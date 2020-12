0 shares







CAUSA TÍTULOS TRUCHOS A JUICIO ORAL –

Sobre dos columnas la consejera escolar Cecilia Parentti ubica las cargas dirigidas:

1- Justicia tarifada

2- Persecución política para disciplinar a dirigentes /as

Elige el lugar de la foto que acompaña la entrevista: fiscalías de Moreno.

La decisión de la Jueza de Garantías Adriana Julián que resuelve elevar a juicio la causa conocida como de «títulos truchos», asociación ilícita, defraudación y estafa al Estado provincial, no sorprende a Parentti, una de las imputadas: «A mí no me sorprende para nada»

¿Por qué?

Porque para mi era casi como un voto cantado, si nosotros con mi abogado quisimos ampliar la defensa, está bien yo quizás no entiendo mucho los términos de la justicia, lo que sí se es que nosotros seguimos recabando pruebas y en un caso puntual algo que fue para nosotros clave, en el momento que a mí me detienen llego a mi casa y recibo una amenaza de muerte de parte de un auxiliar del cual yo le había hecho la sanción correspondiente y tenía que estar excluido del listado. Cumpliendo mi trabajo de control, lo tenía que excluir del listado por 5 años y a pesar de presiones incluso internas del Concejo Escolar lo hice, esa persona me amenazó de muerte, fui a hacer la denuncia, cayó en otra fiscalía, pedimos la vinculación porque esa persona también estaba incluida en la causa como uno de los implicados en la presentación de certificados apócrifos y resulta que nunca hicieron la vinculación, quisieron cerrar la causa, tuvimos que apelar para que la vuelvan abrir

Esa persona que la amenazó de muerte ¿es un hombre o una mujer?

Un hombre, un auxiliar que se llama Carlos Pérez que no solo lo termina defendiendo la Intervención porque en la instancia de mediación que se hace ante las amenazas de muerte fue acompañado por Bonavera que es el mismo abogado que lleva adelante las denuncias, es una cosa bastante llamativa. Una persona que cumple un ilícito, que es sancionado administrativamente, que esta en la causa de presentación de certificados apócrifos, me amenaza porque yo cumplo con mi trabajo pero a la vez es defendido por el mismo abogado Bonavera, lo defiende, no solo que lo defiende sino que la Intervención lo vuelve a incorporar en el listado y actualmente figura en el listado que está vigente.

AUDIO 1 PARENTTI

Emilse Carnero dijo a este medio que en diciembre de 2015 dejó un listado pero hoy no aparece, es decir que el listado de aspirantes a auxiliares 2016 lo armó usted, esa parte es sustancia de la causa penal

El listado que se usó durante el año 2016 es el que nosotros teníamos cuando llegamos a la gestión, es el mismo que recibimos, es el mismo que terminó usando Alagastino en el mayor periodo 2016 que yo estuve por cambio de las mayorías en el Consejo Escolar. El área de auxiliar no es un área que se da por cargo sino que es un área que se decide por sesión y así en sesión se decidió que lo continúe Juan Alagastino así que todo lo que digamos en observaciones que ellos manifiestan del listado lo tenían que haber hecho ellos y no lo hicieron

Alagastino cuando asume el rol que tenía usted dice que hay 150 analiticos truchos

No, no ahí es la gran confusión que se hace porque de lo que él está hablando cuando a él le toca hacer su propio listado, donde él tiene desde principio a fin la responsabilidad de hacer un listado y esas confusiones es la que se las expliqué al fiscal pero por más que le diga él tiene la decisión de ir para una línea y no importa las pruebas que presenten, cierra la causa cuando él evalúa que ya no había más para sumar a la causa cuando nosotros teníamos más testimonios para ampliar nuestra defensa, incluso teníamos la situación de Pérez que era prueba cabal de lo que yo estaba manifestando de como sucedieron las cosas, no hubo decisión del fiscal de darme el derecho a defensa. Eso es algo que nosotros volvimos a reclamar en la oposición pero evidentemente la Jueza (Julián) va en el mismo sentido porque al no querer dar lugar a la defensa y seguir con la persecución política, porque esto es persecución política, lo dije desde un primer momento sin haber leído la causa porque yo estoy muy segura de lo que hice en mi gestión, entonces no me cabe otra cosa que persecución política que está llevando adelante la justicia para disciplinar aquellos dirigentes que si decidimos enfrentar los poderes reales de cada ámbito.

