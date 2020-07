7 shares







Politóloga, cuadro y militante del Movimiento Evita. Llegó de Tres de Febrero a cumplir una función territorial con gran despliegue. Daiana Anadón es la Secretaria de Protección Civil, y bajo su órbita está la Dirección de Defensa Civil y la Subsecretaría de Tránsito y Transporte:

¿Me comenta el plan desarrollado en esta fase de la pandemia, más restrictiva y más obligatoria?

Desde la Dirección de Defensa Civil lo que trabajamos es el cuidado y las medidas de prevención del contagio en lo que es el aglomeramiento de la gente en el espacio público, que se dan por situaciones que son inevitables como por ejemplo lo que es el cobro de asignaciones, beneficios, trámites bancarios. En lo que es Tránsito y Transporte estamos trabajando en el control para que realmente la circulación de Moreno esté vinculada a trámites esenciales, a situaciones laborales y autorizadas por esta fase de la cuarentena. Desde nuestra óptica se viene teniendo un resultado positivo, la realidad que el conjunto de medidas que se vienen abordando desde el Municipio y en consonancia con Provincia y Nación, tiene como objetivo aplanar la curva de contagios y poder responder con el sistema de salud que tenemos que fue equipándose en el último tiempo para poder abordar la situación y poder responder a la asistencia que requieran las morenenses y los morenenses. En ese sentido notamos que hay un acatamiento a la cuarentena, que hay una circulación dentro de todo controlada y dentro del marco de lo autorizado y nuestro sistema de salud viene respondiendo adecuadamente a las demandas que fueron surgiendo, así que por el momento venimos teniendo buenos resultados de la implementación de las medidas de esta nueva fase

Esta nueva fase que es más restrictiva ¿no se hicieron actas de sanciones o secuestro de automotor para aquellos que no pueden presentar la credencial de personal esencial?

No, porque no está vinculado directamente a una situación penal, detenciones no hubo, obviamente hubo unas situaciones que hubo que regularizar y eso se fue haciendo con actas, multas, advertencias y obviamente un acompañamiento y control de que esa persona deje de circular, pero eso fueron las excepciones, la regla en general fue respeto a las nuevas medidas, la gente está circulando para realizar tareas de la vida cotidiana que no pueden no hacerse como salir a comprar, a trabajar y en el marco de eso venimos controlando que así sea, los ingresos al municipio están justificados con eso hemos obtenido muy buenos resultados, lo venimos haciendo tanto para todo lo que es transporte en vehículos como transporte público y filtramos todo lo que fue necesario y hemos tenido buenos resultados. Detenciones hasta el momento no hemos tenido

Esto lo preguntaba porque en el comienzo de la pandemia se tiraba el 250 del Código Penal por la cabeza

Si, es verdad que es una fase más restrictiva de la que veníamos teniendo pero no es igual que al comienzo de la cuarentena, creo que todos hemos llegado a nuestras conclusiones acerca de la penalidad como implementar cierto control sobre las medidas que necesitamos que sean efectivas. En el marco de las conclusiones se ha definido que ese control se pueda hacer desde otro lugar con personal civil, municipal, también contando con parte la sociedad civil. Hoy desde el área de Seguridad se está trabajando también para acompañar las medidas de control de cuarentena pero no desde la misma óptica que se ha impulsado desde la primer fase de la cuarentena.

¿Cuál es el flujo, si ustedes lo tienen sistematizado, de morenenses que tienen que ir al centro de Moreno a realizar cualquier tipo de trámite esencial?

