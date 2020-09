0 shares







LOMAS VERDES Y EL FANTASMA DE LA ESTAFA –

El 31 de agosto, la Administradora General del Instituto de Desarrollo Urbano Ambiental y Regional (IDUAR), manifestó algo muy concreto que se traslada a los emprendimientos:

«Estamos en ese rastreo de chequear quiénes son los titulares de las tierras, porque la cuestión dominial es fundamental porque a la hora de subdividir ya que se supone que el emprendimiento vende la tierra y traslada el dominio y cualquier vecino que esté comprando querrá su escritura».

Si no hay regularización dominial, ¿a cuánto estamos de una estafa probable?

A nada. Hay un discurso que es hasta gracioso que dice, te vendemos la tierra y a los diez años prescribís por la ley Pierri con escritura gratuita. Eso raya con la estafa.

Daniel vive en el emprendimiento de Lomas Verdes (La Reja). La inmobiliaria Oviedo realizó el trabajo de edificar el sueño de la casa propia. Vendió, como lo realizan los desarrolladores, un plan, cuotas, con varias demoras o retraso en el pago el comprador pierde lugar e inversión, es decir, un negocio redondo sin la firma del titular de la tierra.

«Nosotros estamos asentados, alrededor de 10 familias. En realidad son 44 lotes, hay personas que no viven acá que son propietarios y la verdad que no le preocupaba mucho la situación porque creen en la palabra de la inmobiliaria y están esperando que aprueben los proyectos», explica Daniel quien vive en Lomas Verdes y recorre todo el procedimiento que no tiene SOLUCIONES A LA VISTA: «Nos afecta como se fue gestando el tema de la venta y el de los cobros. Hoy hablo desde mi situación porque hubo una pequeña diferencia con los vecinos en la cual no comparto porque lo hablé con Rodrigo Solórzano del canal de Moreno porque yo estoy reclamando el tema de la subdivisión y es lo que yo compré ni más ni menos, no tomé más terreno ni menos, entonces tuvimos una pequeña diferencia. Hoy hablo por lo que estoy pasando acá, en el transcurso de la venta estuvo todo bien hasta acá hasta que nos dimos cuenta que no podíamos pedir la luz, que el tema de la subdivisión iba a tardar un montón y en realidad no habían hecho nada. Esto salta ahora y recién empezaron a hacer los papeles.

¿Cuándo empezó todo esto?

Esto lo empecé a ver con mi esposa hace tres meses que empezamos los reclamos porque nos dimos cuenta que algo raro estaba pasando acá

Cuando compraste con tu compañera que te explicaron, ¿qué te llamo la atención o que te sedujo para ir por ese emprendimiento?

Lo que me sedujo que era en pesos, nosotros veníamos averiguando para mudarnos, para comprar, porque estábamos alquilando y era todo en dólares, yo tenía 10 años trabajando en una empresa de seguridad y decía ‘compra de lotes en pesos y en cuotas’ entonces vi que era todo en pesos y me pareció accesible, llego en un arreglo en mi trabajo, pedí la indemnización de común acuerdo, nada de despido, entonces entregue mi laburo y mi anticipo. Cuando compramos ni yo ni mi esposa teníamos conocimiento como era la compra y venta de un terreno, era la primera vez que comprábamos, entonces al ser en una inmobiliaria uno confía y además averiguamos y Oviedo tiene 10 años y un poco más de trayectoria acá en Moreno y estaba todo bien.

AUDIO 1 DANIEL

¿Estás pagando el terreno o terminaste de liquidar esa deuda?

No, cuando empezamos a darnos cuenta de las irregularidades, que sufríamos extorsión para pagar las cuotas porque venían amenazas de un empleado de José Luis Oviedo que se llama Pablo Marabboto, este tipo se acercaba ahora en la época de la pandemia y venía a la puerta de mi casa a pedirme plata y que sino ni bien se levante la pandemia iba a ver desalojo, pero así todo el tiempo con amenazas. Con mi esposa decíamos que esto no es normal, ella cobra el 6 de cada mes porque es docente, y te estaban llamando un día 29 o 30, una mujer que es empleada de ellos también que se llama Andrea que está en la sucursal de Ituzaingó apurándote y después queriendo cobrar 1.500 pesos de más por atrasarte dos días cosa que no está en el contrato, tengo video de esa situación donde mi esposa le quiere pagar pero como le pide más mi señora se niega y está filmado eso, un montón de circunstancias raras que no hacían a un cliente, nosotros nos comportábamos como clientes hasta que le pedí que me de una reunión con los titulares y se negaban y les aclare que hasta que yo no vea una solución acá no iba a pagar más. La respuesta siempre era esto ya se va a solucionar porque acá esta todo en trámite, hablando como que uno no entiende del tema y era la realidad no entendía del tema pero no quitaba que estaba averiguando

Bueno, empezaste a averiguar y claramente se lo consulte a Carolina Amaya en la nota de Quórum, si no está el titular, si no tiene la firma puesta en el emprendimiento es solo un desarrollador urbanístico, si no firma el dueño y se lo pregunté, es una estafa y dijo que sí

Exactamente, pero acá hay una encrucijada de dichos porque yo noto que en la nota Carolina Amaya dice una cosa, no solamente en Desalambrar sino también en el otro canal de Moreno y después en la realidad me encuentro con otra porque nosotros fuimos hace una semana al IDUAR donde hablamos con la abogada de Carolina y nos dice que ellos ya hicieron su parte. Cuando yo llevo a Gonzalito (Canal 9) ella se compromete, da su palabra que nos va a solucionar el problema entonces me encuentro ahora con que ellos están ahora pasando por todos los sectores del municipio y los que nos dijo la abogada es que esto se va a aprobar, si o si se va a aprobar. Supuestamente acá hay una parte destinada a plaza que es el emprendimiento que está generando Oviedo, esa plaza está usurpada hace años ante de la venta, el tipo hizo la venta y toda la mentira que creo con respecto a un espacio verde donde ya está viviendo gente, lo hizo sabiendo que ese predio estaba ocupado.