¿Usted cree que no hay nada de lo que dice la causa en términos de estafa y defraudación o que usted no esta ahí en esa banda como se lo pregunte a Emilse Carnero? Usted dice que es inocente pero hay un registro de personas que cobraron cuando no tendrían percibido un peso afectando aquellos que tenían un puntaje legal, ¿sobre eso que me dice?

Pero, vuelvo a repetirte, parte de esas situaciones nosotros somos los primeros que tratamos de combatir con las herramientas administrativas y legales

AUDIO 2 PARENTTI

Dijo recién, Alagastino tenía la obligación de principio a fin cuando asume el rol de revisar el listado ¿usted lo hizo? ¿Cuándo llega en 2016 revisa el listado de Emilse Carnero?

Nosotros recibimos el listado que ya estaba firmado casi en su totalidad por los gremios, por los consejeros, así que eso ya había pasado por los controles, a lo que yo voy es que lo que plantea Alagastino, la palabra de él tiene más valor que las pruebas, de que no había control, él tuvo a cargo la totalidad del 2016 con el uso de ese listado

¿2016 o 2017?

En 2016 él uso es listado, lo usó en los actos públicos de suplentes y de mensualizados que es muy poco el periodo en el que yo me hice cargo, ellos toman esa área y ahí se desarrollaron y usaron ese mismo listado, pero él no está implicado en la causa. Vuelvo a lo mismo, si fuera que en nuestra responsabilidad también avocaba eso ¿por qué no está incluido en la causa y somos solo dos mujeres la que estamos involucrada en la causa? Ahí yo vuelvo de nuevo a lo mismo, entonces acá hay una intencionalidad política por parte de la justicia de perseguir a determinadas personas

Está Carnero, usted, tendría que estar Alagastino, los tres que tenían esa área de control ¿eso me está diciendo?

Exactamente, en ese sentido de falta de control de las supuestas irregularidades del listado del 2016 porque acá estamos hablando de diferentes listados. Ahora, cuando yo voy y presento parte de un listado, del cual yo me hice cargo en el 90% porque se frenó en la Intervención que fue en el año 2017 que comienza la gestión de un listado, de listados que venían de años de 5.000 personas, el solo hecho de aclarar cuales iban a ser los criterios de la recepción de la documentación y el control que se iba hacer y las pautas con las que se iba a llevar adelante, de repente de un listado de 5.000 personas pasó a ser un listado de 3.000 personas

¿Qué me está diciendo?

Y eso tiene que ver con el control, eso tiene que ver con que yo cumpli mi trabajo y lo tomé con toda la responsabilidad y si no lo pude concluir es porque el 27 de octubre de 2017 llega la Intervención y vuelve a colocar en lugar del Consejo Escolar a un sistema de corrupción que venía de hace muchísimos años..

Me parece muy valiente que diga que esto es un sistema de corrupción que lleva mucho tiempo, me parece muy valiente porque es lo que generalmente se ha dicho

Y que sigue hasta hoy en día

Por eso, como sigue hasta hoy en día es un sistema de corrupción

Hay estructuras a nivel provincial porque esto se focaliza acá como si el tema de la presentación de títulos apócrifos, certificados apócrifos es algo que pasó en Moreno solamente, no es así pero si lo quieren contar así que lo hagan y estará en la gente en creer esas cosas, pero esta situación sin la complicidad de la gente que está en La Plata no hubiera pasado.

AUDIO 3 PARENTTI

Para modificar el listado aparece la dimensión de las claves que se tenían para cargar los datos

En realidad el tema de las claves es un tema que me preocupa mucho y que tiene que ver con esto de la complicidad de Provincia, porque nunca queda claro eso, es algo que siempre tiene que estar sujeto a vigilancia las claves, uno lo puede solicitar desde el área de auxiliares pero el que tiene la responsabilidad de pedir el acceso a esa clave es siempre Presidencia que tiene que mandar el listado de quien son los autorizados, mandar las documentaciones y dar de baja en caso que existan otros. Yo lo que tengo entendido ahí es que hay varias cuestiones, se han hecho denuncias de que se han cargado cierta información y que después se ha modificado. Caso mío la única vez que tuve la posibilidad de gestionar eso fue en el poco periodo que me quedó en 2017, imagínese que en septiembre se hizo la recepción de documentación y en octubre se empezaba a hacer la carga y ni siquiera complete ese mes de octubre en la gestión y control de ese momento de carga, no pude ver los resultados de esas irregularidades que eran lo que manifestaban y manifestaron siempre lo que estuvieron a cargo de esto, es decir, yo tengo un equipo de trabajo, está cargando esta información al otro día entro y veo que me modificaron, eso es algo que sucedió constantemente, por ejemplo con el listado que se hizo en el 2016 y que se usó en el 2017, eso fue denunciado, no me queda certificado de la parte que me tocó a mi porque no pude ver el resultado, eso sí y tomé los recaudos de mantenerme en contacto de como iba desarrollándose porque obviamente el 90% estuvo a mi cargo asi que tengo los informes de gestión de ese listado, tengo las notas elevadas a Nassif para que me informe como fue el resultado de ese listado en su finalidad cuando estuvo impreso, cosa que jamas me respondió

