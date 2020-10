0 shares







MARCHA Y PROTESTA EN LA COMISARÍA DE CUARTEL V –

Jéssica Fernández Arguello, había denunciado al agresor en la Comisaría de la Mujer y Familia de Moreno el 29 de septiembre, por lo cual la Justicia local había solicitado una orden de exclusión del hogar y restricción perimetral, que Del Valle Ríos no cumplía. El sábado pasado el femicida disparó cinco veces contra el cuerpo de Jéssica. Al día siguiente se ordena el pedido de captura de Justino Del Valle Ríos por «tentativa de femicidio agravado por el vínculo» (causa en manos del Dr. Ventricelli).

Hoy a las 16 horas habrá una nueva marcha a la Comisaría de Cuartel V. Tania, hermana de la víctima, expresa con enorme fuerza lo que no será nunca negociado: «Vamos a estar frente a la Comisaría exigiendo justicia, algo que estábamos pidiendo pero no nos hicieron caso. Queremos que atrapen al asesino pero no tenemos novedad, la policía no se mueve, hacen oídos sordos, nos están abandonando, pero esto no va a quedar impune, yo no lo voy a permitir. Si tengo que encadenarme en la puerta de la Comisaría lo haré hasta que atrapen al asesino, lo quiero vivo o muerto».

Cuando hablamos el lunes en la puerta del Hospital, mostraron y quedó en evidencia que pidieron medidas de prevención que no se cumplieron. El femicida, se fue del país o se mueve por el barrio, que es lo manifestaron en la primer protesta frente a la dependencia policial

El tipo fue a la casa de mi hermana con un amigo para robarse todas las pertenencias de Jéssica, ¿dónde estaba la justicia ahí? Si la policía se movía lo agarraba ahí porque tres veces volvió a la casa de mi hermana. ¿Dónde estuvo la policía cuando mi hermana hizo las tres denuncias? No le dieron la perimetral, no le dieron el botón antipánico, ni siquiera la orden de desalojo. Este tipo tiene que aparecer, tiene que estar en Moreno o en cualquier parte del mundo, al tipo lo tienen que traer porque no vamos a parar hasta verlo preso.

¿Cómo está tu hermana?

Sigue estable con respirador artificial, pero gracias a Dios está evolucionando favorablemente. Acá estamos, esperando cada hora, minutos y segundos, todo está en manos de Dios.

Tuvieron un encuentro con la Intendenta

Hablé con ella. Me dijo que están trabajando, haciendo todo lo posible y le respondí no me digan que están haciendo todo lo posible porque el tipo no está preso, no están trabajando bien.