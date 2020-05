0 shares







LA CARGA DE DATOS SOBRE COVID -19 –

Son dos fuentes oficiales que colocan a la vista de la sociedad la «información» que vertebra la vida y la rutina de cada habitante. Antes de efectuar la entrevista con el Subsecretario de Salud, Desalambrar consultó las publicaciones de varios municipios que presentan, al igual que Moreno, diferencias entre los partes locales y el informe que la Provincia de Buenos Aires entrega en Sala de Situación. Explicar los por qué hacen a la verosimilitud de los casos, hechos y resultados. El Dr. Juan Varani responde:

Hasta el mediodía el informe de Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Salud) daba cuenta de 141 infectados en Moreno (por la tarde es de 143) y siete personas fallecidas, mientras que el reporte local de ayer indicó 132 (antes del correspondiente a esta jornada) y cinco decesos, ¿cómo se pueden explicar las diferencias?

Bueno, hay varias explicaciones para esta cuestión, por un lado el parte que emite la Provincia de Buenos Aires tiene tres (3) reportes diarios, nosotros lo hacemos todos los días a las 17:00 horas, por estamos emitiendo el parte a día vencido.

¿Entonces el parte oficial de Moreno tiene que tener ciento cuarenta y cuatro (144) infectados?

Es un número que va a estar más aproximado, igualmente hay una cuestión, el parte que nosotros emitimos está limpio en sentido estadístico porque en la Provincia de Buenos Aires a veces se cuenta personas que no tiene domicilio real en Moreno o viceversa, que nosotros cuando lo incorporamos a nuestro parte ya hacemos esa limpieza previa, de la misma forma ocurre con los fallecidos. Por ejemplo, tenemos situaciones de personas fallecidas que son incluidas por la Provincia de Buenos Aires, pero que nosotros no decimos incluir porque en el sistema nacional la causa figura como desconocida.

De hecho en el parte que ustedes emiten se aclaró en la última semana que había dos (2) fallecidos que esperaban la confirmación

Uno se aclaró, la otra persona figura en el sistema nacional como causa relacionada desconocida, esa muerte por ejemplo la Provincia de Buenos Aires la incluye. Nosotros para tener una estadística no la estaríamos incluyendo hasta que cambie la clasificación en el sistema nacional.

La mujer puérpera que falleció, ¿dio a luz en el Hospital de Moreno?

Ella fue intervenida quirúrgicamente con una cesárea y dio luz en el Hospital de Moreno.

¿Después fue trasladada a una clínica privada?

Por su obra social fue rápidamente traslada, el pasaje por el sistema público de Moreno fue realmente muy breve llegó y estuvo entre tres y cinco horas en el hospital hasta que salió la derivación a la Clínica San Juan Bautista.

¿En el caso de esta mujer de 44 años, ella tenía covid positivo cuándo entra al hospital?

Bueno, ese es un dato que no conocemos, podemos llegar a estimarlo porque el hisopado se realizó en la clínica 36 horas después del ingreso. Nosotros tomamos todas las medidas preventivas de aislamiento de todo el personal de la guardia que asistió a esa mujer, por una cuestión de protección de todos los compañeros y compañeras que estamos trabajando en Salud, pero ninguno de ellos fue contagiado.

¿Qué cantidad de trabajadoras o trabajadores del hospital de Moreno están infectados? Escribí una nota con elementos informativos de tres (3) fuentes que confirmaban ocho (8) por lo menos? ¿Cuál es el dato que usted me puede dar?

Ese dato lamentablemente no lo puedo compartir yo, porque es un dato interno del hospital y correspondería que lo maneje la institución, pero estamos hablando de que hubo una situación y que aprovecho para reforzar que son situaciones que no se dan en contexto de atención sino de descuido, no es que un profesional atendió una persona con Covid positivo y porque lo atendió se contagió, sino que son por descuido en las medidas de protección y bajar la guardia en situaciones como almorzar o directamente no usar las medidas de protección establecidas

¿Descuidos serían?

Realmente sí, en nuestro distrito y en nivel general, la mayor cantidad de casos del personal de salud está relacionada con descuidos y con bajar la guardia en situaciones donde está el protocolo. En todo momento se debe estar con barbijo o tapaboca y hacer el uso de lavado diario, esas son cuestiones que cuestan sostener en los equipos.

Hubo un caso en el barrio La Porteña, el papá de un bebé que está internado en el Hospital Gutiérrez que tuvo contacto estrecho el día de cumpleaños de su hijo y 24 horas después le confirman a la mamá, que está en el Hospital Gutiérrez, que el niño tiene coronavirus. Hay un reclamo desde referentes barriales porque no se lo hisopaba al papá que estuvo en contacto estrecho. Finalmente la Secretaria de Salud no realizó ese procedimiento sino el hospital Gutiérrez, ¿que explicación hay?

El criterio específico es, para poder hacer el hisopado hay que entrar en la categoría de caso sospechoso, eso lo que establece el protocolo y bueno, hay algunas excepciones, como por ejemplo en algunos geriátricos, lo que sucedió en el Concejo Deliberante que se tomaron estas decisiones de un hisopado sin ese criterio; pero estrictamente tenemos que manejar dentro de lo posible con el criterio epidemiológico de testeo y por eso fue que se tomó esa determinación con el padre. No sé cual habrá sido la justificación del Hospital Gutiérrez, creo que tenía que ver más que nada con una explicación de la fuente de contagio de ese bebé que está en duda, porque ante la situación que diera negativo los padres estaban evaluando la posibilidad de saber dónde se produjo el nexo de contagio

Ese niño tiene que estar registrado como covid positivo en Moreno porque tiene domicilio en el barrio La Porteña ¿es correcto?

Si, exactamente. En relación de donde figura el paciente hay dos variables: una el domicilio real y otra el legal. Generalmente lo que califica es el domicilio real.

En el informe de la Provincia del día de hoy figuran siete (7) fallecidos, ¿eso quiere decir que en cualquier momento se puede modificar el tópico que emite el parte oficial de la Municipalidad de Moreno?

Si, exactamente. Nosotros estamos en un número muy similar, salvo esta situación que nosotros no contabilizamos porque no está clasificada así en el Sistema Nacional de Registro. La Provincia lo suma pero cuando nosotros le pedimos la justificación de porqué lo asumían como una muerte de Moreno no nos pudieron explicar, por eso decidimos seguir con la especificación que esta determinado por el Sistema Nacional.