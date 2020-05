1 shares







EL SECRETARIO GENERAL EN FUNCIONES –

Asumió el cargo creado por la Intendenta de Moreno y en la primer consulta despliega certidumbre. Ernesto «El Coco» Lombardi aporta saberes en la función de rutina, articulación de áreas y fluidez en la ejecución, pero también teje acuerdos con actores de la política partidaria que deberán ser explicitados en tiempo y forma. El Secretario General de la Municipalidad de Moreno a sus 69 años de edad, vive un full time con encuentros presenciales y por supuesto a distancia con tecnología aplicada:

¿Este arribo al gabinete municipal estuvo cocinándose en el tiempo o es resultado de un plato cercano que lo sorprendió en su casa?

Mi relación con Mariel (Fernández) es de tantísimos años, desde que ella tenía 13 años. Siempre tuvimos un afecto mutuo, nos encontramos después con el Gringo Castro que es el marido, formamos un vínculo y siempre nos hemos hablado y consultado mutuamente. Durante la campaña después de las PASO y antes de la elección hemos hablado, hemos tenido diálogos de tantísimas cosas, antes de asumir la gestión me sentía muy halagado porque me consultaba y yo daba mis opiniones, por lo tanto no fue algo sorpresivo. Hemos tenido reuniones en los Comités de Crisis, siempre tuve una mirada atenta a cómo iba desarrollando la gestión y pude hacer mis aportes, sugerencias y analizar en conjunto muchas situaciones. En un determinado momento me comentó que iba viendo que esto fuera con un involucramiento mayor de parte mía, ahí se empezó a hacer más público, empecé a aparecer públicamente, antes era más de amigos/compañeros de entre casa. Empecé a hacer gestos públicos hasta que tomó la decisión de incorporarme institucionalmente, darme una tarea que espero poder cumplir a la altura de sus expectativas.

Hace mención de ese tiempo en que conoce a Mariel Fernández, desde que era adolescente. en la campaña del año pasado, con tantas listas del Frente de Todos, usted acompañó claramente la propuesta de Correa

Sí, eso es cierto, cuando ella se presentó anteriormente en otras elecciones y otras listas tampoco estuve con ella. El hecho de que analicemos juntos política o nos sintamos hermanados en determinadas causas comunes no quiere decir que en determinados momentos nos presentemos juntos electoralmente. En el momento en que ella tomó la opción junto con Alberto Fernández y Radazzo yo estaba plenamente identificado con Cristina Fernández de Kirchner, en ese momento pese al cariño que siempre fue el mismo no estuvimos juntos. Durante los distintos armados que se empezaban a dar electoralmente, Correa era más identificado como “Cristinista”, entonces mi aporte se asemejaba más en ese espacio. Hoy, aunque ella estuviera en otro lado, yo le estaba dando mis pareceres, analizando en conjunto, no estaría acompañando si no estuviera convencido del proyecto en su conjunto, Mariel es parte del mismo armado político, estratégico, ideológico que el mío porque ahí esta Cristina y Alberto, hoy nuestras coordenadas nos marcan el mismo punto.

¿Qué es lo que le pide la intendenta Mariel Fernández para realizar en torno a la gestión? ¿Qué puntos estratégicos del plan de gobierno? Acerca de las relaciones del Frente de Todos, en un Moreno que hoy tiene Frente de Todos, Moreno de Todos y Peronismo de Todos, es decir, hay muchas partes del Todo que no hacen a una Unidad

El rol es institucional, ella me coloca en un lugar de coordinación, porque al cabo de transitar un poco la gestión sintió la necesidad, así lo empezamos a hablar en su momento, de que la política que ella quería implementar sean verdaderas políticas públicas y transformarse en planes directores o políticas de Estado y para eso necesitaban una coordinación que cruzara transversalmente todas las Secretarías. Por ejemplo, en esta pandemia no es una cuestión exclusiva de salud, están haciendo un Hospital donde también interviene Obras Públicas, es necesario reasignaciones de partidas por lo que interviene Economía, es necesaria también la cuestión alimentaria, hay muchas Secretarías que tienen que estar interviniendo con la mayor eficiencia posible, con toda la eficacia. Es necesario una coordinación y esa es una de las apetencias de ella: que aporte mi experiencia de gestión para que eso salga lo mejor posible.

