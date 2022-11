Ex consejero escolar acepta la pena de inhabilitación perpetua y dos años de prisión condicional… y no es el único

CONSEJO ESCOLAR: SALEN DEL HORNO JUICIOS ABREVIADOS Y PROBATION –

El 29 de agosto de este año Desalambrar publica una nota de opinión e información. El Tribunal Oral N° 4 concentra las tres investigaciones y hace una mega causa Consejo Escolar de Moreno. Corre la versión judicial y política: evitar el gran juicio oral, propuesta de acuerdos, juicios abreviados y probation.

El día 11 de septiembre Jorge «Pol» Almada, ex Tesorero del Consejo Escolar de Moreno (gestión Festa), presenta una propuesta a través de su abogado, el Dr. Ricardo Hugo Porta. La misma ratifica la hipótesis periodística de Desalambrar de finales de agosto: las defensas iban a escuchar la propuesta del fiscal de juicio para buscar una salida no traumática, evitar el banquillo de los acusados /as y las fotos, videos e Instagram. Juicio abreviado, responsabilidad asumida, penas acomodadas a la carta.

Mañana 2 de noviembre a las 11 horas, en la sede del Tribunal Oral N° 4, se presentará Jorge Almada y también Bettiana Arazco (hija de Myriam Juárez), privada hace años de su libertad (causa títulos truchos).

El juicio abreviado que aceptan el imputado y la imputada (artículo 398 inciso 2 CPP, admitir la conformidad alcanzada, dictando sentencia sin más trámite en la forma prescripta) significa la condena de dos años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial perpetua (para ejercer cargos públicos) porque tanto Almada como Arazco asumen ser co – autores del delito de defraudación pública en concurso ideal con malversación de caudales públicos

Este acto ¿es la punta de un gran movimiento, efecto dominó, para evitar el gran juicio oral y público en la mega causa Consejo Escolar?

Nómina de personas que están en las tres causas:

Títulos Truchos» asociación ilícita, defraudación al Estado provincial, Lilian Juárez, Myriam Juárez, Cecilia Parentti, Emilse Carnero, Wenzel Gerardo Andrés, Meniz Claudia Silvia, Vita Yesica Romina, Lupo Archilli Braian, Cordoba Mercedes Azucena, Carnichelli Alberto Zelmar, Villanueva Nadia Ayelén, Laihacar Ángela Rosa, Montes de Oca Valeria, Carnichelli Damaris, Galván Jonatan y Puente Elisa Ivonne.

Servicio Alimentario Escolar, Escuela N° 41, Lomas de Casasco, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con malversación de caudales públicos en calidad de coautores a ocho (8) personas, entre funcionarios /as y dueños de la empresa PASFIN S.A: Parentti Cecilia Verónica, Montiel Marcela Inés, Andrade Waldo Oscar, Ladelfa Gladys Beatriz, Di Mario Florencia Anabella, Di Mario Matias Nicolás, Berzoni Mónica Claudia Alicia, Zarza Camilo Gustavo.

Muertes de Sandra y Rubén, explosión Escuela 49: Cristian Javier Ricobene (gasista), Sebastián Nasif (Interventor Consejo Escolar), Mónica Berzoni (ex presidenta del Consejo Escolar) y Jorge Galian (ex consejero escolar del área de Infraestructura).