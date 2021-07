«Estoy dispuesto al diálogo pero también a la interna en Juntos por el Cambio»

Semanas de cierre y finales. La política partidaria alimenta sueños, llegadas o continuidades, siempre cada dos años. Pero la suma de los productos no garantizan los mismos valores porque el PROGRAMA de cierta orgánica está ausente. Leonardo Cóppola es uno de los hombres del PRO. Candidato a Intendente en 2015. Renovó su banca en 2017 y luego pidió licencia en el cargo (sin goce de sueldo) para «fortalecer a su equipo». Gisele Agostinelli asumió la suplencia que, por su trabajo, produjo inestabilidad en el plan de Cóppola.

Pero 2021 es otro puerto y Cóppola está convencido que su momento de crecimiento es éste: «

Para mí el assefismo es quién concentra un número de votos que es propio de lo que ellos han podido construir a lo largo de 20 años. ¿Cuándo vos decís que vas a encabezar la lista, qué diálogo tenés con Asseff para que se logre esto?

Yo tengo diálogo tanto con el Doctor Asseff como con todos los sectores políticos de Juntos para el Cambio, no es sólo con el Dr. Asseff.

No son muchos los de Juntos por el Cambio…

Sí, tenés los radicales, tenes el ARI, tenés el peronismo, tenés el pichetismo…

¿El peronismo?

Peronismo Republicano. Joaquín De la Torre es parte y actor central de Juntos Por el Cambio, no hay dudas que el peronismo y la parte esa del peronismo republicano es parte y más en Moreno que vos tenés un intendente al lado, que trabaja adentro del proyecto de Juntos Por el Cambio, me parece que no se puede desconocer esto. Lo que decía el Dr. Asseff y yo comparto, tampoco pueden venir actores a caminar Moreno, que no son de Moreno y desconocer que esta fuerza política a sostenido a lo largo del tiempo un proyecto político donde ha logrado siempre superarse o mantenerse con una cantidad y un caudal de votos a lo largo del tiempo.

Del asseffismo a lo largo de muchos años. Después aparecieron ustedes…

Yo te hablo desde Unión PRO para adelante que ha fortalecido también. Desde el 2007 en adelante. Porque también si vos analizás lo anterior al 2007, post Don Julio (Asseff) y lo posterior al 2007, la fuerza como integrante de muchos actores políticos ha hecho crecer un proyecto político también que en su momento estaba sustentado por Aníbal. Entonces me parece que ese crecimiento tampoco llegó a su techo porque no pudimos ganar la intendencia.

Vos perdiste la intendencia en 2015 y Asseff en 2019

Entonces lo que nosotros tenemos que entender, por eso yo, siempre repito lo mismo. Que yo estoy dispuesto al diálogo pero también estoy dispuesto a la interna en caso que ese diálogo no llegue a un fruto próspero, es que nosotros tenemos que dar el segundo salto de calidad. Nosotros hicimos un salto de calidad en algún momento que pasamos de sacar 10, 12 puntos a 20, 25 puntos. Hoy estamos en 25, 30 puntos.

¿Hoy en Moreno?

La última elección sacamos 28, 29 puntos. El crecimiento que ha tenido el espacio, como espacio general, como proyecto político hoy está en ese límite. No nos alcanza para ganar, lo que tenemos que dar es el segundo salto de calidad y de votos para poder llegar a discutir seriamente la intendencia. Si eso se transmite a través de una PASO que ordene este poroteo.

El proyecto en caso de ser conceptualizado correctamente, limitaría éstas diferencias que aparecen. Eso quiere decir que nunca estuvo el proyecto, con lo cual estaría bien que en algún momento una estructura partidaria diga ‘éste es el proyecto independientemente de las figuras’. Pero falta para eso. ¿De qué depende que haya internas o no? ¿Cuánto medís vos? ¿Cuánto mide Asseff? ¿Eso importa?

Yo creo que solo el medir, no alcanza. Es importante el nivel de conocimiento, el medir sí totalmente, pero no alcanza eso.