Le pregunté por el Frente de Todos y los tres espacios que existen, ¿no es importante buscar acuerdos o achicar diferencias visibles o tangibles?

La confianza, el cariño y el respeto que nos une da la posibilidad de que yo desde mi lugar pueda entablar conversaciones que ella tal vez por la gestión, imagínate que en este momento todo el tiempo que le lleva, no puede realizar o dedicarle el tiempo suficiente, me ha pedido que haga eso también. Estoy hablando y llevando acuerdos, que tienen que ver con lo político y con la gestión, con Damián Contreras, esta mañana terminé una reunión con Lolo Gómez e Inés Iglesias, ahora a la tarde vamos a reunirnos con Walter Correa y he iniciado conversaciones dentro del peronismo. Los que son parte de la gestión o del armado tienen diálogo directo, con Mariano West habla Mariel directamente aunque también he tenido conversaciones con él. Fuera del peronismo, porque Mariel como Intendenta tiene que hablar de política no solo con los partidario o los que son afines a lo electoral, también hablé con Pipi Nogueira, Mirko García, tengo que llamar a Leo Cóppola, en el Comité de Crisis nos hemos cruzado con Claudia Asseff y no hay problema, voy a hacerme el tiempo para hablar con ella. La gestión debe tener comunicación con todos los sectores de la política, sea peronista o de la oposición, para poder lograr juntos acuerdos comunes que le den un combo estratégico a Moreno.

Dentro de los nombres que hizo mención falta uno, el ex intendente Festa, espacio que además de tener cuatro concejales hay una Diputada Nacional, Romina Uhrig, que también representa al pueblo de Moreno. Con ese sector que ahora se llama Moreno de Todos, ¿está pensando un diálogo o no es importante/trascendente en este momento de inicio de su gestión como Secretario General?

Institucionalmente, siendo una diputada nacional sería muy importante tener alguna comunicación como para poder ponernos de acuerdo y encaminarnos todos en el mismo sentido. Sabemos que han hecho manifestaciones públicas, no favorables, esperemos que a partir del dialogo puedan revertir esa opinión o hacer los aportes para mejorar lo que ellos critican. Por ejemplo, yo me relaciono con los dirigentes a los que conozco, soy militante de toda la vida en Moreno, por eso con Lolo Gómez, Mariano West, Damián Contreras, Pipi Nogueira, son personas que militaron en Moreno toda la vida y por eso los conozco. Los que vos mencionás, la Diputada y el ex Intendente, no los conozco porque no he tenido esa posibilidad.

Por la relación que tiene, ¿qué hablo con Mariano West y qué le dijo el ex intendente?

Me felicitó, como todos, me deseo buenos augurios, que vaya todo bien y que él creía que era muy importante, nos tiramos flores mutuamente. Le dije cosas que realmente siento y me gustaría hacerlas públicas porque no quiero que quede que fueron solo con él, en el sentido de que es importante que se sepa que, gran parte de esta gestión considera que él es una parte importante del armado que llevó al triunfo a un colectivo que conduce Mariel desde la gestión, pero que sin lugar a dudas Mariano es una parte importantísima, eso tiene que quedar claro. Es el reconocimiento que venimos a continuar, de la misma forma que yo siento que Mariano continuó en materia de Educación, cuando yo gestioné Moreno nos dedicamos a hacer escuelas secundarias en los barrios que no había, completar algunas primarias, hacer una infraestructura que estaba dada pobremente pero solo en el éjido céntrico, pero Mariano habiéndose encontrado con eso las agrandó y además gestionó la Universidad de Moreno y por eso quedará en las páginas de la historia. Nosotros venimos a continuar el plan o estrategias que están diseñadas, por ejemplo los parques industriales. Hablamos de trabajar en conjunto, profundizar los proyectos que ya estaban y comenzar otros, ponernos al servicio.