de los planes sociales pero hoy vemos que el acceso a los recursos están más focalizados en las organizaciones que acompañan al gobierno de turno, pero más aún cuando ahora hay dirigentes sociales que son funcionarios de gobierno y entonces la situación se agravó».

Funcionarios nacionales pero con rango de dirigentes sociales, desde Emilio Pérsico y hacia abajo de la estructura de la Secretaría de Economía Social. ¿Como se comportan con ustedes, con quienes compartieron la calle y luchas en tiempo de macrismo?

Lo que nos empujó a la calle (ayer) es que la Secretaría que conduce Pérsico en menos de 15 días rompió el acuerdo. Para la reunión que mantuvimos corren a los funcionarios del Movimiento Evita como interlocutores y asignaron al Rafael Klejzer, que es funcionario y dirigente del Movimiento Popular La Dignidad…

EMILIO PÉRSICO

Perdón, ¿qué acuerdo se rompió?

Nosotros denunciamos que el Potenciar Trabajo está direccionado solo a las organizaciones (oficialistas). Construimos un acuerdo desde el diálogo, porque siempre estamos dispuestos al mismo, para poder ingresar un número de compañeros /as para que cobren en el mes de noviembre, pero el Subsecretario de Economía Popular pateó la mesa, rompió todos los acuerdos y nos dijo ustedes no van a cobrar porque están en contra de la economía popular, para ustedes no hay ente ejecutor. Por supuesto es falaz, nosotros no estamos en contra de ningún recurso que llega a un compañero /a de barrio que le permita mejorar mínimamente su calidad de vida. Pero entendemos que ellos tomaron la decisión política de romper el acuerdo. Lo leímos como parte de la interna que puede tener el propio oficialismo ya que el Potenciar Trabajo es una caja para la política, una disputa entre intendentes y organizaciones sociales oficialistas, esa es la realidad.

Digamos entonces que sería una mejora de lo clientelar, continúa aportando a la sumisión y sostiene el aporte social que no puedo llamarlo beneficio. En síntesis se parece mucho a una caja apetecible, ¿por qué ese paquete no entra en debate y discusión?

Porque no tienen la voluntad política de democratizar el acceso a las políticas sociales…

Si no hay voluntad de hacerlo es una caja

Totalmente, y fijate que es el uso de un recurso en plena crisis económica y social planteado en clave electoral 2021. Lo explico, los Intendentes no tienen obras públicas de Nación, entonces, ¿con qué van a salir a hacer política el año que viene?

¿Con Potenciar Trabajo?

Bueno, el anuncio más importante del Presidente de la Nación frente a la situación estructural que sufren cientos de miles de personas que están desocupadas pasa por el Potenciar Trabajo que es una forma muy pero muy precaria de tener algo mínimo, hablo de 8500 pesos. Si las organizaciones no se calzan el chaleco de fuerza de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) parece que no tienen legitimidad. Ese es un problema gravísimo porque el Estado está por arriba de la cuestión ideológica porque se entiende que debe atender los reclamos del conjunto de la población, incluso más allá de las organizaciones sociales. Vos sabés que el IFE (ingreso familiar de emergencia) fue pensado también de manera focalizada porque muchas organizaciones oficiales salieron ha anotar gente, pero fue la propia interna que definió no darle esa caja a los muchachos y convirtió a la IFE en la política social más importante de los últimos veinte años, junto con la AUH.

Si con la CEOCRACIA macrista algunas organizaciones, como el Evita, construyeron poder y lo obtuvieron en la calle. Hoy el Movimiento Evita es gobierno, ¿cómo definís el modelo?

Esto es la gestión de la miseria. Presentar el Potenciar Trabajo frente al desempleo estructural, hablo de una pobreza mayor al 40 por ciento, y la salida es de 8500 pesos, me parece que es la administración de la miseria…

Y en esa administración, ¿qué papel cumple la UTEP?

Está pensada como una organización de tipo gremial que debería aglutinar al conjunto de las organizaciones sociales. Nosotros tuvimos conversaciones con sectores de la UTEP, hicimos algunas cosas en la calle, pero nosotros no estamos dispuestos a dejar o entregar nuestra independencia política que tenemos las organizaciones de base. Lo que ocurre con el Potenciar Trabajo es un muestra de como se desdibuja el rol del Estado porque no se puede estar de los dos lados del mostrador. Por eso y muchas cosas más el conflicto social va a seguir.

Los 8500 pesos del Potenciar Trabajo se suman al ingreso que perciben por el plan, por ejemplo Hacemos Futuro, por lo menos así lo explicó el Ministro Arroyo en varias oportunidades, incluso lo dijo en el mes de marzo cuando visitó Moreno

No, ese fue el anuncio oficial pero en la práctica siguen cobrando 8500 pesos, pero el acuerdo que hay para con las organizaciones propias, que son gobierno, es que solo un 10 por ciento de los beneficiarios de su padrón cobren los 17.500 pesos, entonces para ellos mismos hay compañeros de primera y de segunda. Todo esto es terrible porque la necesidad es igual para todos.