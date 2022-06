Estudiantes y docentes se movilizan, “Estudiar con frío no es una opción”

(Red Eco) Lomas de Zamora.– Cerca de 500 estudiantes y docentes confluyeron, este viernes, frente al Consejo Escolar de Lomas de Zamora en reclamo por la falta de calefacción en las escuelas y la entrega de viandas chicas, frías y de baja calidad alimenticia.

Estudiantes y docentes de más de 15 colegios llegaron cerca de las 11 hs a la puerta del Consejo Escolar de Lomas de Zamora. Portaban carteles con dos reclamos fundamentales: la falta de calefacción en las escuelas, con temperaturas que, la semana pasada a la hora de ingreso del turno mañana, apenas sobrepasaron los cero grados, y las viandas que principalmente son a base de harina y mayormente frías.

Los alumnos y alumnas planteaban que no podían estar en el aula sentados con el frío que hacía, especialmente durante las primeras horas de clases del turno mañana. “Por más abrigado que vayas no lo aguantas”, decía Nicolás, alumno de 5to año de una de las escuelas que tiene caldera, pero no funciona y recién este jueves personal habilitado por el Consejo Escolar se acercó a la escuela. “En mi escuela, además, faltan muchos vidrios de las ventanas”, contaba Micaela alumna de una escuela de Budge.

La problemática del suministro de gas a las escuelas se repite todos los años y como consecuencia de la falta de respuestas se suceden las suspensiones de clases o reducciones horarias, por un lado, y por otro el reclamo de docentes y estudiantes ya sea a través de manifestaciones o con la toma de escuelas como sucede en otros distritos o como ha sucedido años anteriores en Lomas de Zamora.

Asimismo, reclaman que el Servicio Alimentario Escolar (SAE) envié a los colegios viandas de raciones más grandes, preferentemente caliente en etapa invernal y de mayor contenido alimentario. “no queremos más empanadas crudas y pan”, decía una maestra y otra completaba “todos los días mandan a la escuela pan y galletitas y con este frío sería mejor algo caliente”.