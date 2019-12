0 shares







ANTE EL CONFLICTO LABORAL –

Patricia Rosemberg, Jefa del Bloque del Frente de Todos, mantuvo el día sábado el mismo criterio político que expuso en el último tiempo en relación al personal municipal y las decisiones que adoptó Festa en el último tramo de su gobierno. Pero el sábado y en el marco de la sesión extraordinaria donde todo el bloque oficialista (incluidas las concejales del ex intendente), aprobó el Presupuesto 2020 y la gran Emergencia, quedó plasmada la posición política de otras ediles. Las notificaciones laborales enviadas por el Poder Ejecutivo y que alcanzan a 600 personas, integran la agenda central de los últimos días del año y el comienzo de 2020.

Gisele Agostinelli de Juntos por el Cambio recordó lo sucedido en la gestión Festa ante una situación idéntica a la que viven hoy los trabajadores /as: «Nosotros desde nuestras bancas hemos sufrido alguna vez desde la gestión Festa que echaron a compañeros porque nosotros hablamos e hicimos cuestionamientos. Echaron a una mujer embarazada, familia con hijos discapacitados y hasta gente con cáncer. Ese fue Festa y en su momento lo dijimos, peleamos por eso y hoy haremos lo mismo por los compañeros que están en esta lucha. No importa la ideología sino que se respete al trabajador, como lo dijo el concejal Cosme, primero son trabajadores. Él hizo una moción y hay que ponerla (que conste en la Emergencia que las Paritarias son Libres), más allá de lo que corresponde hacer a cada sindicato porque hay que dar un gesto de la política y desde este Concejo Deliberante».

María Dolores Fábregas de la UCR en Juntos por el Cambio, desarrolló un argumento histórico y una pregunta para el presente: «Muchos morenenses se van a ver en la situación de quedarse sin trabajo. No voy a hablar de los anteriores gobiernos municipales porque es la misma fuerza que gobierna este Municipio desde el año 1995 y Moreno sigue recorriendo un camino de decadencia. No podemos echarle la culpa a unos y a otros. La novel intendente nos reclama un voto de confianza teniendo en cuenta la corrupción anterior, pero vemos que no informó de irregularidades a este Concejo Deliberante, no hizo ninguna denuncia, pero por otro lado nos encontramos con esta sorpresa. Si nos pide un voto de confianza, me pregunto si éste es un buen comienzo«.

Por último, Carola Hernández, ex Administradora General del IMDEL en el gobierno que concluyó su mandato el pasado 10 de diciembre, pidió la palabra para referirse a las cédulas y el trabajo: «Me parece que no es menor decir que nosotros vamos a acompañar estos proyectos (Presupuesto y Emergencia) porque somos parte del Frente de Todos y que las políticas de Macri se vieron reflejadas en nuestro municipio. Hay que dar las herramientas para que este gobierno pueda tener una buena gestión, pero quería aclarar que como compañera peronista no voy a acompañar ninguna medida de persecución hacia los compañeros. No me podía quedar con esta sensación que nos transmiten los compañeros /as y nos solidarizamos con todos aquellos a los que les llegó la notificación en fechas tan sensibles, generando con ello un estado de desesperación y angustia. Pido al Ejecutivo que tenga el bien de obrar y que revise caso por caso, porque esto lo podíamos esperar de otro gobierno no de uno peronista«.