LAS MUJERES, CORAZÓN Y CUERPO DEL BARRIO LA BIBIANA II

Marcharon desde Catonas hasta Moreno Centro. Ese viernes presagió lluvia y tormentas que castigan, siempre, a los vulnerables. El llamado a la solidaridad tuvo algunas respuestas en provisión de agua, lavandina y pañales. Cuando las condiciones climáticas ofrecieron un descanso, la organización de mujeres en asamblea retoman el sostenido ejercicio de construir una fortaleza que «sorprende» a los que se acercan y hasta al propio gobierno municipal.

Como madre de un niño, D. se ubica a un par de metros del CIC La Bibiana, el primer centro de Rehabilitación con base comunitaria (creado en el año 2007). Mira el acceso cerrado aún cuando las puertas están abiertas: «No nos atienden en el CIC La Bibiana y es una manera de excluirnos de la sociedad. Nos niegan la atención a nosotras como mujeres y a nuestros hijos /as. Necesitamos de la leche y vacunas, pero no recibimos nada, nos excluyen».

La expresión del Municpio en el CIC La Bibiana, ¿es que no pueden atenderlas porque son de la toma?

La respuesta que me dieron en persona es que no podían vacunar a mi hijo porque estábamos en la toma. Él tiene problemas pulmonares por lo tanto la sugerencia fue que lo lleve a donde lo atendían antes. Otra respuesta es que el CIC atiende a personas desde los 15 años de edad. Si hay una emergencia no llaman, hace poco un vecino se cortó su brazo con la amoladora y no lo quisieron atender, debió envolverse con un trapo la herida es ir en al hospital de Moreno.

¿Quién o quiénes son las que responden por la negativa de la atención?

Primero los que están a cargo de la seguridad y también trabajadoras /es que están allí. Lo primero que te dicen es no podemos atender, luego sugieren que vayamos a otro lugar, te mandan a que otro se haga cargo de vos, como si fuéramos un problema y se pasan la pelota uno a otro.

En algún momento de los casi once meses de la toma, ya consolidado el espacio pero con el riesgo de desalojo, ¿recibieron atención o por lo menos escucha o empatía con quienes trabajan en el CIC La Bibiana?

No. Acá hay muchos niños /as y es un fuerte ver que ahí bajan los camiones con caja de leche y a nuestros /as hijos /as no les entregan nada. La forma que tenemos es contribuir y ser solidarias entre nosotras, ahora la vacunación es obligatoria pero aún eso nos lo niegan, es decir, están negando la salud.