¿No alcanza para qué?

No alcanza para ganar una elección. Vos podés medir más que otro pero resulta que después no podés convocar a todos los demás, entonces eso no te alcanza para ganar una elección.

Si Naya mide, que es desconocido por muchos, y quiere una interna…

Primero está el respeto a un proyecto, para mí. Qué evalúo cuando discuto con los otros referentes morenenses. ¿Qué discuto? Primero la territorialidad, es sumamente importante y esto pasa en la Provincia también cuando Jorge Macri indica de un proyecto de los bonaerenses para los bonaerenses, lo mismo dice Joaquín, lo mismo dice Posse. Lo dicen muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires. Discutir la territorialidad y el respeto a la territorialidad que un proyecto viene teniendo, es un paso adelante. Después también quiénes somos cada uno de los actores de esa territorialidad, y qué tenemos para enfrentar una interna. Porque después hay que fiscalizar, hay que repartir boletas, hay un montón de situaciones que no alcanzan con tener y ser uno. Cuando vos traés una figura, porque sino vendrían todas las figuras del espectáculo y serían Intendentes. Una figura que mide y que sea conocida no alcanza para ser intendente, tiene que tener estructura política, territorial.

Paracaidistas, vas a coincidir con Asseff…

Yo no uso la palabra paracaidistas…

Si no tiene territorialidad es que no caminó. No lo conocen, no se llega. Naya dijo ‘es momento de renovar la oposición. Basta de revisionismo histórico, basta de hablar del pasado, miremos el presente y el futuro’.

Yo comparto totalmente porque hay que mirar para adelante.

¿Por qué vos te hablas con Naya?

Yo me hablo con todos los actores políticos de Moreno, con todos. Yo comparto que hay que mirar hacia adelante, pero no olvidarse de lo bueno que hemos construido. Trabajar sobre lo malo, mejorarlo, pero no olvidarse de todo lo que se ha construido.

Si el PRO pone a Santilli ¿es un paracaidista?

Si Santilli lo pone al Pro… pero ¿qué es paracaidista? Si viene una figura reconocida en el territorio, actora del territorio, que venga a construir con todas las fuerzas políticas del territorio, que se apoye en esas fuerzas políticas del territorio, no tiene nada de malo. El tema es cuando vos querés venir al territorio desconociendo todo lo que el territorio tiene.

Asseff dijo que hay 80% acordado para la unidad ¿Leonardo Cóppola, qué me dice?

No, yo no doy porcentajes pero ojalá se dé. Ojalá podamos poner una línea de acción que mire el 2023 y que vuelvo a repetir, me parece que hay que construir también cuando uno arma el Concejo Deliberante. Ahí sí juegan las personas porque esas personas son las que van a representar un electorado y ese electorado tiene que ser respetado en ese proyecto que se le prometió. Por eso cuando yo discutía algunas cosas de mis licenciaS, yo les decía ‘la gente no me votó solo a mí’. Y acá voy a aclarar lo de Gisele Agostinelli que me preguntabas antes, ha demostrado con su capacidad, porque ha tenido la posibilidad que no muchos lo tienen de convertirse en una voz legislativa, en una voz política. Porque la sociedad nos reclama muchas veces que los políticos más viejos no somos capaces de generar renovación. Pero cuando uno genera renovación, también es criticado. Yo estoy feliz con el crecimiento de Gisele Agostinelli porque me parece que la construcción en la política, el debate en la política, el pensar distinto en la política, genera crecimiento en un proyecto político.

¿Agostinelli va a estar en la lista?

Es una discusión distinta.

Agostinelli creció porque le diste la oportunidad…

Porque le dimos la oportunidad.

Bien, en plural. Creció, respondió al electorado, no estoy hablando de nombres estoy hablando de la producción política… si esa es la producción política, ¿Agostinelli va a estar en la lista?

No hay duda que esa producción política tiene que estar en la lista.

¿Agostinelli va a estar en tu lista?

No hay duda que Agostinelli o esa producción política tiene que estar en la lista.