AUDIO 4 PARENTTI

¿Cómo era la relación con Myriam Juárez? ¿Era amable, se establecían los parámetros ya que es una figura gremial y usted una funcionaria pública? Explíqueme eso?

Tal cual, mi rol mal que me pese porque puedo tener afinidad en las reivindicaciones de un gremio o de otro porque soy militante política y obviamente mi respeto se basaba solamente en que era una Secretaria General de un gremio que representaba trabajadores, pero también marcar esta diferencia, uno como funcionario debe respetar a los secretarios generales porque son representantes de los trabajadores, la voz de esos trabajadores, pero después hay otros trabajadores que no se sienten representados por los gremios y yo también tengo que defender y tratar de pensar en los intereses de todos porque los gremios no tienen agremiados a todos los trabajadores, entonces para mí tampoco es palabra santa un gremio representa a su sector, a sus afiliados y eso tiene un respeto y un respeto institucional. Acá está la reglamentación que dice que me tenía que reunir con los gremios, si lo que yo hice y traté de mantenerme muy firme en eso es que las reuniones con los gremios siempre fuera con la presencia de los tres gremios, siempre informados los tres gremios, entonces esa es una manera de no estar haciendo ningún tipo de reuniones paralelas, la mesa se llama Distrital y la herramienta que se utiliza y que está en la reglamentación para definir. Vuelvo a repetir en el caso del listado, que está pautado, que tienen que tener participación los gremios, ahí se los convocaban, se definían los criterios, se firmaban las actas y se trabajaba, pero más de eso no hay y no corresponde

AUDIO 5 PARENTTI

En todo lo que expone, en este tiempo del proceso judicial, ¿hubo un guiño para que usted pague y así salir de la causa?

Creo que los fiscales y jueces tienen código de barras, hay como una cadena de favores en la justicia. No es algo que se me ocurre es algo que sucede, si te ponés a investigar las decisiones que tomaron, más en los últimos años con el macrismo se intensificó la persecución política y judicial a los dirigentes que no entran en el estándar de los poderes reales que no aparecen en ningún lado, que nadie los nombra y son los que llevan los hilos de todas estas situaciones. Somos cientos /as de funcionarios /as de tercera y cuarta línea, que hemos tenido la decisión política de llevar adelante el proyecto nacional y popular, colectivo, vinculado hacia los trabajadores, enfrentando a los intereses del poder real que cada vez son más voraces porque si uno mira las estadísticas la diferencia entre ricos y pobres cada vez se ensancha más, cada vez hay más miseria y pobreza. La otra prueba es cada vas a una cárcel o a un penal y está lleno de pobres…

Lilian Juárez está presa

Sí.

¿Es un acto de injusticia? Si esto es una causa armada donde están involucradas tantas personas, ¿no tendría que estar en libertad Lilian Juárez?

A lo que me refiero es que cuando vos tenés las herramientas que te da el derecho para defenderte pero los fiscales y jueces hacen caso omiso, ahí se está violando el derecho a la defensa. Yo no voy a hablar de causas particulares como la que vos me proponés, no conozco…

Pero es la causa donde está usted

No tiene nada que ver, yo no me voy a hacer cargo o responder por la situación judicial de ninguna de las personas que están en mi causa o en la misma causa, no es lo mismo uno con lo otro. A lo que me refiero, si ella tuvo la oportunidad de presentar su defensa como corresponde, que no sé cuál es, así es como debe funcionar el sistema, pero en mi caso no me permite desplegar mi defensa con las pruebas que presenté y las ampliaciones…

Por eso le pregunté y vuelvo al mismo punto, si en el proceso no la dejan defenderse, ¿hubo un guiño para que aparezca la tarifa, paga y sale de la causa?

Emisarios judiciales que tienen vínculo con la justicia para resolver nuestra situación hubo un montón pero eso tiene un precio que no siempre está vinculado con el dinero, que obviamente yo no tengo, pero aún teniéndolo no estoy dispuesta ha hacerlo porque quiero un país donde haya estado de derecho.