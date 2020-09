0 shares







CLARO ANÁLISIS DEL SUBSECRETARIO DE SALUD –

Una meseta alta y por inercia social la movilidad en busca de respuestas económicas y sociales actúa sin espera de habilitaciones oficiales. Con el parte diario que entrega el Municipio, nos ubicamos como disparador en los casos activos, número que se mueve entre los 2000 y 2400 casos diarios. Juan Varani, Subsecretario de Salud, es quien responde lo que indica o representa ese vector: «Como dije en la última nota que hicimos, estamos en una meseta alta, no notamos una tendencia a la baja por el momento, los casos siguen presentándose en un promedio de 200 por día como casos nuevos confirmados. Y si, lo que vos estás diciendo es correcto, estamos alrededor de ese número de casos activos. Los casos activos son los que justamente se encuentran dentro del período de transmisibilidad entre que comienzan con el síntoma aproximadamente a los 10-14 días, depende el estado clínico y representan el foco de trabajo de todo lo que tiene que ver con acciones en salud en relación al seguimiento y al acompañamiento a todas esas personas que se encuentran cursando activamente la enfermedad por coronavirus».

Ese es un punto necesario de explicarlo y lo está haciendo, el otro que me genera no sé si expectativas pero cierta seguridad, casi el 96% de las personas que están infectadas cursan la enfermedad en el domicilio y eso me parece que hay que comprender, sin restarle importancia ni peligrosidad al virus o las consecuencias que este tiene

Si, exactamente. Realmente hemos notado que muchas de las personas, yo diría que el 85% de las personas cursan la enfermedad lo pueden hacer en el domicilio, esto está relacionado con varias causas, por un lado el curso leve de la enfermedad, y por otro lado una cuestión personal de decisión de quedarse en su domicilio incluso teniendo la posibilidad de aislarse en un centro extra hospitalario, muchas de las personas buscan la manera de completar el aislamiento en su domicilio

Sería así, no quieren ir al SATSAID por miedo a que pase algo en su domicilio, que no le roben nada, ¿sería muy brutal presentarlo así o es así?

Es una de las opciones que nos han contado muchas de las personas ante el ofrecimiento de poder realizar el aislamiento fuera de su domicilio

AUDIO 1 VARANI

Recursos humanos, equipos médicos, ¿cuál es el cuadro de situación?

El Hospital en materia de recursos humanos está en un buen porcentaje de utilización, hemos tenido hace un tiempo ya, hace un mes aproximadamente hubo una baja fuerte de compañeros y compañeras que han cursado la enfermedad, hoy en día se están restableciendo a sus lugares de trabajo, las bajas de igual forma son de forma permanente y por suerte hasta el momento no hemos tenido que lamentar ninguna victima fatal dentro de los compañeros de salud, tanto de la Secretaría como de los 2 hospitales provinciales. La tasa de ocupación de terapia del hospital de Moreno está arriba del 80% no así la UPA que quizás dentro de los dos hospitales es donde faltaría reforzar con recursos humanos que no han terminado de completar con las proyecciones que se habían realizado en el momento de la planificación, pero también está con una tasa de ocupación cercana al 60% inferior a lo que sucede en el hospital Mariano y Luciano de la Vega

Cuando miro los partes del día lunes, que es el reporte semanal, en Terapia Intensiva pueden aparecer entre dos o tres pacientes, con esto digo que la ocupación de la UTI no es todo coronavirus

Es correcto eso, en un día habrá aproximadamente alrededor de 10 personas internadas por Covid en el hospital, muchas de las personas no sé encuentran con diagnóstico porque se quedan en lo que se desarrolló en el hospital como Sala Covid, que es un lugar donde muchas personas esperan el resultado del hisopado y quizás están en una internación abreviada de 24 o 36 horas hasta la evolución, pero sí realmente la tasa por ocupación de Covid es relativamente estable y no nos ha descompensado el sistema, lo que si sucede es que cuando se reactivan todas las actividades de la vida cotidiana empiezan a aparecer los otros problemas de salud que no están relacionados por Covid, sobre todo lo que preocupan las terapias son los accidentes de tránsito, que mucha de las situaciones están relacionadas con eso o con intervenciones quirúrgicas que se siguen realizando, con embarazos que se complican y la madre debe cursar algunos días en terapia, es lo más habitual que sucede.

¿Qué le pasa a usted con esto de convivir con el virus? ¿Lo estamos haciendo bien? Cuando miro los números digo que no está saliendo tan bien, tal vez no hemos entendido el nivel de conciencia

Realmente eso nos preocupa muchísimo justamente ese punto de como la sociedad tiene que reaprender a convivir con esta situación y buscar volver a una nueva normalidad, que realmente cuesta como siempre hablamos nosotros el tema más importante es respetar la distancia social y el uso del tapabocas, nosotros estamos trabajando en poder pensar una ordenanza que tenga que ver con esta cuestión, un punto ya de pedirle a todas las personas que en la vía pública, como en otros países ha sucedido, que usen el tapabocas de forma permanente que es la medida realmente personal de mayor impacto porque es la que reduce la expulsión de partículas virales por las vías respiratorias. Esto vino para quedarse seguramente de acá a un año más, vamos a estar lidiando hasta que podamos inmunizar a toda nuestra población y tenemos que entender que la distancia y el uso del tapabocas son los dos factores determinantes, tanto así como la higiene de manos, con base a esto hay muchos rubros comerciales que están intentando abrir queriendo volver a sus actividades y eso implica otro aprendizaje y la toma de muchas medidas protocolares que tiene que ver con esta nueva normalidad que tenemos que acostumbrarnos.

AUDIO 2

Esperar la vacuna entonces y caminar junto al virus

Tenemos que tener conciencia y acostumbrarnos a convivir con este virus tomando las medidas necesarias y esperando que esto se pueda resolver a través de la vacuna o lo que se llama efecto rebaño que es cuando más del 50% de la población a cursado con la enfermedad, pero apostaría a la vacuna en principio, pero supóngase que llega en abril, primero van a vacunarse los grupos de riesgo, las embarazadas, niños, adultos mayores, personal de salud, personal esencial y a posterior va a estar eso recién disponible para la población general por una cuestión de prioridad

¿Hay casos de pacientes que cursaron covid, salieron con un resultado negativo y después vuelven a presentar síntomas compatibles con la enfermedad?

Lo que se está viendo y estudiando en Europa y en el hemisferio norte donde el virus cursó unos meses antes, se están empezando a estudiar algunas de esas situaciones. Lo que dicen las investigaciones que la inmunidad mínimamente alcanzaría los 6 meses, por el momento no tenemos registradas estas situaciones. Si existen personas que han estado internadas por neumonías graves que el criterio de alta implica un hisopado para coronavirus, persistentemente continúan con secreción viral o con positivos incluso dos meses después, esto tiene que ver con cuestiones más especificas.