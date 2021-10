“Esto es un reconocimiento al trabajo y a la lucha de tantos años”

La intendenta celebró las mejoras laborales históricas para trabajadoras y trabajadores de la Secretaría de Salud municipal

Con un encuentro en el Polo Sanitario, la intendenta Mariel Fernández celebró las mejoras laborales para trabajadoras y trabajadores municipales de Salud; junto a ellas, ellos y autoridades de la Secretaría de Salud.

Se trata de mejoras históricas en las condiciones laborales de trabajadoras y trabajadores de la cartera de salud local. Con las nuevas medidas, se incorporan a planta permanente las últimas dos cohortes del programa médicos comunitarios que afecta a 49 trabajadoras y trabajadores, y a 58 promotores y promotoras de salud. Además, se mejora el salario de 56 profesionales temporarios y 199 profesionales permanentes con mayores cargas horarias, así como de 63 enfermeras y enfermeros profesionales y superiores.

Ante las y los trabajadores beneficiados con las mejoras, Mariel Fernández expresó que: “Es un día de mucha alegría para ustedes y para mí también, siempre digo que no me siento una política, yo soy una trabajadora con una gran responsabilidad política y también represento los intereses de los trabajadores y trabajadoras de nuestro Municipio. No podemos hacer el ahorro en los trabajadores y trabajadoras que ponen el cuerpo y trabajan hace tanto tiempo en las condiciones que se tenía, todavía con dificultades porque hay un montón de problemas para resolver, pero todas las medidas que se fueron tomando en este Municipio se tienen que ver con salud”.

En este sentido, la jefa comunal mencionó importantes medidas que tomó tales como haber sacado empresas que eran contratadas para realizar servicios de recolección y de recaudación, decisiones que impactaron positivamente en la acreditación de salarios de las y los trabajadores municipales y en el cobro de las tasas de servicios generales. “Todas esas condiciones de mejora de la recaudación y del cuidado de las tasas municipales hace que podamos prestar mejores servicios y que podamos mejorarle las condiciones a los trabajadores y trabajadoras que hace años que están resistiendo. Esto es un reconocimiento al trabajo, pero también a la lucha que vienen llevando ustedes hace muchos años, por eso les quiero agradecer a todos ustedes, a los trabajadores y trabajadoras que a pesar de las condiciones decidieron quedarse igualmente en Moreno”, afirmó.

“Felicitarlos por sostener todo el trabajo durante la pandemia, pero también durante años, porque todos sabemos que Moreno no es fácil. Durante años estuvieron resistiendo en una sala cuando no había insumos, atendiendo con lo que se tenía, por eso esto es un reconocimiento como Estado hacia ustedes. Gracias por haber resistido todo este tiempo, sabemos que falta un montón todavía, pero celebremos los pasos. Hoy es un gran paso”, concluyó Fernández.