Si, ese flujo de gente es normal, va a cobrar asignaciones, beneficios y a la utilización de cajeros en algunos casos. Obviamente, lo que siempre sugerimos es que sea lo más organizado posible, la idea no es ir al cajero todos los días sino poder realizar extracciones y organizarse para ir lo menos posible, después controlamos que la persona que está en Moreno Centro para realizar trámites en el día que le corresponde, si no es así le pedimos que vuelva a su casa y aseguramos de esa manera que el flujo sea el adecuado, menos de eso no se puede reducir porque la realidad es que cobrar las asignaciones, los beneficios, las jubilaciones son actividades autorizadas porque son cuestiones económicas que se tienen que ir resolviendo

Además lo que muestra es el esquema de centralización bancaria, el aglomeramiento siempre va a ser alto con pandemia o sin ella, lo que pasa es que estamos cursando la curva y tal vez el pico de coronavirus, entonces se tienen que extremar todos los controles dentro de lo posible

Si, para ser honesta con las comparaciones, también es muy común en muchos municipios tener una centralidad bancaria porque esa organización comercial y financiera corresponde a tener un centro comercial en el centro del Municipio. Obviamente que se planificó sin pensar que en algún momento podía complicar el distanciamiento, si bien esta es una situación sin precedente pero lo que si intentamos desde la Secretaria de Defensa Civil es que los vecinos y vecinas tengan en este marco el distanciamiento físico, la higienización a través del alcohol en gel y obviamente que se realice el tramite lo más rápido posible, eso lo logramos con la tarea que realizan los agentes de Defensa Civil que están equipados para acompañar esa situación y un conjunto de medidas.

¿Cuál es el equipo que tiene esta Secretaría para desarrollar y cumplir tamaña tarea todos los días, el número de trabajadoras y trabajadores que usted dispone para hacer esto?

Actualmente somos alrededor de 150 personas porque la realidad es que también y no solamente en mi área sino que en todas las áreas del municipio, contamos con muchísimo menos personal de lo normal porque también los trabajadores municipales, como el resto, son población de riesgo, muchos están con licencia por esta situación entonces obviamente eso nos redujo la planta para poder desarrollar las tareas. Aún así nos pudimos organizar para poder garantizar en todos los puntos centrales y que igualmente podamos implementar todas las medidas que consideramos necesarias para el cuidado de las vecinas y vecinos

¿Con este número de trabajadoras y trabajadores no hubo contagios hasta aquí?

No, hubo dos casos que no tuvieron que ver con la situación laboral sino con una situación personal porque obviamente hay muchas posibilidades de contagio en cualquier espacio, y se dieron dos situaciones de personal que estuvieron más vinculada a lo familiar. Un caso estaba vinculado a un personal de salud y el otro tuvo que ver con una familia vecina, obviamente puede pasar no estamos exentos los trabajadores del municipio, pero el contagio es bajo porque tenemos una política que implementamos de cuidado al conjunto del municipio y una política de cuidado hacia nuestro sector, se respeta el distanciamiento físico, se los provee del equipamiento necesario para evitar también el contagio a todos los trabajadores y se activan los protocolos debidos que tienen que ver con el aislamiento de 15 días.

Además de Moreno Centro, ¿tienen otros lugares estratégicos de abordaje que van situándolos y dándoles continuidad de observación y registro?

En realidad, tenemos dos puntos que tienen que ver con lo bancario, con el cajero de Cuartel V y que tiene que ver con el cajero que está en el Cruce, ahí realizamos la mismas tareas con Defensa Civil que está en el centro de Moreno y después tenemos un despliegue con la Subsecretaría de Tránsito y Transporte en todas las entradas al municipio para poder controlar el ingreso. Eso se sostiene de lunes a viernes de 8:00 hasta las 19:00 horas y luego vamos desarrollando otros tipos de funciones que tiene que ver con el acompañamiento de la población de riesgo, el acompañamiento a todas las personas adultas mayores esa fue una política que fuimos desarrollando a través de Defensa Civil intentando de esta manera que la población de riesgo y adultos mayores salgan lo menos posible de sus hogares

Me interesa saber ¿cómo es ese acompañamiento en la práctica para grupos de riesgo y adultos mayores?

