LA TIERRA Y LOS VEINTE AÑOS DEL INSTITUTO –

El alambre delimita la propiedad privada y el predio público. Ese barrio que no llegó a cumplir un año de existencia fue trasladado al Sur, que también existe. No fue magia, la galera no existe y el conejo de peluche cobró vida y salió el encierro. Las familias que resistieron hasta ver una salida voluntaria solo fueron acompañadas por grupos autónomos y, casi en el cierre, participación de organizaciones de izquierda.

Ya en Manantiales, la tierra prometida, llegan las «orgas oficialistas» asumiendo el trabajo, la tarea, el aporte de acompañar el re alojo. Pero la clave para que el proceso de urbanización tenga continuidad está vinculado al desempeño articulado de las áreas municipales.

«Entiendo que esto fue un proceso judicial. Las urbanizaciones arrancan con una planificación que es lo que estamos haciendo desde el IDUAR«, sostiene Carolina Amaya, arquitecta y Administradora General del instituto, y continúa: «Esto fue una cuestión de urgencia, decisión política y de priorización y yo doy gracias a, como bien decís nada es inmediato, a los 20 años de trabajo en el IDUAR para poder construir una disponibilidad de tierras y lotes para poder garantizar el re alojo de las familias

Me puede explicar eso, sin en esos 20 años no había tierra ¿cuál fue el trabajo para consolidar espacio que permita ante una emergencia a partir de una causa judicial, tener Manantiales como opción?

Los procesos de incorporación de tierra, que es una de las patas el ingreso de tierras estructurantes dentro del IDUAR es algo que nació antes de la creación del instituto. Tiene que ver con esto, con hacerse en las diversas estrategias legales que hay para incorporar suelo del dominio privado municipal, ir aplicando eso y digo aplicar una donación por compensación de deuda en el marco de la Ley 11.622, avanzar con una prescripción administrativa, lo mismo con el tema de la vacancia. Todo eso son procesos legales que como bien sabemos son lentos pero que al final del camino y en el intermedio también van dejando estas posibilidades. Cualquier política publica necesita un pedazo de tierra para desarrollarse, una escuela, una sala de atención primaria, el mismo aeropuerto, hay cuestiones que todo tiene raíz en el territorio y para eso el Estado tiene que poder tener tierra en disposición, tierra programática en esto de poder invertir que sea de dominio público. todo eso es un entretejido y una ingeniería de muchos, de mucho conocimiento técnico y de procesos que son articulados no es solamente desde el Instituto, de la municipalidad, sino que hay articulación con la Provincia, con la Escribanía General de gobierno, no quiero aburrir con este tema, pero esos procesos…

Se tiene que sostener un marco legal que es más o menos lo que estamos charlando, para que después la urbanización tenga esos aspectos, caso contrario nacen las tomas

Claro, pero también hay una estrategia para que eso tenga su marco legal y se urbanice y además se integre dominalmente, la ordenanza de la Cartografía Social, la estrategia de regularización dominial de 93 barrios populares ya está construida, luego hay que zambullirse, compramos tierra ocupada a través de los distintos mecanismos por los que podríamos casi te diría aplicar la plusvalía en el marco de la 14.449, se puede comprar, se puede prescribir administrativamente

¿Qué debe hacerse para que el re alojo no haya sido un descarte?

Desde el primer momento que se pensó en el re alojo, esto también es un trabajo de muchos y de una estratégica articulación entre las áreas del Municipio, nosotros nunca podríamos haber realojado 130 familias sin la articulación y entrelazamiento de las distintas incumbencias de cada uno en el marco de este objetivo en particular. En el mismo sentido yo creo que hay un desafío enorme para adelante que tiene que ver con esa articulación, ponderarla y poder sostenerla en el marco de la integración socio urbana que necesitan estas familias con el resto, con los barrios preexistentes, con la comunidad existente, con los vecinos, con las organizaciones sociales que están ahí, con la Iglesia. Nosotros estamos construyendo, es difícil a veces porque uno está en el territorio pero a la vez después tiene que alejarse para inspeccionar, estamos construyendo, hay distintas instancias de planificación. Unas con estas que vos planeas, mi tranquilidad está en que cada parcela que nosotros entregamos a cada familia es segura para ellos, van a empezar a pagar dentro de un tiempo cuando nos acomodemos, habrá toda una jornada para contarles como van a empezar a pagar la tierra, eso nadie lo dice pero hay que decirlo, lo recalco. Luego me parece que nosotros necesitamos un plan integral que tiene que ver con amalgamar toda el área, todos los barrios existentes, Atalaya, los dos barrios que están dentro del registro de barrios populares, un proyecto que estamos trabajando que está la firma de Mariel de lotes con servicios y tierra municipal en Atalaya, hay que reactivar la sala que estaba a medio construirse, ya se presentó un centro comunitario para ocupar el espacio que esta ahí, se está articulando con ATE y con el resto de las organizaciones, con SATSAID, para ver como ellos también van a abrazar estas nuevas familias. Me parece que el proyecto es de urbanización, de verificar las cuestiones hidráulicas con el arroyo, los puentes que cruzan, hay que pensar en la mejora del pavimento de la calle San Nicolás, yo siempre digo que no hay un único proyecto, el proyecto hay que hacer como una base técnica, eso ponerlo en consideración de la comunidad. Estuvimos reunidos con los pibes de Techo que trabajan en la zona y sobre eso todo opinemos, esa es nuestra base de gestión para las inversiones diversas que podamos gestionar.

Planificar, no es que EDENOR se presenta y coloca los medidores y hay seguridad de prestación eléctrica, no funciona así o me equivoco

Básicamente no, el tema que en la urgencia del proceso judicial en esta decisión que yo celebro de plantear una salida alternativa y en la disponibilidad, casi como la llave del éxito de tener tierra para re alojar, luego quedan los procesos que siguen, no es esto que vos decís listo realojamos pase el proyecto que siguen, sino para mí, como le dijo Néstor a Alberto, esto recién empieza en Manantiales.