Nosotros desarrollamos un voluntariado que se llama “Amor por Moreno” a través de este espacio hemos organizado con personal municipal pero también con diferentes espacios de la sociedad civil una acompañamiento para lograr la asistencia alimentaria a este sector de la población. En este sentido ya contamos con una base de datos que a veces la obtenemos a través de Desarrollo Social (Comunitario), que se comunican para la asistencia o se comunican con la línea de Defensa Civil o por redes sociales, hay muchos medios hoy para poder comunicarse con el municipio, o nos llega el pedido a través de la organización del Comité de Crisis, es en ese espacio donde se fueron desarrollando muchas actividades que responden a las necesidades que hay hoy en el marco de la pandemia, pero también nos proveen de estos pedidos y través de eso fuimos organizando una asistencia para poder respaldar a las personas que nos estaban demandando. Eso se sostiene en todas las localidades, nos escriben vecinos de todas partes.

La bolsa de alimento que le entrega a un adulto mayor ¿qué contiene?

Alimentos secos básicamente, lo que se le entrega a la mayoría de los vecinos que tienen asistencia alimentaria, aceite, yerba, sal, fideos, arroz, polenta, arvejas, dulce de batata, eso fue lo último que estuvimos sosteniendo porque a veces va variando un poco la compra. Tiene una cantidad de productos, eso lo va regulando Desarrollo Social, pero son alrededor de 16, eso fue lo último que se estuvo gestionando. Tuvimos otro tipo de gestiones, desde el voluntariado estuvo vinculada la campaña “Somos Uno” que se desarrolló en toda la Provincia y hemos recibido cierta asistencia para los Adultos Mayores en cuanto alimentos. Es una buena cantidad de alimentos secos que ayuda, obviamente no reemplaza el total de lo que uno necesita. También hay que entender que no puede reemplazar la alimentación de 30 días de una familia, es una asistencia, un refuerzo, una ayuda que colabora en este marco para que sea menos problemática alguna situación.

¿Sistematizaron los datos sobre el menor uso del transporte público?

Estuvimos estudiando este tema estos días alrededor, bajó alrededor de 34 por ciento. Eso es lo que estuvimos midiendo en lo que es transporte púbico básicamente. El transporte de forma privada no te podría decir en estadística, tal vez otro día te pueda comentar otra estadística en vehículos de forma privada que nosotros no dejamos circular, ese número hoy no lo tengo.

Viene de otro municipio del Conurbano a prestar servicio público a Moreno, ¿qué impresión tiene de Moreno?

Lo que encuentro en Moreno es que claramente durante muchos años reinó el abandono del Estado, obviamente eso conlleva responsabilidades políticas de las cuales nos tenemos que hacer cargo. Creo que la gestión anterior desmejoró muchísimo la situación y me parece que es momento, por eso también respondí a la convocatoria de Mariel, de hacerse cargo de la situación de Moreno, dar una respuesta concreta y eso es lo que están esperando todos los vecinos, tener un Municipio presente que realmente pueda volver a darle a Moreno lo que merece. Lo que encontré, más allá del desmejoramiento en cuanto a la función del Estado, es una comunidad que se organiza y tiene un montón de posibilidades, un conjunto de vecinos/as que son muy trabajadores, que tienen mucha iniciativa y por eso muchas veces termina siendo la comunidad la que da respuesta en muchos de los problemas que tiene Moreno. Creo que en esta gestión, Mariel Fernández encabeza esas dos cosas: lo que hay que hacer desde el Estado y lo que trae desde la comunidad, en la fusión de esas bases está la clave, por eso creo que el vecino/a de Moreno tiene que acompañar este proceso desde su lugar. Estoy segura de que ya estamos viendo otro tipo de política, imagínense que no es fácil abordar una situación de pandemia en tan pocos meses de gestión y sin embargo se han conseguido muy buenos resultados para abordar esta situación sin precedentes. Aun así más allá de las medidas sobre la pandemia no se han dejado de lado otro tipo de gestiones y políticas que se han llevado adelante. Creo que la pandemia más allá de que puede llegar a ser una complicación para un Municipio en sus primeros meses de gestión deja revelado de todo lo que es capaz la gestión de Mariel, es una prueba de todo lo que se viene.